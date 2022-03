News Brevi – 24.03.2022

AIR EUROPA LA SECONDA COMPAGNIA AEREA PIU’ PUNTUALE IN EUROPA – Air Europa ha chiuso il mese di febbraio come la seconda compagnia aerea più puntuale in Europa, secondo il rapporto mensile pubblicato da Cirium, il principale fornitore di dati statistici per il settore dell’aviazione commerciale. Già nel 2019 Air Europa rientrava nella Top 10 delle compagnie aeree più puntuali in Europa, secondo il rapporto annuale On-Time Performance (OTP) pubblicato da Cirium e oggi l’indice della compagnia si attesta al 94,73%; grazie non solo alla progressiva ripresa delle operazioni, ma soprattutto al lavoro e allo sforzo svolto nell’ultimo anno per garantire il miglior servizio ai passeggeri e il ritorno alla normalità. Il rispetto del timetable fa parte della strategia e della cultura di Air Europa ed è sempre stato uno degli aspetti prioritari per la compagnia che dispone di un’area dedicata da cui opera in assoluto coordinamento con gli altri reparti, volta a snellire le procedure e a garantire i più elevati standard di qualità del servizio. La puntualità degli aerei è uno dei motivi principali per cui i clienti scelgono di volare con Air Europa e per questo l’azienda continua a lavorare per migliorarsi e rimanere un punto di riferimento in questo ambito e in generale per affermarsi tra i vettori leader nella qualità complessiva dei servizi offerti.

NORWEGIAN RIAPRE LA BASE DI HELSINKI – Come parte dei preparativi per la stagione estiva, Norwegian ha iniziato il reclutamento di oltre 150 air crew che avranno base a Helsinki Airport HEL. Circa 100 cabin crew e 50 piloti saranno pronti per operare in 27 delle destinazioni più popolari d’Europa che la compagnia servirà dall’aeroporto di Helsinki durante la stagione estiva. “Sono estremamente lieto di poter riaprire la nostra base a Helsinki. Con le 150 nuove persone a Helsinki confermiamo ancora una volta che siamo tornati in Finlandia e so che tutti non vedono l’ora di accogliere i nostri passeggeri a bordo”, afferma Geir Karlsen, CEO di Norwegian. L’equipaggio appena assunto inizierà a lavorare su base continuativa nei prossimi mesi – marzo, aprile e maggio – mentre si sottopone alla formazione necessaria prima di poter accogliere i passeggeri a bordo come parte del loro servizio attivo. I 150 saranno i primi Air Crew Norwegian con base a Helsinki dall’aprile 2020, quando la pandemia ha colpito l’industria aeronautica globale. Norwegian ha ricevuto quasi 2000 domande per le posizioni aperte. “Siamo orgogliosi di aver ricevuto così tante candidature altamente qualificate e questo dimostra che Norwegian ha una reputazione come un datore di lavoro interessante nel settore. Il nostro equipaggio svolge un ruolo cruciale quando si tratta della sicurezza dei nostri passeggeri e delle nostre operazioni, per garantire che ogni passeggero abbia un’esperienza positiva quando viaggia con noi”, prosegue Geir Karlsen, CEO di Norwegian Dal giugno 2021 e dalla prima revoca delle restrizioni di viaggio, Norwegian ha riaperto le basi a Copenaghen, Stoccolma, Bergen, Stavanger e Trondheim. Nel marzo 2022 Norwegian effettua 14 rotte da Helsinki HEL, comprese le due rotte domestiche per Oulo e Rovaniemi. Durante la stagione estiva, Norwegian aumenterà gradualmente quasi raddoppiando il numero di rotte disponibili, per un totale di 27 delle destinazioni più popolari d’Europa direttamente dall’aeroporto di Helsinki al culmine dell’estate.

