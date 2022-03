News Brevi – 30.03.2022

WIZZ AIR: NUOVO VOLO TRA RIMINI E BUCAREST – Wizz Air ha annunciato che da settembre sarà attiva la nuova tratta che collegherà l’Aeroporto Internazionale ‘Federico Fellini’ di Rimini – San Marino a quello di Bucarest-Henri Coanda. “La compagnia aerea, che già offre un’ampia gamma di opzioni a basso costo verso i Paesi e le città più gettonate di tutta Europa, fa sapere che dal 29 settembre 2022, sarà attivo il nuovo collegamento tra l’aeroporto romagnolo e quello di Bucarest, che permetterà a tutti i passeggeri di raggiungere la capitale rumena grazie a un programma di volo a frequenza bisettimanale (giovedì e domenica). I biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia e tramite l’app WIZZ”, afferma Wizz Air. Paulina Gosk, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Non c’è niente che ci dia più soddisfazione del poter favorire l’interscambio tra mete così prestigiose e amate dai passeggeri. La nuova rotta Rimini – Bucarest rappresenta per noi un ulteriore passo avanti nel rafforzare la presenza di Wizz Air in Italia, rendendo gli aeroporti della penisola centri nevralgici del nostro network”.

L’AEROPORTO DI CAGLIARI SI TINGE DI BLU PER L’AUTISMO – Nell’ambito delle iniziative previste su scala globale per celebrare la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, l’Aeroporto di Cagliari l’1 e il 2 aprile 2022 sarà illuminato di blu e darà il via a una serie di appuntamenti volti alla sensibilizzazione sul tema organizzati da SOGAER in collaborazione con l’Associazione Diversamente ODV. Gli incontri e i laboratori che avranno luogo presso la Cagliari Airport Library, la biblioteca dell’aeroporto, coinvolgeranno bambini e ragazzi in età scolare, così come le loro famiglie. L’aeroporto, spesso vissuto dalle persone con autismo in viaggio come ambiente estraneo e poco accogliente, si trasformerà così in un luogo più familiare dove sarà possibile giocare, disegnare, parlare di libri e scambiare esperienze. Come già accaduto in occasione del progetto ENAC Autismo, in viaggio attraverso l’aeroporto nato per rendere gli spostamenti in aereo più agevoli possibile alle persone con autismo e ai loro accompagnatori, la società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari è stata supportata nell’ideazione e nell’organizzazione degli eventi del prossimo mese di aprile da Diversamente ODV, associazione da anni impegnata fattivamente nell’applicazione dei contenuti della “Carta dei diritti delle persone autistiche”.

AEROPORTI DI PUGLIA: CHIUSURA DEL BANDO PER INCENTIVAZIONE VOLI AL “GINO LISA” DI FOGGIA – Aeroporti di Puglia informa: “Aeroporti di Puglia comunica che alla scadenza del termine fissato dall’avviso pubblico per la presentazione del programma di incentivazioni per l’attivazione di voli di linea da/per l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, sono pervenute due domande da parte di altrettanti vettori. Le stesse verranno valutate da un’apposita Commissione che Aeroporti di Puglia nominerà nelle prossime ore e della quale faranno parte tecnici di comprovata esperienza”.

EMIRATES AVIATION UNIVERSITY E BOEING ORGANIZZANO LA QUINTA EDIZIONE DELLA WATER ROCKET COMPETITION – L’Emirates Aviation University ha organizzato la quinta edizione della Water Rocket Competition, in collaborazione con Boeing. Gli studenti, lavorando in gruppi di quattro, hanno avuto il compito di progettare e costruire un razzo utilizzando materiali semplici e creando le condizioni per un’aerodinamica ottimale che potesse raggiungere la massima distanza se lanciato con un angolo di 45 gradi. Le squadre potevano alimentare i razzi solo usando la propulsione ad acqua e aria compressa. Ahmad Al Ali, Vice Chancellor of Emirates Aviation University, ha dichiarato: “Siamo lieti di coinvolgere ancora una volta i migliori e più brillanti ingegneri del futuro e sfidarli con questa competizione per la quinta volta. Ringraziamo anche Boeing per il supporto e per aver reso questa sfida ancora una volta un successo”. Kuljit Ghata-Aura, president of Boeing Middle East, Turkey and Africa (META), ha dichiarato: “Le persone e i prodotti Boeing hanno fatto passi da gigante nell’esplorazione umana dello spazio negli ultimi cinque decenni. È stato quindi stimolante vedere la creatività e l’immaginazione di questi giovani ingegneri. Ringraziamo l’Emirates Aviation University per questa forte partnership, che aumenta l’importanza dell’istruzione STEM e ci congratuliamo con i team vincitori”.

