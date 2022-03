Wizz Air annuncia il nuovo orario invernale 2022 – 2023

Wizz Air quest’oggi ha annunciato la sua programmazione invernale 2022 (ottobre 2022 – marzo 2023). La compagnia aerea, che già offre un’ampia gamma di opzioni a basso costo verso i Paesi e le città più gettonate di tutta Europa, ha potenziato ben 810 rotte delle 1100 già comprese all’interno del suo network, con oltre 120.000 voli e quasi 26 milioni di posti.

I biglietti sono già acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ.

“Mentre l’industria ritorna alla sua capacità pre-pandemica, Wizz Air continua ad espandere le operazioni in tutta la sua rete, con rotte che, nell’inverno 2022-2023, porteranno i suoi passeggeri a scoprire le meraviglie d’Europa e non solo. Che si viaggi da soli, in coppia o in famiglia, la rete Wizz Air dall’Italia offre un mondo di opportunità.

Per tutti gli amanti degli sport acquatici ma anche per chi ama rilassarsi sulle meravigliose spiagge dell’arcipelago delle Canarie, imperdibili le tratte Milano Malpensa – Lanzarote, Milano Malpensa – Gran Canaria, Venezia – Tenerife, Napoli – Fuerteventura e Napoli – Tenerife; a chi, invece, insegue il sole anche d’inverno è dedicata la tratta Venezia – Sharm-el-Sheik; infine, per farsi incantare dalle bellezze e dalla storia della “città fenice” d’Europa, arrivano anche le tratte Verona – Varsavia e Torino – Varsavia. Tutte le tratte di questo entusiasmante programma invernale saranno disponibili da ottobre e novembre 2022″, afferma Wizz Air.

“Oltre alla possibilità di personalizzare la propria esperienza di viaggio, Wizz Air offre ai viaggiatori un’elevata flessibilità attraverso il servizio WIZZ Flex. Aggiungendolo alla loro prenotazione i passeggeri hanno un ulteriore livello di protezione e possono scegliere di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna tassa e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo”, prosegue la compagnia.

Paulina Gosk, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare questa nuova programmazione per l’inverno 2022-2023 integrando la nostra offerta con destinazioni capaci di soddisfare i gusti del viaggiatore più esigente. Anche per il prossimo inverno, Wizz Air si impegna ad essere l’opzione di viaggio più conveniente per raggiungere le destinazioni più popolari fra i propri passeggeri italiani”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)