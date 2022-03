Airbus Helicopters testa in mare le capacità di decollo e atterraggio autonomo del VSR700

Airbus Helicopters ha iniziato a sperimentare autonomous take-off and landing capabilities at sea per il VSR700, unmanned aerial system (UAS) in fase di sviluppo nell’ambito del programma SDAM (Système de drone aérien de la Marine), condotto dalla DGA (Direction générale de l’Armement – la direzione generale degli armamenti francese) per la marina francese. Le prove sono state condotte utilizzando un optionally piloted vehicle (OPV) basato su un Guimbal Cabri G2 modificato dotato dell’autonomous take-off and landing (ATOL) system sviluppato per il VSR700. Questa flight test campaign apre la strada alla prossima dimostrazione del VSR700, in mare, a bordo di una fregata della Marina francese.

“Questi test in real-life conditions costituiscono un passo cruciale verso la campagna che condurremo in mare con la DGA e la Marina francese entro la fine dell’anno”, ha spiegato Nicolas Delmas, head of the VSR700 programme for Airbus Helicopters. “Utilizzando l’OPV, abbiamo dimostrato le capacità di decollo e atterraggio autonomo uniche del VSR700. Abbiamo anche dimostrato il funzionamento ottimale del veicolo e della sua command station interface a bordo di una nave in condizioni realistiche”.

La campagna di test è stata condotta al largo delle coste di Brest, in Francia, a bordo di una nave civile dotata di un helicopter landing deck, alla presenza di esperti della DGA. Oltre a dimostrare il sistema ATOL sviluppato per il VSR700, le prove sono state utilizzate anche per valutare le procedure di avvicinamento prima dell’atterraggio sulla nave. L’inviluppo di volo del VSR700 in mare, in prossimità di una nave, è stato testato in linea con gli obiettivi di sviluppo ed è stato confermato pienamente compatibile con le operazioni navali. Sia la modalità semiautonoma che quella completamente autonoma del sistema ATOL sono state dimostrate con successo in diversi stati del mare. Il VSR700 utilizza Airbus DeckFinder per consentire autonomous ship deck take off and landings in qualsiasi condizione atmosferica, durante il giorno o la notte. In totale sono stati effettuati 150 autonomous launches and recoveries. Sono state anche testate l’handling e le manovre dell’OPV, rappresentativo del VSR700, sul ponte della nave.

“L’OPV può trasportare un test pilot per consentire test iniziali più sicuri e più agili, prima che tali sistemi siano integrati nel fully autonomous VSR700. L’OPV inizialmente ha condotto decolli e atterraggi pilotati prima di passare progressivamente a manovre completamente autonome.

Progettato per operare insieme ad altre risorse navali navali, il VSR700 è un UAS nel 500-1.000 kg maximum take off weight range. Offre il miglior equilibrio tra payload capability, endurance and operational cost. È in grado di trasportare multiple full-size naval sensors per lunghi periodi e può operare da navi esistenti, insieme a un elicottero, con un ingombro logistico ridotto.

Il primo prototipo del VSR700 ha effettuato il suo primo volo nel 2020 e ha ampliato il suo inviluppo di volo nel 2021. Nell’aprile 2021 la DGA ha ordinato un secondo prototipo del VSR700 per concentrarsi su prove che coprivano SDAM requirements e per consentire uno sviluppo più ampio e rapido verso l’obbiettivo”, afferma Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Eric RAZ / Airbus Helicopters)