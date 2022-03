News Brevi – 26.03.2022

ANADOLUJET ANNUNCIA COLLEGAMENTO TRA BERGAMO E ISTANBUL SABIHA GOCKEN – AnadoluJet, compagnia aerea sussidiaria di Turkish Airlines, ha annunciato che il 16 maggio 2022 aprirà il collegamento tra gli aeroporti di Milano Bergamo e Istanbul Sabiha Gokcen. I voli avranno frequenza giornaliera e saranno operati con un aeromobile 737-800 da 189 posti. I voli saranno prenotabili sia sul sito di AnadoluJet (anadolujet.com) che su quello di Turkish Airlines (turkishairlines.com). Oltre a essere scalo di accesso diretto a Istanbul, l’aeroporto Sabiha Gokcen offre l’opportunità di proseguire verso destinazioni domestiche in Turchia e internazionali, tra cui Baku, Tbilisi, Teheran, Bagdad, Dubai, Bahrain, Damman, Gedda, Kuwait, Tel Aviv City, servite dal network AnadoluJet/Turkish Airlines.

AERONAUTICA MILITARE: PRIMO AVIOLANCIO MISTO “HEAVY” DA C-130J – Nei giorni scorsi, la 46ª Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare e la Brigata Folgore dell’Esercito Italiano hanno svolto una particolare attività addestrativa congiunta di aviolancio presso il Poligono di Monte Romano, in provincia di Viterbo. Per la prima volta, da un unico velivolo C-130J, è stato effettuato contemporaneamente il lancio misto di materiali e di paracadutisti con fune di vincolo, attraverso un sistema cosiddetto “heavy”, che permette l’aviolancio a bassa quota di materiale con paracadute estrattore per materiali di peso superiore a 1000 Kg, e l’utilizzo di piattaforme “Type V” per raggiungere con precisione il punto d’impatto previsto. Nello specifico sono state lanciate contemporaneamente due piattaforme di materiale – la cui estrazione è avvenuta automaticamente in sequenza vincolando il paracadute della seconda piattaforma alla prima – per poi dirigere successivamente sul punto di lancio del personale. La 46^ Brigata Aerea non è nuova a simili attività di aviolancio dai propri velivoli da trasporto. Nel mese di gennaio 2022, infatti, sempre in collaborazione con la Brigata Folgore dell’Esercito Italiano, è stata effettuata un’attività di aviolancio impiegando il sistema JPADS, un sistema di precisione per il rilascio di rifornimenti aerotrasportati che consiste in un sistema di guida autonoma GPS, detta AGU (Autonomous Guidance Unit) che permette di aviolanciare materiale dal velivolo ad alta quota e farlo atterrare con precisione su un punto di impatto prestabilito (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ACCORDO TRA DELTA AIR LINES, INCHEON AIRPORT E GLI OPERATORI DELLE LOUNGE PER INCREMENTARE I PASSEGGERI IN TRANSITO – Delta Air Lines, Incheon International Airport Corporation e gli operatori delle lounge aeroportuali hanno firmato un accordo per trasportare più passeggeri attraverso Incheon Airport e per rafforzare la posizione dell’aeroporto come miglior hub del nord-est asiatico. Delta è la prima compagnia aerea straniera a firmare l’accordo con Incheon International Airport Corporation e società terze: Pulmuone Food & Culture, SK Networks, Lotte GRS, SPC. Delta è la più grande compagnia aerea statunitense e, insieme al partner di joint venture Korean Air, trasporta il maggior numero di passeggeri in transito su Incheon, collegando in modo efficiente oltre 290 destinazioni statunitensi a 80 mercati asiatici. Sulla base dell’accordo, le parti attueranno la “Transfer Lounge Promotion” per i clienti Delta a partire da aprile. I clienti selezionati che volano con Delta e transitano entro 24 ore all’aeroporto di Incheon potranno utilizzare coupon lounge gratuiti nelle lounge concordate, tra cui SkyHub Lounge, Matina Lounge, Lounge L e SPC Lounge. “Delta ha stabilito una grande partnership con IIAC e Korean Air mentre facciamo crescere la nostra casa a Incheon Airport Terminal 2 come No. 1 trans-Pacific hub”, afferma Matteo Curcio, Delta’s V.P. – Asia Pacific. “La partnership rafforzata ci consente di offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di viaggio della categoria man mano che la domanda di viaggio riprende”. La promozione Transfer Lounge consentirà a Delta di offrire a clienti selezionati l’accesso a varie lounge aeroportuali indipendentemente dalla classe del biglietto o dallo status SkyMiles Medallion. Attualmente, i clienti Delta One e i membri SkyMiles Diamond, Platinum e Gold Medallion hanno accesso alle lounge di Korean Air.

