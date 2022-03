Volotea manifesta il suo interesse a operare per un anno 4 rotte della continuità territoriale

Volotea ribadisce il suo impegno nel facilitare gli spostamenti dei cittadini sardi anche dopo la scadenza dell’attuale periodo di continuità territoriale e, proprio per questo, si impegna a operare per 12 mesi, secondo le condizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 466 del 25 novembre 2021, i collegamenti anche non esclusivi da Cagliari e Olbia per Roma Fiumicino e Milano Linate senza compensazione economica, assicurando così la connettività a lungo termine da e per la Regione Sardegna.

“La compagnia, che offre ai suoi passeggeri collegamenti comodi, puntuali e veloci, ha recentemente terminato l’analisi dei dati sulle rotte della Continuità Territoriale e conferma il suo forte impegno nel supportare la connettività del territorio sardo.

Il vettore, che punta a rinsaldare la sua presenza a livello locale, riconferma l’importanza del mercato sardo nel suo network: operativa in Sardegna sin dal suo esordio, nel 2019 Volotea ha aperto la sua base di Cagliari a cui è seguita, nel giugno 2021, quella di Olbia. Presso queste due basi, Volotea ha creato lavoro per oltre 120 dipendenti, sostenendo il mercato turistico e supportando l’economia isolana.

Da sempre attenta alle esigenze della comunità sarda, Volotea punta a incrementare i suoi investimenti sull’isola e, anno dopo anno, si è impegnata nel proporre collegamenti con orari comodi verso un numero sempre maggiore di destinazioni, vantando ottimi risultati in Sardegna, dove ha registrato tassi di puntualità molto elevati e ottime performance operative unitamente ad un tasso di sostenibilità in linea con i costi di gestioni delle sue basi”.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)