EASA: AGGIORNATE LE ALL-WEATHER OPERATIONS CERTIFICATION SPECIFICATION – L’EASA ha pubblicato la ED Decision 2022/007/R con l’obiettivo di modernizzare l’European Union (EU) aviation regulatory framework applicabile ad all-weather operations (AWOs) and flight crew training. Al fine di facilitare l’attuazione degli emendamenti normativi per le All-Weather Operations, sul lato della certificazione, è stato necessario aggiornare le certification specifications for all-weather operations contenute nell’edizione iniziale di CS-AWO. CS-AWO è stato notevolmente ristrutturato e aggiornato per fornire specifiche di certificazione aggiornate che riflettono gli attuali progressi tecnologici e che, allo stesso tempo, sono basate su obiettivi e consentiranno sviluppi ed evoluzioni future.

SAS NOMINA ERNO HILDEN COME NUOVO CFO – SAS ha nominato Erno Hildén Executive Vice President and CFO. Erno Hildén, originario della Finlandia, ha ricoperto diverse posizioni di leadership operativa nel settore aereo globale. Ha lavorato sia come chief financial officer che come chief operating officer per Finnair e recentemente ha anche ricoperto la carica di executive vice president for privatization presso Saudia Airlines. “Sono molto lieto di dare il benvenuto a Erno Hildén in SAS. La vasta esperienza finanziaria di Erno, combinata con l’esperienza nel settore dell’aviazione, lo rende una preziosa aggiunta al top management team di SAS. Ricoprirà un ruolo chiave durante l’attuale piano di trasformazione, SAS FORWARD, in cui ci assicuriamo una SAS finanziariamente stabile e competitiva a lungo termine”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di SAS group. Un brand forte con vere radici scandinave che mira a diventare un leader globale nell’aviazione sostenibile è un ambiente stimolante in cui sono sicuro che sarò in grado di contribuire. Sono entusiasta di far parte di SAS FORWARD e non vedo l’ora di consentire i cambiamenti necessari per garantire il successo a lungo termine di SAS”, afferma Erno Hildén. Erno assume il ruolo in SAS ad aprile. Come precedentemente comunicato, l’attuale CFO Magnus Örnberg lascerà SAS durante la primavera, ma mantiene il suo attuale ruolo per garantire una transizione senza soluzione di continuità per il nuovo CFO.

SAS: COMMENTO SULLE PILOT NEGOTIATIONS – SAS in un coimunicato afferma: “Gli ultimi due anni sono stati i più impegnativi nella storia dell’industria aeronautica, mentre il futuro rimane imprevedibile. Per soddisfare questa nuova realtà, SAS ha presentato un piano a lungo termine, “SAS FORWARD”, con 7,5 miliardi di corone svedesi di risparmi sui costi per garantire la competitività. Il successo di SAS FORWARD si basa sulla partecipazione di tutte le parti interessate, inclusi tutti i gruppi di dipendenti. Pertanto, è preoccupante che i sindacati dei piloti dopo il secondo giorno di trattative abbiano scelto di uscire dalla negotiation room. In questo modo, mettono in gioco l’intera compagnia, compresi i lavori e le carriere di migliaia di colleghi. SAS si trova in una situazione più grave che mai, ma dobbiamo ai nostri finanziatori, proprietari, dipendenti e non ultimi ai nostri clienti, oltre ai contribuenti danesi e svedesi, la possibilità di assicurare un posto per SAS nel mercato futuro. Possiamo farlo solo andando avanti con un piano che garantisca un futuro competitivo per SAS. Abbiamo un viaggio difficile davanti a noi, ma crediamo fermamente che il piano SAS FORWARD sia la strada giusta per darci una solida piattaforma finanziaria che garantirà una SAS forte, competitiva e sostenibile per molti anni a venire”.

