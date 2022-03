Volotea punta a consolidare i suoi investimenti in Sardegna

Volotea informa: “Volotea conferma la sua volontà di continuare a investire in Sardegna ed esprime grande soddisfazione constatando quanto il mercato sardo sia diventato sempre più attrattivo. Prova ne è il recente annuncio dell’interesse di un’altra compagnia aerea disponibile a operare collegamenti dai principali scali dell’isola verso Roma Fiumicino e Milano Linate”.

“La compagnia, che opera in Sardegna sin dal 2012, ha subito intuito il grande potenziale dell’isola e offre voli comodi e sempre diretti collegando i tre principali scali sardi. Già nel 2019 la low-cost ha inaugurato la sua base di Cagliari a cui è seguita quella di Olbia nel 2021. Presso queste due basi, Volotea ha creato lavoro per circa 120 dipendenti, sostenendo il mercato turistico e supportando l’economia locale. Da sempre attenta alle esigenze degli abitanti della comunità sarda, Volotea punta a incrementare i suoi investimenti sull’isola e, dall’avvio delle sue attività, si è impegnata offrendo collegamenti con orari comodi verso un numero sempre maggiore di destinazioni”, prosegue Volotea.

“Volotea, prima compagnia ad aver annunciato interesse per operare la rotta Cagliari-Roma Fiumicino anche dopo la scadenza dell’attuale periodo di continuità territoriale, sta analizzando in questi giorni i dati sulle rotte operate da e per la Sardegna negli scorsi mesi e sta valutando quali altri collegamenti potrebbero essere operati nello stesso periodo tra gli scali isolani e i principali aeroporti italiani”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)