News Brevi – 25.03.2022

FLIBCO.COM DEBUTTA A TORINO: È PARTITO QUESTA MATTINA IL PRIMO BUS CHE COLLEGHERÀ TORINO A MALPENSA – È partito questa mattina da Torino Porta Susa con destinazione Milano Malpensa il primo bus targato Flibco.com, società specializzata in soluzioni di mobilità aeroportuale e già affermata in diversi Paesi europei come Belgio, Lussemburgo e Germania. Flibco.com ha scelto il capoluogo torinese per tenere a battesimo l’avvio delle sue attività in Italia. La primissima tratta è stata inaugurata ufficialmente con una speciale cerimonia presso la stazione di Torino Porta Susa e ha visto anche la presenza di Tobias Stüber, CEO di Flibco.com. Il nuovo collegamento Flibco.com sarà attivo 7 giorni su 7, con tariffa fissa di 22 euro. A Torino i bus effettueranno 3 fermate, presso la Stazione Torino Lingotto, la Stazione Torino Porta Susa e la Stazione Torino Stura (in Corso Giulio Cesare angolo Str. Vicinale delle Cascinette). Tutti gli autobus arriveranno a Malpensa, al piazzale Terminal 1. Il servizio è acquistabile direttamente a bordo del pullman o con pochi click sul sito www.flibco.com o sull’app per smartphone. La programmazione delle corse è sincronizzata con il calendario di arrivi e partenze delle compagnie aeree, per permettere ai passeggeri di arrivare o lasciare l’aeroporto senza inutili perdite di tempo.

EASYJET RIAPRE ED ESPANDE LE SUE BASI STAGIONALI IN SPAGNA E PORTOGALLO – easyJet riaprirà le sue basi stagionali a Malaga, Palma di Maiorca e Faro domenica 27 marzo, decollando questa primavera con una flotta ampliata, nuove rotte e capacità aggiuntiva per aumentare l’attività turistica in queste destinazioni chiave. In Portogallo, la base stagionale di Faro opererà con quattro aeromobili, uno in più rispetto allo scorso anno, con una capacità totale di 1,67 milioni. In Spagna, ciascuna delle basi stagionali avrà due velivoli aggiuntivi, il che porta la flotta di Malaga a cinque e quella di Palma a sette. Ciò consente a easyJet di operare con una capacità più ampia rispettivamente di 1,9 milioni e 2,8 milioni di posti, che rappresenta un aumento di circa il 150% e il 115% rispetto ai livelli di capacità del 2021. Con le nuove aggiunte, easyJet ha aumentato del 70% la sua flotta basata nelle basi stagionali di Portogallo e Spagna rispetto ai livelli pre-pandemia e contribuisce all’occupazione locale, poiché crea circa 30 posizioni a Faro e altre 120 tra Malaga e Palma. Questi nuovi dipendenti si uniranno a un team di circa 550 persone in Portogallo e 500 in Spagna. easyJet sta inoltre espandendo la sua rete di rotte da tutte e tre le basi stagionali per supportare la connettività durante l’estate, quando prevede di essere vicino ai livelli di volo del 2019 a causa della forte domanda leisure. Faro passa da 18 a 20 collegamenti, Malaga aumenta il suo portafoglio di rotte da 14 a 17 e Palma migliora da 21 a 27. Ciò significa che nell’estate 2022 la compagnia aerea opererà 11 rotte in più rispetto a quelle offerte nelle sue basi stagionali nell’estate 2021.

