News Brevi – 29.03.2022

DELEGAZIONE DELL’AERONAUTICA MILITARE ALLA AIR & SPACE POWER CONFERENCE 2022 IN AUSTRALIA – Una delegazione dell’Aeronautica Militare, guidata dal Sottocapo di Stato Maggiore, Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, ha partecipato il 22 e 23 marzo presso il National Convention Centre di Canberra, in Australia, alla Air & Space Power Conference 2022 “Resilience and Innovation in Air and Space”. Alla conferenza – organizzata dalla Royal Australian Air Force (RAAF) – hanno preso parte delegazioni provenienti dalla quasi totalità dei paesi dell’area indo-pacifica, oltre a rappresentanze delle Forze Aeree dei principali Paesi europei come Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Olanda. Presente anche una nutrita rappresentanza della US Pacific Air Force (PACAF). All’evento – nel corso del quale è stata tra l’altro annunciata ufficialmente la nascita dell’Australian Space Command, comando interforze a lead RAAF – è stato anche abbinato l’Innovation Expo, un’esposizione su temi connessi alla ricerca e all’innovazione e a tutte le correlazioni in questo ambito tra il mondo della Difesa, della scienza, del mondo accademico e dell’industria aerospaziale. Proprio i temi della resilienza e dell’innovazione sono stati al centro della due giorni di conferenza, quali fattori chiave – in un ambiente geostrategico dinamico ed incerto – per contribuire alla capacità di generare Potere Aereo e Spaziale tempestivo, efficace e rilevante. Una forza aerea e spaziale credibile – per rispondere in modo agile e pronto alle sollecitazioni provenienti dagli scenari contemporanei sempre più complessi – non può prescindere da sistemi di supporto resilienti, unitamente ad una cultura organizzativa che abbracci in modo risoluto l’innovazione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

JETBLUE PROSEGUE LA SUA CRESCITA A NEW YORK GRAZIE ALLA NORTHEAST ALLIANCE – JetBlue e il sindaco di New York City Eric Adams hanno annunciato che la compagnia aggiungerà 5.000 posti di lavoro a New York City nel 2022. JetBlue lavorerà anche con la città per creare una nuova partnership, collegando più newyorkesi con posti di lavoro JetBlue di alta qualità, per sviluppare una solida pipeline per future carriere presso la compagnia aerea. Il sindaco Adams si è unito ai leader di JetBlue in un importante evento di assunzione. L’evento di assunzione, tenutosi presso l’hangar JetBlue presso l’aeroporto internazionale John F. Kennedy (JFK), ha facilitato i colloqui sul posto e l’assunzione condizionale di diversi candidati per una varietà di posizioni all’interno delle operazioni JetBlue con base a New York City. La crescita della compagnia aerea, nonché la sua espansione, sono dovute in gran parte alla Northeast Alliance, una partnership che ha stretto con American Airlines. JetBlue, grazie alla Northeast Alliance con American Airlines, si sta preparando per quella che si aspetta essere l’estate più impegnativa nei 22 anni di storia della compagnia, con oltre 500 voli operati nell’ambito della NEA in arrivo a New York City al giorno durante il picco della stagione e milioni di clienti che desiderano viaggiare.

LUFTHANSA TECHNIK ESPANDE IL SUO 5G CAMPUS NETWORK – Più di due anni fa, Lufthansa Technik è stata una delle prime aziende in Germania ad avviare la creazione dei cosiddetti campus network basati sul più recente standard di comunicazione mobile 5G. Sulla base dell’eccellente esperienza nella engine services business unit, il 5G network è ora stato esteso a un secondo overhaul workshop. Di conseguenza, altri clienti possono ora assistere al loro engine layovers in remoto tramite la piattaforma AVIATAR. Lufthansa Technik gestisce il proprio 5G campus network già dal 2020. A quel tempo, è stata utilizzata per la prima volta in un Hamburg workshop for aircraft engines, dove vengono revisionati i tipi CFM56 e V2500. Qui il 5G ha permesso di utilizzare in modo affidabile flussi video ad alta risoluzione nell’ispezione visiva delle parti del motore. In tempi di restrizioni di viaggio durante la crisi Coronavirus, questa cosiddetta “Virtual Table Inspection” (VTI) è passata rapidamente da un progetto di prova a un’infrastruttura business-critical, perché i clienti non dovevano più recarsi ad Amburgo per avere le loro engine parts ispezionate. Poiché questa offerta è diventata rapidamente indispensabile nelle operazioni quotidiane, nel 2021 Lufthansa Technik ha integrato completamente le 5G-powered VTI nella AVIATAR Digital Operations Suite. La rete e i servizi sono stati ora estesi al secondo engine shop, dove sono revisionati i motori LEAP e CF6-80. Gli operatori di quest’ultimo ora possono anche interagire da remoto con i meccanici in loco ad Amburgo. Poiché tali decisioni spesso coinvolgono cifre elevate, l’elevata risoluzione video e la connessione stabile, affidabile e riservata al cliente in ogni momento fornita dal 5G sono essenziali per questa offerta. Nel frattempo è aumentato anche il numero di servizi che utilizzano l’infrastruttura 5G. “Nella situazione della pandemia, le ispezioni virtuali delle parti e le boroscopie digitali hanno chiaramente ottenuto l’accettazione nella nostra azienda. I flussi video basati su 5G ci hanno aiutato enormemente”, ha affermato Michael Kirstein, Vice President Operations Engine Services, Lufthansa Technik. “Nel passato, tali ispezioni spesso dovevano essere pianificate con diverse settimane di anticipo. Ora possiamo programmare le ispezioni con un preavviso molto breve, cosa che i nostri clienti apprezzano molto”. Per continuare a gestire le proprie reti 5G indipendenti, verso la fine del 2021 Lufthansa Technik ha ricevuto una licenza fissa decennale dalla Federal Network Agency (BNetzA) tedesca.

