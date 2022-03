Eurowings apre la sua nuova base a Stoccolma

Il primo volo Eurowings dalla nuova base di Stoccolma – Arlanda è decollato puntuale ieri poco dopo le 14, diretto a Barcellona.

“Per la prima volta, Eurowings offre ora ai suoi passeggeri voli diretti dalla Svezia verso numerose destinazioni attraenti, comprese città come Barcellona, Amburgo e destinazioni soleggiate come Maiorca, l’isola turistica più popolare d’Europa. Con l’apertura della sua nuova base, la compagnia aerea tedesca sta espandendo notevolmente i suoi servizi nel nord Europa: Stoccolma è l’undicesima base Eurowings in Europa e la quinta base al di fuori del mercato interno della Germania, dopo Palma di Maiorca, Praga, Pristina e Salisburgo.

Con la sua maggiore presenza nel nord, la popolare compagnia aerea tedesca non sta solo creando collegamenti migliori per la Svezia, in particolare verso destinazioni soleggiate nell’Europa meridionale, ma porta anche centinaia di nuovi posti di lavoro nella regione (sia diretti che indiretti), creando slancio occupazionale per il mercato aeronautico scandinavo”, afferma Eurowings.

Jens Bischof, CEO di Eurowings: “La Svezia è un mercato che si adatta perfettamente al nostro orientamento di compagnia aerea di valore per l’Europa. In tempi incerti, molti viaggiatori non cercano più principalmente il biglietto più economico, ma una compagnia aerea di cui possono fidarsi incondizionatamente in termini di sicurezza, affidabilità e responsabilità sociale. Con il nostro DNA Lufthansa, un’interessante rete di voli diretti convenienti e servizi innovativi e a misura di cliente, siamo in grado di offrire proprio questo”.

I nuovi voli da Stoccolma sono diretti a diverse famose destinazioni turistiche dell’Europa meridionale, come Palma di Maiorca, Alicante e Malaga in Spagna. Altre destinazioni sono Birmingham, Nizza, Amburgo e Düsseldorf. Eurowings volerà anche alle isole greche di Heraklion, Rodi e Mykonos, nonché a Larnaca a Cipro. Eurowings aggiungerà altre destinazioni da Arlanda durante l’estate (NdR: dovrebbero essere aggiunte anche destinazioni italiane). I biglietti possono essere prenotati tramite eurowings.com e l’app Eurowings. I prezzi partono da 299 SEK (29,99 euro) per un volo di sola andata.

“Eurowings è da anni una delle compagnie aeree più affidabili e, misurata dalla soddisfazione dei clienti, più popolari in Europa. La più grande leisure airline della Germania combina il DNA di Lufthansa con un concetto di rapporto qualità-prezzo e servizi innovativi per i clienti: questi includono un concetto di salute e igiene leader del settore, nonché la possibilità di prenotare un free middle seat nella parte posteriore dell’aereo a partire da 10 euro, sia per il comfort che per l’igiene. Le opzioni di cambio prenotazione più flessibili del settore, anche fino a 40 minuti prima della partenza, sono un’altra caratteristica che rende Eurowings la scelta migliore per molti clienti”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)