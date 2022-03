Air Corporate ordina due elicotteri Airbus: un ACH135 e un ACH160 per i servizi di aviazione d’affari

Air Corporate, uno dei principali operatori di business aviation italiani con base operativa a Verona, ha ordinato due nuovi elicotteri Airbus per espandere la propria flotta. Si tratta di un ACH135, scelto per la prima volta in Italia per voli d’affari e privati, e di un ACH160 che andrà ad aggiungersi al primo ACH160 acquistato da Air Corporate lo scorso anno.

Nato nel 1999 per rispondere alle esigenze dell’aviazione d’affari, Air Corporate conta oltre 25.000 ore di volo per più di 58.000 missioni. Con oltre 76.000 passeggeri trasportati, l’operatore è in grado di offrire un trasporto veloce, puntuale, all’insegna del comfort e della riservatezza, unito a un servizio personalizzato e di alta qualità.

“È per noi un motivo di soddisfazione che Air Corporate abbia scelto due nostri prodotti di punta, l’ACH135 e l’ACH160, per espandere le proprie operazioni”, ha dichiarato Alexandre Ceccacci, General manager di Airbus Helicopters in Italia. “In particolare, l’ACH135, noto per la resistenza, le prestazioni affidabili e costanti, e la costruzione compatta – in grado di stare su uno yatch – sarà il primo di questo modello a essere consegnato in Italia, a dicembre di quest’anno. L’ACH160, in questo caso in configurazione a 6 passeggeri, è una straordinaria combinazione di eleganza e prestazioni superiori. Offre un’ottima visibilità esterna a beneficio sia dei passeggeri che dei piloti e sarà il secondo elicottero di questo modello a essere consegnato nel nostro Paese”.

La gamma di elicotteri ACH, il brand di fascia alta e personalizzato dedicato ai clienti dell’aviazione privata e d’affari, comprende i modelli ACH125, ACH130, ACH135, ACH145, ACH160 e ACH175, varianti della Famiglia di elicotteri leggeri e medi di Airbus Helicopters. Tutti i modelli consentono di apportare un’ampia gamma di soluzioni personalizzabili dal design esclusivo.

“L’H135 ha i costi operativi e di manutenzione più bassi della categoria dei bimotori. È inoltre in grado di svolgere diverse missioni e può atterrare quasi ovunque, anche nelle aree più remote.

L’H160, da subito progettato come un elicottero multiruolo in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni come il trasporto offshore, EMS, l’aviazione privata e d’affari, così come il servizio pubblico, integra le più recenti innovazioni tecnologiche di Airbus. Alimentato dagli ultimi motori Arrano di Safran Helicopter Engines, l’H160 offre una riduzione del 15% dei consumi di carburante, contribuendo alla riduzione delle emissioni. Le pale Blue Edge e il più grande rotore di coda Fenestron assicurano bassi livelli sonori fornendo al contempo prestazioni di alto livello”, afferma Airbus.

Riguardo la presentazione in Italia dell’ACH160, leggi anche qui.

Airbus Helicopters è presente in Italia con un Customer Center a Verona e un centro di manutenzione e assistenza tecnica e logistica situato a Trento (leggi anche qui per saperne di più sul centro di Airbus Helicopters a Trento). Gli elicotteri Airbus sono presenti in Italia da oltre 50 anni e l’azienda è una tra i più importanti player del mercato italiano con 90 clienti e una flotta di 240 elicotteri in servizio.

(Ufficio Stampa Airbus – Foto in alto all’articolo: Photo Credits Guillaume Plisson/Airbus Helicopters)