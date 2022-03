JetBlue e Qatar Airways annunciano piani per espandere la partnership globale esistente

JetBlue ha annunciato oggi che intende ampliare la profondità e l’ampiezza della sua partnership esistente con Qatar Airways per offrire ai clienti ancora più vantaggi al momento della prenotazione di viaggi da e verso destinazioni internazionali della global partner airline. Ciò includerà una maggiore condivisione di codici in altri mercati nei prossimi mesi, maggiori vantaggi per i membri fedeltà di JetBlue TrueBlue® e Qatar Airways, opportunità di marketing ampliate e perfezionamenti degli orari dei voli per creare nuovi e convenienti collegamenti tra entrambi i vettori.

Qatar Airways è già uno dei principali partner di JetBlue per collegare i clienti delle Americhe alla sua rete globale, con un traffico destinato a crescere ulteriormente grazie a nuovi miglioramenti all’interno della partnership. Questo nuovo accordo fornirà più opzioni per viaggiare tra le oltre 100 destinazioni di JetBlue in tutto il Nord America e nei Caraibi e la rete globale di Qatar Airways di 82 paesi. JetBlue inserisce il suo codice sui voli Qatar Airways, o offre collegamenti, attraverso nove gateway statunitensi.

Inoltre, le compagnie aeree hanno in programma di sviluppare una integrated airside transfer option per i clienti che si collegano a New York-JFK, la più grande focus city di JetBlue e la destinazione statunitense più servita di Qatar Airways.

“Per più di un decennio Qatar Airways è stato un partner eccellente, offrendo costantemente un’esperienza cliente elevata che si allinea estremamente bene con il marchio JetBlue e le aspettative dei nostri clienti”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “Ora, mentre guardiamo insieme al nostro prossimo decennio, i miglioramenti e i piani di crescita annunciati oggi metteranno Qatar Airways sulla buona strada per diventare il nostro più grande partner internazionale”.

“La partnership rafforzata tra Qatar Airways e JetBlue è un ulteriore segnale incoraggiante per la ripresa dell’industria aeronautica”, ha affermato Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive. “Ci siamo concentrati sulla crescita delle nostre partnership con le principali compagnie aeree come JetBlue portando vantaggi significativi ai nostri passeggeri attraverso una rete globale ampliata. Entrambe le compagnie aeree hanno un forte impegno per l’eccellenza nell’esperienza del cliente e nell’innovazione, assicurando che questa relazione più stretta sia un passo molto positivo per i nostri clienti comuni”.

I clienti JetBlue attualmente godono di opzioni di viaggio via Doha, Hamad International Airport (DOH), nominato nel 2021 come il miglior aeroporto del mondo, verso oltre 80 destinazioni in Africa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Asia meridionale. Allo stesso tempo, i clienti Qatar Airways beneficiano già dell’accesso a oltre 60 destinazioni attraverso la rete di JetBlue. Le due compagnie aeree collaborano dal 2011.

I clienti attualmente godono anche di miglioramenti che collegano i programmi fedeltà dei vettori. I membri TrueBlue e Privilege Club beneficiano della possibilità di accumulare punti TrueBlue o Avios Privilege Club. In futuro, questi vantaggi si amplieranno con la possibilità di riscattare punti sui voli di entrambi i vettori.

(Ufficio Stampa JetBlue – Photo Credits: Qatar Airways – JetBlue)