British Airways alimenterà una serie di voli con SAF prodotto nel Regno Unito

British Airways ha preso in consegna il primo lotto di Sustainable Aviation Fuel prodotto da Phillips 66 Limited, diventando così la prima compagnia aerea al mondo a iniziare a utilizzare SAF prodotto su scala commerciale nel Regno Unito.

La Phillips 66 Humber Refinery vicino a Immingham sta producendo migliaia di tonnellate di SAF che ora contribuiranno ad alimentare una serie di voli British Airways. Il SAF è prodotto da rifiuti sostenibili presso la raffineria e British Airways lo aggiungerà alla pipeline esistente che alimenta direttamente diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Londra Heathrow.

British Airways e Phillips 66 sono entrambe impegnate per un futuro a basse emissioni di carbonio. Il carburante sostenibile acquistato dalla compagnia aerea sarà sufficiente per ridurre le lifecycle CO2 emissions di quasi 100.000 tonnellate, sufficienti per 700 net zero CO2 emissions flights tra Londra e New York con Boeing 787.

Entrambe le società supportano i Government plans attraverso la partecipazione al Jet Zero Council Delivery Group del Department for Transport. British Airways continua inoltre a collaborare con il governo per fornire certezza agli investitori, aiutando il Regno Unito a essere un leader nella produzione dei SAF.

International Airlines Group (IAG), la società madre della compagnia aerea, sta investendo 400 milioni di dollari nei prossimi 20 anni nello sviluppo dei SAF e British Airways ha già avviato partnership con diverse società per lo sviluppo di impianti e l’acquisto di carburante sostenibile.

Sean Doyle, British Airways’ Chairman and Chief Executive, ha dichiarato: “Essere la prima compagnia aerea a procurarsi Sustainable Aviation Fuel prodotto su scala commerciale nel Regno Unito è un altro momento di svolta per noi e per l’industria aerea. Le nostre forniture SAF da Phillips 66 Limited ci consentiranno di progredire con la nostra ambiziosa tabella di marcia per raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050 o prima e giocheranno un ruolo nel nostro impegno, come parte di International Airlines Group (IAG), di alimentare il 10% di voli con SAF entro il 2030.

Lo sviluppo di un commercial scale up per i Sustainable Aviation Fuel sarà un punto di svolta cruciale per ridurre la dipendenza del settore dell’aviazione dai combustibili fossili e migliorare la resilienza dell’approvvigionamento energetico del Regno Unito. Sono fiducioso che la Gran Bretagna possa assumere un ruolo di primo piano sulla scena globale in questo spazio, creando posti di lavoro e opportunità di esportazione, se l’industria, gli sviluppatori e il governo continueranno a collaborare e ne faranno un’area di interesse chiave”.

“I clienti possono ora unirsi a British Airways nel suo viaggio per raggiungere net zero entro il 2050 attraverso l’app del menu Speedbird Café di bordo. È possibile trovare una nuova categoria nella scheda BA Better World denominata ‘Contribute to Carbon Offsets’, in cui i clienti sui voli europei a corto raggio possono aiutare a finanziare progetti di riduzione del carbonio in tutto il mondo. Il contributo di £2,50 rappresenta la compensazione del carbonio di un volo medio British Airways di andata e ritorno in Europa per cliente e i fondi vengono investiti in progetti verificati di riduzione ed evitamento delle emissioni di CO2”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)