Delta presenta il suo primo Airbus A321neo

Delta Air Lines ha segnato l’ultima pietra miliare nel rinnovamento della sua flotta e negli sforzi di espansione con la prima consegna del suo nuovo narrowbody, l’Airbus A321neo, mercoledì scorso.

“La consegna del nostro primo A321neo aiuta a inaugurare la prossima era del premium domestic service in Delta”, ha affermato Mahendra Nair, Delta’s S.V.P. of Fleet and Tech Ops Supply Chain. “Non solo questi velivoli offrono la migliore esperienza cliente nel settore, ma questi aeroplani a basso consumo di carburante dimostrano ulteriormente il nostro impegno per un futuro più sostenibile”.

Delta prevede di accogliere 26 A321neo nella sua flotta quest’anno, con un totale di 155 impegni di acquisto entro il 2027.

“Aggiungendo l’ultimo e più grande Airbus single-aisle aircraft alla propria flotta, il team di Delta Air Lines continua a dimostrare la sua priorità per l’efficienza operativa, soddisfacendo i propri clienti con la single-aisle cabin più spaziosa del cielo”, ha affermato Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of Airbus International.

La nuova flotta di Delta contribuisce a rafforzare la sua posizione di leader del settore nella sostenibilità ambientale collegando il mondo. Dotato di motori Pratt & Whitney GTF, l’A321neo offre un migliramento del 20% nella fuel efficiency rispetto all’attuale A321ceo di Delta.

“Delta è leader nel settore dell’aviazione da quasi 100 anni e oggi celebriamo un’altra pietra miliare insieme alla consegna del loro primo aereo A321neo”, ha affermato Rick Deurloo, Pratt & Whitney Chief Commercial Officer. “L’A321neo con motore GTF si unisce a più di 200 aerei con motore Pratt & Whitney nella flotta Delta oggi”.

“L’aereo da 194 posti include 20 domestic First Class seats, 42 Delta Comfort+ seats e 132 Main Cabin seats, tutti con memory-foam cushioning per un migliore comfort. Il nuovo domestic First Class seat offre più privacy, maggior spazio di lavoro e storage. Gli interni confortevoli sono caratterizzati da tocchi premurosi e tutti i clienti apprezzeranno il wireless in-flight entertainment system di Delta su ogni sedile, le ampie cappelliere, fast-streaming Wi-Fi and power ports.

Delta sta accelerando la sua visione per trasformare il viaggio in un’esperienza più personalizzata, migliore per i nostri clienti, i loro viaggi e il nostro mondo. Dall’operare nuovi velivoli all’avanguardia, fino all’offerta di prodotti e servizi premurosi a bordo e all’apertura degli aeroporti del futuro, Delta sta elevando l’esperienza cliente, fidelizzandolo attraverso il servizio e gli investimenti migliori della categoria”, afferma Delta.

L’A321neo integra una già vasta flotta di A321ceo. Una volta evasi tutti gli ordini A321neo, la famiglia A321 di Delta crescerà fino a 282 aeromobili. L’A321neo sarà prodotto negli stessi stabilimenti di Mobile, Alabama, e Amburgo, Germania, dove sono stati realizzati gli A321ceo.

I Technical Operations teams di Delta prepareranno i nuovi modelli per il servizio, il primo A321neo di Delta entrerà in servizio a maggio.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Airbus / Stefan Kruijer – Delta Air Lines)