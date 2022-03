Aeronautica Militare: cresce la flotta Gulfstream G5550 del 14° Stormo

È atterrato nei giorni scorsi a Pratica di Mare, dopo un volo diretto di oltre nove ore da Dallas (USA), il primo velivolo Gulfstream G550 del programma MMMS (Sistema Multimissione Multisensore). A bordo un equipaggio misto composto da personale del 71° Gruppo Volo e del Reparto Sperimentale Volo, che hanno condotto una serie di attività propedeutiche al ritiro del velivolo.

“L’assetto, che entra ufficialmente a far parte della flotta del 71° Gruppo del 14° Stormo, nell’immediato sarà impiegato in attività di addestramento e trasporto logistico, per potenziare le capacità di rischieramento del Reparto, che già dal 2016 opera con i velivoli Gulfstream G550 nella versione CAEW (Conformal Early Warning).

La nuova matricola subirà, in futuro, alcune modifiche peculiari per ospitare a bordo una sofisticata suite di missione che lo trasformerà in un G550 MMMS, ossia una piattaforma equipaggiata con particolari sensori attraverso i quali potrà ampliare l’approvvigionamento informativo della Difesa.

Il velivolo è caratterizzato dalle insegne del 14° Stormo ma anche dall’originale logo ideato per la ricorrenza del 50° anniversario del 71° Gruppo Volo, che proprio il 1 marzo del 1972 vedeva la luce. Il 14° Stormo ha sede presso l’Aeroporto Militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare e dipende dal Comando Squadra Aerea per il tramite del Comando Forze per la Mobilità e il Supporto”, afferma l’Aeronautica Militare.

“Il Reparto si articola, tra l’altro, su due Gruppi volo: il 71° Gruppo Volo “Perseo”, che conduce missioni di Airborne Early Warning con i velivoli CAEW e attività di radiomisure e trasporto tattico, anche a favore del Dipartimento della Protezione Civile, con i velivoli P-180 Avanti I e II, e lo 8° Gruppo Volo “Breus” che con i velivoli KC-767A effettua missioni di rifornimento in volo, trasporto strategico e trasporto in bio-contenimento”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)