EFFETTUATO IL PRIMO INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU UN TURBOGETTO AL 10° R.M.V. – Presso il 10° Reparto Manutenzione Velivoli di Galatina, è stata completata con successo la riparazione del Turbogetto Viper MK632-43. Si tratta del primo caso di manutenzione del “case compressore” e successivo riassemblaggio, presso un Reparto di Manutenzione di Forza Armata, su un tipo di motore che normalmente vedeva questa lavorazione svolta esclusivamente presso gli stabilimenti della ditta Piaggio Aerospace (PAS). Questo importante traguardo, frutto della sempre maggiore sinergia tra la Forza Armata e Piaggio Aerospace (PAS), è stato raggiunto a seguito di un approfondito studio di fattibilità, che ha coinvolto il personale tecnico e manutentivo del 10° Reparto Manutenzione Velivoli e della Ditta PAS. La qualificata gestione esercitata dal personale del Reparto ha permesso il ripristino dell’efficienza del turbogetto presso la locale Sala Motori di 3° LT, in tempi ristretti e con una significativa riduzione dei costi. Tale sforzo congiunto si inserisce nell’alveo della strategia messa in campo dal Reparto, e pienamente supportata dalle Superiori Autorità, per incrementare le proprie capacità di manutenzione sul turbogetto. A partire dal 2019 è stato messo in campo un intenso sforzo di innovazione dei mezzi e di incremento di capacità manutentive, al fine di supportare e mantenere al massimo i livelli di efficienza delle flotte sia da addestramento sia della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN). Il 10° Reparto Manutenzione Velivoli di Lecce provvede alla manutenzione dei velivoli T-339, T-346 e T-345 in dotazione all’Aeronautica Militare italiana e al supporto tecnico-logistico delle barriere d’arresto operanti sul territorio nazionale ed all’estero (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NUOVA PARTNERSHIP TRA CUNEO AIRPORT A AERO LOCARNO – GEAC e Aero Locarno annunciano l’avvio della collaborazione per un mutuo sviluppo focalizzato sulla formazione di piloti che desiderano conseguire la Airline Pilot Training License in un ambiente professionale ed efficiente. La GEAC supporterà Aero Locarno a livello logistico-infrastrutturale per le operazioni della scuola di volo ATO (Approved Training Organization), mettendo a disposizione adeguati spazi aeroportuali per training/briefing rooms ed hangar. Aero Locarno prevede di basare all’aeroporto di Cuneo 12 aeroplani e un simulatore di volo. Questa collaborazione ha l’obiettivo di preparare la prossima generazione di piloti per le nuove opportunità di mercato e creerà 20 nuovi posti di lavoro, altamente qualificati. “Siamo orgogliosi di poter dare avvio a questo nuovo progetto”, dichiara Anna Milanese, Direttore Generale dell’Aeroporto di Cuneo “La collaborazione con Aero Locarno si sposa perfettamente con i nostri piani di sviluppo che hanno l’obiettivo di creare nuove attività presso il nostro scalo. Un centro di formazione qualificato era uno dei tasselli che ancora ci mancava”.

IATA: IL 78° ANNUAL GENERAL MEETING SI TERRA’ A DOHA, QATAR – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che il 78th Annual General Meeting (AGM) e il World Air Transport Summit si terranno dal 19 al 21 giugno 2022 a Doha, in Qatar, ospitati da Qatar Airways. Questa sarà la seconda volta che il raduno globale dei massimi leader dell’aviazione si terrà in Qatar, il primo nel 2014. Originariamente, il 78th IATA Annual General Meeting and World Air Transport Summit erano previsti per le stesse date a Shanghai, Repubblica popolare cinese, ospitati da China Eastern Airlines. La decisione di cambiare la sede riflette le continue restrizioni relative al COVID-19 per i viaggi in Cina. “È profondamente deludente che non siamo in grado di incontrarci a Shanghai come previsto. Nel frattempo, siamo lieti di tornare nel dinamico hub dell’aviazione di Doha e nella calda ospitalità per la quale Qatar Airways, host airline, è diventata famosa. L’AGM di quest’anno sarà un’importante opportunità per i leader dell’aviazione di riflettere sulle mutevoli realtà politiche, economiche e tecnologiche che devono affrontare i viaggi aerei mentre la ripresa del settore dalla pandemia di COVID-19 prende ritmo”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

QANTAS SVELA LA NUOVA CAMPAGNA – Più di 35 anni dopo che Qantas ha lanciato per la prima volta una campagna pubblicitaria utilizzando l’iconico inno di Peter Allen ‘I Still Call Australia Home’, la compagnia aerea ha svelato una nuova versione della pubblicità per mostrare l’Australia mentre il mondo riapre e i viaggiatori tornano nei cieli. Lo spot ha un arrangiamento contemporaneo della canzone. E’ stato girato prima del COVID in vari luoghi dell’Australia, Los Angeles, Tokyo e Londra. Il taglio finale mette in evidenza gli incontri con i propri cari, mentre sempre più australiani viaggiano in patria e i visitatori internazionali stanno tornando.