QANTAS: PRIMA ROTTA INTERNAZIONALE OPERATA CON L’E190 – Qantas ha ufficialmente aggiunto Dili alla sua mappa delle rotte, con il primo dei voli passeggeri regolari della compagnia in decollo da Darwin, rafforzando i legami tra l’Australia e Timor Est. Tre voli di andata e ritorno opereranno ogni settimana con l’aeromobile E190 a doppia classe, aumentando fino a cinque voli di andata e ritorno settimanali da luglio. L’E190 opera sul network di Qantas nell’ambito di un accordo con Alliance Airlines. Le dimensioni, l’autonomia e l’economia del velivolo hanno aperto una serie di rotte da Darwin che non sarebbero praticabili con velivoli più grandi. Darwin-Dili è la prima nuova rotta internazionale in corso del vettore da Darwin dal 2008 e la prima rotta internazionale con E190 per Qantas.

ACI WORLD: NECESSARIO MODIFICARE I QUADRI POLITICI SULLE TARIFFE AEROPORTUALI – Airports Council International (ACI) World ha pubblicato una nuova ricerca ‘The State of Play: Competition, Regulation, and Airport Charges Research Report’, che dimostra la fondamentale necessità di modernizzare i quadri politici globali sui diritti aeroportuali per servire al meglio gli interessi del pubblico e delle comunità locali. Il rapporto di ricerca si basa su fonti di dati complete per fornire una panoramica dell’evoluzione del settore; una valutazione degli attuali quadri tariffari e normativi; esperienze aeroportuali con strategie di regolazione e tariffazione; lezioni apprese dal COVID-19; la potenziale direzione futura del controllo economico. Il rapporto si basa sull’analisi dei dati di InterVISTAS Consulting Inc., una società di consulenza strategica per l’aviazione e la mobilità. “L’attuale quadro sui diritti aeroportuali in vigore da oltre mezzo secolo necessita di un ripensamento completo per l’industria aeroportuale di oggi e per il pubblico”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Sebbene contenga alcuni elementi desiderabili, è fondamentalmente un approccio rigido e basato sui costi, incentrato quasi esclusivamente sul recupero dei costi e non sul raggiungimento di risultati economicamente e socialmente vantaggiosi per il pubblico. I passeggeri sono al centro del nostro ecosistema aeronautico: senza di loro, noi come settore aeronautico non possiamo esistere. Un sistema di tariffazione più efficiente andrà a vantaggio del settore, con vantaggi positivi per gli utenti finali”. Il rapporto di ricerca sarà supportato da un’imminente analisi regionale autonoma, che fornirà dettagli più specifici per le regioni Asia-Pacifico, Africa, Europa, America Latina e Caraibi, Medio Oriente e Nord America.

BOEING PRESENTA UNA SMALL SATELLITE PRODUCTION FACILITY – Boeing ha presentato un nuovo impianto di produzione, integrazione e test di piccoli satelliti ad alto rendimento progettato per garantire efficienza e tempi di consegna rapidi. Ospitata nella più grande fabbrica di satelliti del mondo, la struttura Boeing di El Segundo da 1 milione di piedi quadrati (92.903 metri quadrati), la small satellite production sarà alimentata dalla sussidiaria Boeing, Millennium Space Systems. “Boeing e Millennium stanno unendo l’esperienza, la conoscenza del settore e la capacità di produzione di Boeing con l’agilità e la prototipazione rapida di Millennium”, ha affermato Jim Chilton, senior vice president of Boeing Space and Launch. Le aziende stanno applicando tecniche di produzione avanzate, inclusa la stampa 3D, per offrire tempi più rapidi, migliorando al contempo le prestazioni. La capacità operativa iniziale è avvenuta nel settembre 2021 e la piena capacità operativa è prevista per la fine del 2022.