EASYJET LANCIA “NEXTGEN EASYJET” – easyJet ha lanciato “nextGen easyJet”, una nuova integrated brand campaign progettata per ispirare i vacanzieri e dare il benvenuto ai clienti nei cieli. Ideata dall’agenzia creativa VCCP London, segna la prima nuova campagna paneuropea della compagnia aerea dall’inizio della pandemia. La campagna comprende pubblicità televisiva, stampa, social and digital executions in UK e nei mercati principali in Europa. “”nextGen easyJet” illustra l’ambizione del brand di ispirare i viaggi, oltre a mostrare che easyJet è tornata, migliore che mai, e sta aprendo la strada alla prossima generazione di viaggi per tutti. “nextGen easyJet” avvierà la compagnia aerea verso un nuovo viaggio che non è solo facile e conveniente, ma agisce in base ai valori condivisi dai suoi clienti e interagisce con consumatori consapevoli che sono appassionati della profondità delle esperienze l’Europa ha da offrire. “nextGen easyJet” connette i clienti alle persone, a culture nuove e diverse ed esperienze indimenticabili, il tutto continuando a promuovere iniziative per una maggiore inclusività nel settore e agendo verso un futuro a emissioni zero, offrendo ai propri clienti un mondo di possibilità, non solo voli”, afferma easyJet. “La campagna mette in evidenza il lavoro in corso di easyJet come unica grande compagnia aerea europea a compensare le emissioni di carbonio del carburante utilizzato per tutti i suoi voli senza costi aggiuntivi per i clienti, mentre lavora a fianco di partner del settore per accelerare lo sviluppo di tecnologie a emissioni zero, così come il suo impegno a sostenere una maggiore diversità e inclusività per l’industria aeronautica”, prosegue easyjet. Richard Sherwood, easyJet Customer and Marketing Director, afferma: “I consumatori vogliono sapere che stanno volando con una compagnia sicura e responsabile, che agisce per aprire la strada con iniziative ambientali, sociali e inclusive che guidano un cambiamento positivo per il nostro pianeta e le comunità, per le sue persone e i suoi clienti. Questo è nextGen easyJet. Non vediamo l’ora di portare i clienti con noi in questo prossimo viaggio, dove le possibilità sono infinite”.

DELTA: ACCORDO CON GEVO PER IL SUSTAINABLE AVIATION FUEL – Delta sta facendo passi avanti verso il suo obiettivo di rifornire il 10% delle sue operazioni con SAF entro la fine del 2030, firmando un accordo con il produttore di SAF Gevo che espande significativamente la disponibilità di questa nascente tecnologia. Attraverso l’accordo, Delta prevede di ricevere circa 75 milioni di galloni di SAF all’anno per sette anni, con inizio a metà del 2026. “Il SAF è una tecnologia esistente che è fondamentale per il settore per raggiungere i suoi net zero goals”, ha affermato Pam Fletcher, Chief Sustainability Officer, Delta. “Il SAF è la nostra migliore opportunità oggi per riduzioni significative delle emissioni dei viaggi aerei, ma il mercato ha bisogno di investimenti e impegno da parte di tutte le parti interessate”. “Delta dovrà assicurarsi 400 milioni di galloni all’anno entro la fine del 2030 per rispettare il suo impegno di approvvigionamento del 10% SAF e circa 4 miliardi di galloni all’anno se dovesse volare esclusivamente con SAF. Tuttavia, il mercato rimane nascente a causa della fornitura limitata e dei costi elevati. Oggi, sul mercato è disponibile solo una quantità sufficiente di SAF per supportare un giorno di operazioni di Delta a livelli pre-pandemia. Ma l’industria ha bisogno di questa tecnologia per crescere e svilupparsi poiché è la soluzione più significativa per ridurre le emissioni di carbonio dell’aviazione”, afferma Delta. Nel 2021, Delta ha acquistato oltre 300.000 galloni di SAF, collaborando con i suoi partner aziendali per aiutare a far crescere il SAF market. Delta ha anche aderito alla First Movers Coalition, un partenariato pubblico-privato e una piattaforma progettata per accelerare e scalare lo sviluppo di tecnologie e combustibili innovativi.

AMERICAN AIRLINES: LIVREA SPECIALE “FLAGSHIP VALOR” PER UN A321 – In occasione del National Medal of Honor Day, American Airlines debutta con una nuova livrea dedicata ai destinatari della Medal of Honor. “‘Flagship Valor’, un aeromobile Airbus A321 con una livrea speciale, è un omaggio volante dedicato ai destinatari della Medal of Honor, il più alto riconoscimento al valore militare in azione. A bordo, i clienti possono scansionare i codici QR per accedere alle informazioni sulla Medal of Honor e sui suoi destinatari, fungendo da strumento didattico per tramandare queste storie per le generazioni a venire. La sua prima missione ufficiale trasporterà oggi i destinatari della Medal of Honor su un volo d’onore da Dallas-Fort Worth (DFW) a Washington DC (DCA)”, afferma American Airlines.

BOMBARDIER CHIEDERA’ L’AUTORIZZAZIONE AL CONSOLIDAMENTO DELLE AZIONI – Bombardier ha emesso il suo avviso di convocazione dell’assemblea annuale e straordinaria degli azionisti che si terrà il 5 maggio 2022, che includerà una risoluzione speciale che autorizza la società a modificare i Restated Articles of Incorporation per rendere effettivo, a discrezione del Board of Directors, un consolidamento delle azioni Bombardier di Classe A e un consolidamento delle azioni di Classe B. “Bombardier si concentra ora esclusivamente sulla progettazione, produzione e assistenza dei migliori business jet del mondo. Lo scopo dei consolidamenti azionari è di adeguare il numero di azioni ordinarie Bombardier in circolazione a un livello paragonabile a quello di società con capitalizzazione di mercato simile scambiate alla Borsa di Toronto (TSX)”, afferma Bombardier. “Questo è un altro passo nel viaggio di Bombardier per essere una business jet company più snella e forte, focalizzata sulla creazione di valore per tutti i suoi stakeholder”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer of Bombardier. “Un consolidamento delle azioni è un passo logico e vantaggioso in questa trasformazione, con il potenziale per fornire ulteriore trading liquidity agli investitori”.