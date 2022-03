News Brevi – 28.03.2022

AERONAUTICA MILITARE: ELICOTTERO SOCCORSO AEREO INTERVIENE IN ZONA BARBERINO DEL MUGELLO – Nel cuore della notte, una donna di circa settanta anni, con fratture ad un arto ed in stato di iniziale ipotermia, è stata recuperata da un elicottero HH-139B dell’Aeronautica Militare all’interno di una vallata molto stretta ed impervia in zona Barberino del Mugello. La donna era nella zona insieme ad altre persone per una escursione quando, a causa di una caduta e della conseguente frattura ad una gamba, è rimasta bloccata in un punto particolarmente scosceso e fitto di vegetazione in cui l’intervento dei mezzi di soccorso via terra sarebbe risultato troppo complicato e pericoloso. Da qui la richiesta di intervento dell’elicottero dell’Aeronautica Militare, uno degli assetti aerei della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale per questo genere di interventi, che su ordine del Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) si è immediatamente alzato in volo dall’aeroporto militare di Cervia, sede del 15° Stormo. Dopo aver imbarcato un operatore del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) Toscana da una avio superficie limitrofa alla zona dell’accaduto, l’equipaggio dell’83° Gruppo Combat Search&Rescue del 15° Stormo – grazie all’utilizzo di speciali visori notturni (NVG) – si è diretto sul punto e ha effettuato l’intervento di soccorso, calando un aerosoccorritore dall’alto con il verricello e recuperando la donna che nel frattempo era stata sistemata su una barella. La missione si è conclusa intorno alle due di notte, con l’arrivo sulla piazzola dell’ospedale Careggi di Firenze, dove la donna è stata presa in cura dallo staff medico del nosocomio toscano (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QANTAS INCREMENTA I VOLI DA MELBOURNE VERSO GLI STATI UNITI – Qantas lancia una nuova rotta diretta da Dallas Fort Worth e aumenta significativamente i voli da Los Angeles. Dal 2 dicembre 2022 il vettore opererà quattro voli settimanali di andata e ritorno tra Melbourne e il principale hub statunitense, Dallas Fort Worth International Airport (DFW), con Boeing 787 Dreamliner. Questi sono i primi voli diretti di qualsiasi compagnia aerea tra le due città e seguono il successo della Sydney-Dallas Fort Worth di Qantas. Dallas Fort Worth è la sede del partner di Qantas, American Airlines, che fornisce collegamenti senza interruzioni tra l’Australia e oltre 200 città negli Stati Uniti, Canada, Messico e Sud America. Qantas sta inoltre aggiungendo altri quattro voli settimanali di andata e ritorno tra Melbourne e Los Angeles con i suoi 787, rispetto ai quattro attuali, per soddisfare la forte domanda sulla rotta. I voli aggiuntivi sono operativi da questa settimana. Gli A380 riconfigurati della compagnia aerea riprenderanno ad operare alcuni di questi voli per Los Angeles da dicembre, segnando il ritorno del velivolo di Qantas e la reintroduzione della First Class a Melbourne. L’aereo ha una cabina Business riconfigurata, con 70 suite aggiornate, una sezione Premium Economy estesa con 60 posti (rispetto a 35) e cabine Economy e First rinnovate. Inoltre, la Qantas Melbourne International Business Lounge ha accolto oggi i suoi primi visitatori dall’inizio della pandemia. La Melbourne First Lounge, che ha operato come First/Business Lounge ibrida durante la pandemia, è tornata all’offerta premium completa. Stephanie Tully, Chief Customer Officer, Qantas Group, ha affermato: “Oltre ad essere una destinazione a sé stante, Dallas Fort Worth è uno dei più grandi hub degli Stati Uniti e si trova a meno di quattro ore di volo da tutte le principali città degli Stati Uniti. Questi nuovi voli forniscono ottimi collegamenti per gli australiani in visita negli Stati Uniti e consentono a Melbourne di attingere a un enorme mercato turistico in entrata da città come New York, Chicago, Boston, Houston, Washington DC e Miami. Sappiamo che un gran numero di clienti ha viaggiato tra Melbourne e Dallas Fort Worth tramite il nostro servizio su Sydney esistente, il che ci dà grande fiducia sulle performance di questa rotta”.

A FORLI’ IL CONVEGNO “CENT’ANNI DI IMPEGNO DELL’AERONAUTICA MILITARE AL SERVIZIO DELL’ITALIA” – La Sala delle Costellazioni del Liceo classico “G.B.Morgagni”, ex Collegio aeronautico, ha ospitato, nella mattinata del 23 marzo, il convegno “La Regia Aeronautica: l’era dei primati e le operazioni aeree”, organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia. “La tappa forlivese del progetto dell’Associazione Arma Aeronautica ha unito storia, attualità e futuro, sottolineando l’apporto che l’Aeronautica Militare ha fornito e fornisce alla difesa degli interessi nazionali e della serena convivenza e operosità di tutti i cittadini italiani e di quelli dei Paesi aderenti alla NATO”, ha spiegato il Generale Ispettore Capo Nazzareno Cardinali, presidente della Sezione Roma 2 “Luigi Broglio”, ideatrice del progetto, realizzato in cooperazione con il Centro Studi Militari Aeronautici (CESMA) dell’Associazione. Il convegno ha preso spunto dalla radicata tradizione aeronautica dell’Emilia Romagna, e di Forlì in particolare, evidenziata nel loro indirizzo di saluto dal dirigente scolastico Marco Lega, dal Presidente della locale Sezione dell’Associazione Renato Cappelli e dal sindaco Gianluca Zattini che ha ricordato la recente attribuzione della cittadinanza onoraria al 2° Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell’Aeronautica Militare. Quello di Forlì è stato il terzo di una serie di 14 incontri in altrettante città italiane per ripercorrere i 100 anni dell’Aeronautica Militare e preparare il terreno alla celebrazione del centenario dell’Arma Azzurra che ricorrerà il 28 marzo 2023. Il gen. Cardinali ha dato appuntamento agli studenti degli istituti superiori della Provincia a settembre prossimo, allorché sarà divulgato il concorso a premi tra tutte le scuole partecipanti ai convegni.