NUOVO CEO PER ETHIOPIAN AIRLINES – Il Consiglio di amministrazione di Ethiopian Airlines ha annunciato la nomina di Mesfin Tasew Bekele come Amministratore Delegato di Ethiopian Airlines, a partire dal 23 marzo 2022. Mesfin è il successore dell’ex CEO del gruppo, Mr Tewolde GebreMariam, la cui richiesta di prepensionamento a causa di problemi di salute è stata approvata dal consiglio. Mr Mesfin ha 38 anni di esperienza nella gestione e nelle operazioni della compagnia aerea. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della compagnia aerea, Mr Girma Wake, ha dichiarato: “Vorrei congratularmi con Mr Mesfin per la sua nuova nomina e sono pienamente fiducioso delle sue capacità. Crediamo che Mr Mesfin condurrà la compagnia aerea a un successo ancora maggiore, mantenendola sulla strada giusta che la vedrà crescere attraverso molte generazioni a venire. Esorto i 17.000 dipendenti di Ethiopian e i membri del consiglio di amministrazione a stare al fianco del nuovo CEO del gruppo per far volare in alto la compagnia aerea. Siamo anche grati per gli straordinari contributi del precedente CEO del Gruppo”. Mr Mesfin Tassew da parte sua ha dichiarato: “Sono onorato di essere stato nominato Amministratore Delegato di Ethiopian Airlines, che ho servito per quasi quattro decenni in varie posizioni. Il mio nuovo ruolo mi dà l’opportunità di continuare la crescita rapida e redditizia della nostra compagnia aerea e portarla al livello successivo”.

LEONARDO: SIGLATO ACCORDO SULLE TECNOLOGIE QUANTISTICHE PER LO SPAZIO – Diversi partner tra imprese, università, fondazioni ed enti di ricerca hanno siglato un Protocollo d’intesa per promuovere attività di ricerca e sviluppo nell’ambito delle “Quantum Technologies” per lo Spazio. Visto il rapido evolversi delle tecnologie quantistiche, obiettivo di questa iniziativa è individuare le eccellenze italiane su questo tipo di tecnologie e metterle in rete perché possano lavorare insieme su uno dei fronti più all’avanguardia dell’innovazione attraverso collaborazioni, partnership in progetti di ricerca, sviluppo e innovazione in settori quali la crittografia quantistica, la comunicazione quantistica, i computer quantistici, i sensori quantistici e la metrologia quantistica. Le attività congiunte di ricerca, sviluppo e innovazione saranno orientate alle applicazioni delle tecnologie quantistiche nel settore spaziale, con un focus specifico sull’integrazione di queste tecnologie in nuove costellazioni di satelliti integrati con i sistemi e le infrastrutture terrestri come, ad esempio, per la comunicazione e la metrologia. Gli aderenti al protocollo intendono collaborare, inoltre, in attività didattiche e di formazione dedicate alle tecnologie quantistiche per lo spazio, attraverso, per esempio, lo sviluppo coordinato di programmi di dottorato a indirizzo industriale. Ad oggi è 17 il numero dei partner. I partner auspicano un ampliamento di questa collaborazione, estendendo la partecipazione anche ad altre realtà che operano nel campo dell’innovazione.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA EASA E FRONTEX – Frontex, European Border and Coast Guard Agency, e l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) hanno concluso un accordo di lavoro per stabilire un quadro per una più stretta cooperazione tra le due agenzie. L’accordo è stato firmato dal direttore esecutivo di Frontex Fabrice Leggeri e dal direttore esecutivo di EASA Patrick Ky a Bruxelles. “Frontex fa sempre più affidamento sull’uso degli aeromobili per supportare gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne dell’UE. Con il nuovo accordo, la nostra partnership con EASA si rafforza e copre nuove aree”, ha affermato Fabrice Leggeri. In base all’accordo di lavoro, le agenzie si scambieranno esperienze operative e potranno svolgere attività di rafforzamento e formazione congiunte relative all’uso degli aeromobili da parte di Frontex nelle sue attività di sorveglianza. “Siamo felici di poter sostenere Frontex nel suo importante compito di proteggere le frontiere esterne dell’Unione europea”, ha affermato Patrick Ky. “Questa cooperazione migliorerà la sicurezza delle attività di controllo delle frontiere e della guardia costiera e supporterà anche un più ampio utilizzo sicuro dei droni per il controllo delle frontiere”.