INFORMAZIONE DI SERVIZIO AEROPORTO ROMA FIUMICINO – Aeroporti di Roma informa: “Si avvisano i passeggeri che il punto vaccini Vax&Go del Terminal 1 partenze, chiuderà definitivamente il 31 marzo p.v.”.

UNITED AIRLINES: NUOVA COLLABORAZIONE PER LA PRODUZIONE DI SAF – United Airlines Ventures (UAV) e Oxy Low Carbon Ventures (OLCV) hanno annunciato una collaborazione con l’azienda biotecnologica Cemvita Factory con sede a Houston per commercializzare la produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF) destinato a essere sviluppato attraverso un nuovo processo che utilizza anidride carbonica (CO2) e microbi sintetici. UAV ha anche annunciato una partecipazione in Cemvita Factory. OLCV, una filiale di Occidental (Oxy), è un investitore fondatore in Cemvita Factory. “In United, siamo stati coerenti nel guidare l’industria con un’azione coraggiosa mentre contrastiamo il cambiamento climatico, che inizia con la costruzione di un ecosistema attorno ad aziende come Cemvita Factory per creare e commercializzare nuove tecnologie SAF”, ha affermato Michael Leskinen, Presidente di United Airlines Ventures. “Questo è davvero un imperativo globale e questa cooperazione con Oxy Low Carbon Ventures riflette la nostra dedizione a costruire relazioni tra i settori e lavorare con aziende in linea con i nostri obiettivi di sostenibilità”. Insieme, UAV e OLCV finanzieranno il lavoro di sviluppo presso Cemvita per convertire l’anidride carbonica in SAF. Se gli obiettivi di performance verranno raggiunti, UAV e OLCV intendono formare una joint venture per commercializzare la tecnologia. Ciò include il finanziamento di progetti come impianti pilota e dimostrativi, studi di ingegneria, finanziamento della costruzione e gestione di impianti SAF. L’annuncio di oggi rende Cemvita la terza tecnologia relativa a SAF a ricevere un investimento da UAV.

LE COMPAGNIE MEMBRI DI ONEWORLD A SOSTEGNO DELL’UCRAINA – Persone in tutto il mondo stanno pensando a come fornire un sostegno ai bambini e alle famiglie colpiti dalla crisi umanitaria in Ucraina. Anche le compagnie aeree membri di oneworld supportano l’Ucraina. American Airlines: i fondi raccolti in volo dagli assistenti di volo e online attraverso la partnership di American con il programma Change for Good dell’UNICEF saranno diretti a sostenere l’UNICEF e la sua risposta umanitaria in Ucraina. British Airways: aiuti in volo e medici in Ucraina e reindirizzamento delle donazioni a bordo verso il Disaster Emergency Committee’s Ukrainian Humanitarian Appeal. Finnair: ha consentito ai clienti di donare punti Finnair Plus a diversi enti di beneficenza a sostegno degli sforzi umanitari in Ucraina. Finnair sostiene gli ucraini con uno sconto del 95% sulle tariffe nette per i biglietti di sola andata da Varsavia, Cracovia, Danzica, Budapest e Praga a Helsinki. Lo sconto è disponibile con il codice Ukraine95 su www.finnair.com fino a marzo. Taxes and fee verranno aggiunti ai prezzi dei biglietti. Iberia: ha aiutato la Croce Rossa spagnola a inviare 12 tonnellate di aiuti umanitari a Budapest per rispondere all’emergenza in Ucraina e ha aperto un canale interno in modo che i dipendenti di Iberia possano fare donazioni alla Croce Rossa e all’UNICEF.

EASYJET E VIRGIN ATLANTIC A SOSTEGNO DEGLI SFORZI UMANITARI IN UCRAINA – easyJet e Virgin Atlantic hanno annunciato che il loro staff si incontrerà in campo per la prima volta in aiuto dell’UNICEF e dell’UK for UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, per aiutare a raccogliere fondi per i bambini e le loro famiglie colpiti dal conflitto in corso in Ucraina. La partita di football si svolgerà all’Horsham FC Ground domenica 3 aprile. L’ingresso è gratuito, ma è richiesto agli spettatori di fare donazioni all’UNICEF, il partner di beneficenza di easyJet, o all’UK for UNHCR, il partner di beneficenza di Virgin Atlantic. La partita sarà disponibile anche in live streaming.

BOEING OFFICIAL PARTNER DELLA INVICTUS GAMES FOUNDATION – La Invictus Games Foundation accoglie Boeing come partner ufficiale in un accordo pluriennale. Boeing è inoltre annunciata come Premier Partner ai prossimi Invictus Games The Hague 2020, presentati da Jaguar Land Rover, e agli Invictus Games Düsseldorf 2023. “Siamo molto grati per il supporto a lungo termine di Boeing per il movimento Invictus Games. Ciò si basa sulla loro sponsorizzazione degli Invictus Games Sydney 2018 e ora si estende a un accordo di partnership pluriennale con i Giochi, una novità assoluta per la Fondazione”, ha affermato Dominic Reid, CEO di Invictus Games Foundation. Quest’anno, i Giochi si svolgeranno dal 16 al 22 aprile nei Paesi Bassi dopo due ritardi causati dalla pandemia COVID-19. Gli Invictus Games Düsseldorf 2023 si svolgeranno in Germania dal 9 al 16 settembre 2023.