IL COMANDO SCUOLE DELL’AERONAUTICA MILITARE BREVETTA 23 NUOVI PILOTI – Si è tenuta nella mattinata di mercoledì 23 marzo nella base aerea di Galatina, la cerimonia di consegna dei brevetti agli allievi delle scuole di volo dell’Aeronautica Militare. Sono ventitre i nuovi piloti che hanno portato a termine un percorso di formazione complesso e molto selettivo svoltosi presso il 61° Stormo di Galatina, il 72° Stormo di Frosinone e il Centro Addestramento Equipaggi MultiCrew di Pratica di Mare. A raggiungere il prestigioso obiettivo, oltre a tredici nuovi piloti dell’Aeronautica Militare italiana, anche quattro militari dell’Arma dei Carabinieri, uno della Capitaneria di Porto e due Vigili del Fuoco. Inoltre, a testimoniare la riconosciuta valenza del comparto addestrativo italiano in ambito internazionale, sono stati “graduati” anche un pilota della Royal Saudi Air Force, la forza aerea dell’Arabia Saudita, e due della Republic of Singapore Air Force, l’aeronautica militare della città-stato del sud-est asiatico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASA AGGIORNA IL CONFLICT ZONE INFORMATION BULLETIN PER RIFLETTERE L’APERTURA DI UNA PARTE DEL MOLDOVAN AIRSPACE – L’European Union Aviation Safety Agency ha aggiornato il suo Conflict Zone Information Bulletin per riflettere l’apertura di una parte dello spazio aereo moldavo. Ciò riflette una decisione presa dall’Integrated EU Aviation Security Risk Assessment group, a seguito della decisione del governo moldavo di aprire al traffico questa sezione del suo spazio aereo. Vengono mantenute altre restrizioni definite nella CZIB. Si ricorda agli operatori che quest’area è una zona di conflitto attivo. EASA continua a monitorare da vicino la situazione e adotterà le misure necessarie per garantire che gli operatori siano consapevoli riguardo la sicurezza delle operazioni aeree.

ANGOLA E MOZAMBICO SONO I PRIMI PAESI A BENEFICIARE DELL’ICAO iPACK FOR PUBLIC HEALTH CORRIDORS – Angola e Mozambico sono diventati i primi paesi al mondo a beneficiare dell’ICAO Public Health Corridor implementation package, che è uno degli strumenti di ripresa dalla pandemia forniti dall’ICAO ai governi nazionali. Composto da materiale guida, supporto di esperti, formazione e altre risorse, il Public Health Corridor ‘iPack’ è informato dalle ultime raccomandazioni emesse dalla ICAO Council Aviation Recovery Task Force (CART), nonché dalle linee guida sviluppate da ICAO, World Health Organization (WHO) e altri contributori all’ICAO ‘Manual on Testing and Cross-border Risk Management Measures’ (Doc 10152). “Questo iPack consente agli Stati di migliorare la loro preparazione e risposta agli eventi di salute pubblica e, più specificamente, di adottare misure per stabilire corridoi di viaggio definiti tra destinazioni specifiche che hanno implementato misure di salute e sicurezza complete”, ha sottolineato Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General.

PRATT & WHITNEY ANNUNCIA UN NUOVO CAPABILITY CENTER IN INDIA – Pratt & Whitney ha annunciato oggi l’intenzione di aprire un world-class global supply chain support center in Bengaluru, India. L’India Capability Center (ICC) impiegherà centinaia di analisti e data scientist per aumentare la Pratt & Whitney global supply chain, incentrata sulle capacità digitali. “Siamo orgogliosi di annunciare il nostro Supply Chain Support Center a Bengaluru, un investimento unico nel suo genere per Pratt & Whitney in India”, ha affermato Jim Hamakiotis, vice president, supply management, Pratt & Whitney Canada. “Mentre ci basiamo sui nostri sforzi di trasformazione digitale presso Pratt & Whitney, il centro indiano svolgerà un ruolo cruciale nella creazione di una supply chain globale avanzata e integrata per noi”. L’India Capability Center collaborerà con i team della Pratt & Whitney global supply chain e si concentrerà su supply chain operations, procurement and digital analytics. Pratt & Whitney ha già una forte presenza decennale di ricerca e sviluppo (R&S) a Bengaluru.

