Airbus: primo A380 test flight con 100% SAF

Airbus ha effettuato un primo A380 flight alimentato con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF).

L’Airbus A380 test aircraft MSN 1 è decollato dall’aeroporto di Blagnac, Tolosa, Francia alle 08:43 di venerdì 25 marzo. Il volo è durato circa tre ore, operando un motore Rolls-Royce Trent 900 con 100% SAF.

27 tonnellate di unblended SAF sono state fornite da Total Energies per questo volo. Il SAF prodotto in Normandia, vicino a Le Havre, Francia, era composto da Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA), privo di aromatici e zolfo, costituito principalmente da olio da cucina usato e altri grassi di scarto. Un secondo volo, con lo stesso aeromobile, è previsto il 29 marzo da Tolosa all’aeroporto di Nizza, per testare l’uso del SAF durante take-off and landing.

“Questo è il terzo tipo di aeromobile Airbus a volare con 100% SAF nel corso di 12 mesi: il primo è stato un Airbus A350 nel marzo 2021, seguito da un aeromobile A319neo single-aisle nell’ottobre 2021.

L’aumento dell’uso del SAF rimane un percorso chiave per raggiungere l’ambizione del settore di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Le statistiche chiave delineate nel Waypoint 2050 report indicano che il SAF potrebbe contribuire tra il 53% e il 71% delle riduzioni di carbonio richieste”, afferma Airbus.

Tutti gli aeromobili Airbus sono attualmente certificati per volare con un 50% blend di SAF miscelato con cherosene. L’obiettivo è ottenere la certificazione 100% SAF entro la fine di questo decennio.

Il velivolo A380 utilizzato durante il test è lo stesso velivolo recentemente rivelato come Airbus ZEROe Demonstrator, un flying testbed per le tecnologie future, per portare sul mercato il primo first zero-emission aircraft entro il 2035.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)