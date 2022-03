Boeing e Airbus Helicopters firmano una strategic H-47 Chinook partnership a sostegno della Germania

Boeing e Airbus Helicopters hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MOU) per collaborare sull’H-47 Chinook a sostegno dei Germany’s Schwerer Transporthubschrauber (STH) heavy-lift helicopter requirements.

“Siamo lieti che Airbus Helicopters si sia unito al nostro team di partner strategici nel programma H-47 Chinook per la Germania e insieme forniremo l’offerta più forte alla Bundeswehr”, ha affermato Mark Cherry, Boeing vice president and general manager, Vertical Lift programs. “Il Chinook è da decenni l’heavy-lift helicopter preferito in Europa e una pietra miliare in tutti i tipi di operazioni NATO. È l’unico heavy-lift helicopter in grado di fornire alla Germania un’interoperabilità immediata con le nazioni alleate ed è significativamente più potente, versatile e agile di qualsiasi altro aereomobile della sua classe”.

La nuova partnership tra Boeing e Airbus mira a rafforzare la prontezza della difesa tedesca, sostenendo al contempo l’industria tedesca e la crescita economica. La partnership attingerà dai punti di forza e dall’esperienza combinata delle principali società aerospaziali del mondo per fornire capacità avanzate, prontezza e soluzioni innovative come parte della German Chinook industry offering.

“Basandosi su decenni di esperienza come partner della Bundeswehr, Airbus Helicopters è entusiasta di entrare a far parte del Boeing’s Chinook Germany industry team e di collaborare con Boeing per fornire la massima disponibilità operativa alla Bundeswehr”, ha affermato Wolfgang Schoder, General Manager of Airbus Helicopters in Germany. “L’H-47 Chinook è un programma collaudato e maturo in servizio con molti dei nostri alleati ed è la soluzione ottimale per la Germania con un eccellente rapporto qualità-prezzo”.

L’accordo di partnership si basa sull’esistente Chinook partnership team composto da AERO-Bildung GmbH, CAE Elektronik GmbH, ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, Lufthansa Technik, Honeywell Aerospace e Rolls-Royce Deutschland. Boeing è impegnata a collaborare con l’industria tedesca per il supporto degli aeromobili, compresi post-delivery modifications and installations, aircraft maintenance, supply chain services, training and logistical support, nonché il potenziale per sub-systems Maintenance Repair and Overhaul work.

“La partnership con Airbus Helicopters riafferma il nostro impegno a rafforzare la cooperazione con l’industria tedesca”, ha affermato il Dr. Michael Haidinger, president, Boeing Germany. “Con la nostra offerta Chinook e insieme ai nostri partner industriali tedeschi, creeremo più di 500 posti di lavoro altamente qualificati nel paese, tutti a diretto supporto dei Bundeswehr’s heavy-lift mission requirements”.

Scelto da otto nazioni NATO – Paesi Bassi, Italia, Grecia, Spagna, Turchia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti d’America – il Chinook ha dimostrato capacità uniche e mission readiness in diversi teatri e ha soddisfatto molti altri mission requirements, inclusi Air-to-Air refueling, Medevac, troop transport, search and rescue, humanitarian and disaster relief, special operations. Le Chinook Air-to-Air refueling operations hanno attraversato il mondo e si stima che il numero di tanker hook ups, dietro una varietà di tanker aircraft, sia intorno ai 10.000.

(Ufficio Stampa Airbus – Boeing – Photo Credits: Boeing)