EASYJET AVVIA I VOLI STAGIONALI DA ABERDEEN A MANCHESTER E LONDON GATWICK – easyJet ha lanciato i primi voli sulla rotta stagionale estiva da Aberdeen a Manchester. Anche il doppio servizio giornaliero della compagnia aerea per Londra Gatwick è decollato per la stagione estiva. Entrambe le rotte forniranno una connettività domestica più forte dalla Scozia alle città chiave del Regno Unito. I voli per Manchester operano fino a cinque volte a settimana il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica tra il 28 marzo e il 28 ottobre 2022, fornendo connettività chiave tra le regioni per tutta l’estate. Inoltre, il doppio servizio giornaliero per Londra Gatwick è operativo con voli in partenza al mattino e al pomeriggio per tutta la stagione estiva tra il 28 marzo e il 29 ottobre 2022, fornendo comodi collegamenti con Londra e il sud dell’Inghilterra. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo lieti di celebrare il lancio delle nostre operazioni estive da Aberdeen e di offrire ancora più scelta ai nostri clienti business e leisure. Siamo orgogliosi di essere la più grande compagnia aerea scozzese e continuiamo a offrire tariffe basse e collegamenti convenienti per i nostri clienti”.

IBERIA LANCIA LA SUA NUOVA CAMPAGNA “BASADO EN VUELOS REALES” – Parte “Basado en vuelos reales”, la campagna di Iberia che mostra che la connettività è fondamentale per la società. “Iberia vola dalla Spagna da 95 anni con lo stesso scopo: generare prosperità, connettere le persone con il mondo. Mantenendo sempre la propria ragion d’essere, la compagnia aerea ha adattato la propria strategia che, nei prossimi anni, punterà a migliorare la propria posizione competitiva in tutti i mercati in cui opera e a rendere redditizie le proprie attività di servizi aeroportuali e di manutenzione aeronautica. Per realizzarla ha un piano, Next Chapter, che gli permetterà di scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Fedele al suo scopo, in questi 95 anni Iberia ha sempre cercato di dare un altro significato all’atto di volare, dimostrando che la connettività è fondamentale per la società”, afferma Iberia. Teresa Parejo, Direttore della Sostenibilità di Iberia: “Lo scopo di un’azienda è quello che trascende la sua attività e aggiunge valore alla sua comunità. Nessuna azienda può risolvere tutte le sfide del mondo, ma tutti sono sfidati nel loro contributo alla società e, nel caso di Iberia, la fiducia dei nostri clienti può essere costruita solo essendo onesti e coerenti con il nostro scopo”. Con le storie reali e umane che sono accadute sui suoi voli, Iberia ha creato la sua campagna “Basado en vuelos reales”, per valorizzare la connettività aerea oltre la sua capacità di connettere milioni di persone in tutto il mondo. “Le voci protagoniste della campagna sono quelle dei dipendenti Iberia che, nella vita di tutti i giorni, costruiscono lo scopo dell’azienda. La loro testimonianza serve a sottolineare il nostro impegno anche nei momenti più difficili per il business e il nostro contributo alla società, passato, presente e futuro”, ha commentato Gemma Juncá, Direttore Marketing di Iberia. La campagna sarà diffusa attraverso diversi formati: cinema, televisione e media online, spot radiofonici e pubblicazioni sui canali social di Iberia (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e YouTube).

JETBLUE: NUOVE DESTINAZIONI DA NEW YORK E BOSTON NELL’AMBITO DELLA JNORTHEAST ALLIANCE – JetBlue ha annunciato di aver lanciato i servizi dal New York John F. Kennedy International Airport (JFK) e dal Boston Logan International Airport (BOS) verso Kansas City International Airport (MCI). Inoltre, JetBlue ha annunciato di aver lanciato i servizi dal New York John F. Kennedy International Airport (JFK) e dal Boston Logan International Airport (BOS) verso il Milwaukee Mitchell International Airport (MKE). Abilitati dalla Northeast Alliance (NEA) di JetBlue, i servizi espandono la presenza della compagnia aerea nel Midwest, diversificando e portando avanti la sua strategia che pone New York e Boston come focus city. Kansas City e Milwaukee fanno parte delle nuove città recentemente aggiunte alla mappa delle rotte di JetBlue. Nel 2022 la NEA offrirà quasi 500 partenze giornaliere dai tre principali aeroporti di New York e 200 partenze giornaliere da Boston.

NUOVI VOLI DOMESTICI PER QANTAS – Qantas ha lanciato quattro nuove rotte attraverso la sua rete domestica, aumentando la connettività tra i centri regionali e le capitali. Le nuove rotte – Adelaide-Newcastle, Brisbane-Wagga Wagga, Darwin-Townsville e Darwin-Cairns – forniscono collegamenti diretti e riducono i tempi di viaggio per i clienti. Il vettore nazionale è anche l’unica compagnia aerea ad offrire voli diretti su due delle rotte, tra Adelaide e Newcastle e Brisbane e Wagga Wagga. Le rotte seguono i nuovi voli Qantas tra Sydney e Uluru (Ayers Rock Airport) in decollo ieri.