BOMBARDIER: SIGNIFICATIVO IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE IN CANADA – Una valutazione indipendente pubblicata da PwC Canada evidenzia il significativo impatto economico e sociale delle attività di Bombardier in Canada, Québec e Ontario. Il rapporto analizza il contributo dell’azienda al Canada in termini di ricchezza, PIL e creazione di posti di lavoro, nonché la competitività internazionale di Bombardier. I risultati per il 2021, l’anno in cui la società ha completato la sua transizione verso una business jet company leader di mercato, mostra che il contributo totale di Bombardier ha raggiunto i 5,7 miliardi di dollari sul PIL canadese e ha sostenuto 33.276 posti di lavoro a tempo pieno. In Québec, dove l’industria aerospaziale canadese è significativamente concentrata, Bombardier ha fornito posti di lavoro diretti di alto valore, classificandola tra i maggiori datori di lavoro nel settore manifatturiero della provincia, oltre a supportare un’ampia rete di fornitori da tutto il Canada. “Siamo orgogliosi del ruolo significativo che Bombardier continua a svolgere nella crescita di posti di lavoro e ricchezza ben pagati per i canadesi: nei prossimi tre anni, le nostre solide attività manifatturiere contribuiranno con circa 25,2 miliardi di dollari al PIL canadese e genereranno più di 37.000 lavori a tempo in tutto il Canada ogni anno”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. Lo studio prevede inoltre che Bombardier continuerà a dare un forte contributo economico in futuro. Il rapporto PwC Canada è stato commissionato da Bombardier ed è disponibile sul sito web di Bombardier.

QATAR AIRWAYS SI PREPARA AL FIFA WORLD CUP QATAR 2022TM FINAL DRAW – Gli occhi del mondo saranno puntati sul Qatar per il Final Draw della 22a edizione della FIFA World Cup Qatar 2022™ venerdì 1 aprile, per assistere al raggruppamento di tutte le squadre per la competizione. La cerimonia si terrà presso il Doha Exhibition and Convention Centre, a partire dalle 19:00 (ora di Doha). Il sorteggio finale sarà onorato da una delegazione dell’alta dirigenza di Qatar Airways. L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “In qualità di partner ufficiale della FIFA, offriamo ai fan di tutto il mondo pacchetti di viaggio unici, comprensivi di biglietti per le partite, voli e opzioni di alloggio, garantendo un’esperienza indimenticabile dall’inizio alla fine. Vogliamo utilizzare la nostra rete globale per riunire il mondo in Qatar per quello che sarà davvero un evento sportivo irripetibile”.

QATAR AIRWAYS: SI CHIUDE LA CAMPAGNA “FLY AND WIN” – Si è conclusa la campagna “Fly and Win” di Qatar Airways. La compagnia ha lanciato ’Fly and Win’ lo scorso novembre, per riconoscere e premiare i membri del suo programma fedeltà, Privilege Club. Per partecipare, i passeggeri dovevano iscriversi o essere un membro esistente del Privilege Club e volare ovunque nella rete in espansione della compagnia aerea tra il 1 novembre 2021 e il 31 gennaio 2022. L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “È un piacere avere dato questa fantastica notizia a tre dei nostri stimati membri del Programma fedeltà. In quanto migliore compagnia aerea del mondo, riteniamo importante premiare i membri del Privilege Club per il loro impegno per il nostro successo. A nome di Qatar Airways, vorrei estendere le mie congratulazioni personali ai vincitori della nostra campagna. Ci saranno premi più interessanti offerti da Qatar Airways in futuro e diamo il benvenuto a tutti i nuovi iscritti al nostro Privilege Club per partecipare e avere la possibilità di vincere”.