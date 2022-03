Il Canada avvia la finalization phase per acquisire 88 F-35 per la RCAF

Il governo del Canada ha raggiunto un’altro traguardo nel processo competitivo per l’acquisto di 88 advanced fighter jets per la Royal Canadian Air Force (RCAF).

“A seguito di una rigorosa valutazione delle proposte, il governo canadese ha annunciato che entrerà nella fase di finalizzazione del processo di appalto con il miglior offerente, l’United States (US) government e Lockheed Martin, per l’F-35 fighter jet“,afferma il Public Services and Procurement Canada.

“Questo annuncio segna un’altra importante pietra miliare nel processo competitivo del Canada per l’acquisto di moderni fighter jet per la Royal Canadian Air Force. I canadesi sono molto orgogliosi delle loro forze armate ed è importante assicurarsi che abbiano ciò di cui hanno bisogno per mantenere il Canada al sicuro”, ha affermato Filomena Tassi, Minister of Public Services and Procurement.

“È fondamentale che i piloti attuali e futuri della Royal Canadian Air Force dispongano delle attrezzature più avanzate disponibili per garantire che possano svolgere l’importante lavoro che chiediamo loro. Questo procurement project per la RCAF – il più grande in oltre tre decenni – contribuirà a garantire che il Canada possa continuare a difendere il Nord America, rafforzare la nostra sovranità artica e soddisfare i nostri obblighi NATO e NORAD di fronte alle minacce attuali ed emergenti. I canadesi possono essere fiduciosi che questo processo competitivo produrrà i migliori risultati per le nostre forze armate canadesi per i decenni a venire”, ha affermato Anita Anand, Minister of National Defence.

“Il processo di valutazione in più fasi ha tenuto conto di un’ampia gamma di fattori, tra cui capacità, costi, nonché vantaggi e impatti economici. Riconoscendo che questi fighter jets devono servire efficacemente la RCAF e i canadesi nei prossimi decenni, il Canada ha valutato questi aerei rispetto a scenari tipici familiari agli alleati della NATO e del NORAD, che sono stati ulteriormente adattati per soddisfare le esigenze della RCAF, inclusa l’esclusiva geografia settentrionale del Canada. Siamo fiduciosi che questo processo competitivo produrrà i migliori risultati per le forze armate canadesi e per i canadesi”, prosegue il comunicato del Public Services and Procurement Canada.

Durante questo processo, il governo ha contemporaneamente preparato le 2 basi operative principali per i futuri fighter aircraft canadesi, 4 Wing Cold Lake e 3 Wing Bagotville, aggiudicando 2 contratti per intraprendere aggiornamenti infrastrutturali per supportare la consegna di questi futuri aerei. L’infrastruttura sosterrà la manutenzione e le operazioni a lungo termine di questi nuovi velivoli.

“Il settore aerospaziale canadese è leader mondiale ed è il principale investitore in ricerca e sviluppo tra tutte le industrie manifatturiere. Questo è uno dei più grandi appalti aerospaziali degli ultimi decenni e i benefici economici che ne derivano aiuteranno a sostenere e far crescere la posizione di leadership globale di questo settore chiave”, ha affermato François-Philippe Champagne, Minister of Innovation, Science and Industry.

In futuro, il governo del Canada continuerà a lavorare per la consegna degli aeromobili già nel 2025.

(Ufficio Stampa Public Services and Procurement Canada – Lockheed Martin)