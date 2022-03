Davide Calicchia nuovo Market Manager di TAP Air Portugal in Italia

TAP Air Portugal ha nominato Davide Calicchia come nuovo Market Manager in Italia. Specializzato nel mercato del turismo, dopo una brillante carriera all’interno del vettore, Davide Calicchia è ora a capo delle vendite e del marketing dell’Italia e di altri importanti Paesi europei: Grecia, Croazia, Slovenia, Israele, Turchia, oltre che Albania, Malta e Cipro gestiti tramite la Grecia, riportando direttamente al responsabile dell’Area Manager Europa con sede a Lisbona.

Entrato in TAP nel 1990 come Sales Executive per il Centro Sud Italia – dopo un percorso di studi con specializzazione nel turismo – ha proseguito il proprio percorso professionale all’interno del vettore assumendo nel 2003 il ruolo di District Sales Manager per il Centro/Sud Italia per poi diventare, nel 2009, Sales Manager del mercato Italiano e di Grecia, Croazia, Slovenia e Israele. Nel 2016 è diventato inoltre rappresentante di TAP nei Sales & Marketing meeting in Italia di Star Alliance, l’alleanza di compagnie aeree con la più ampia rete di collegamenti a livello globale.

“L’Italia è un mercato chiave per il vettore portoghese e da anni continua a investire, tanto che con l’inizio dell’orario estivo ha deciso di ripristinare la propria operatività su tutti e 6 gli aeroporti, attivi prima della pandemia da Covid-19. Dal 27 marzo opera un totale di 93 frequenze settimanali dal nostro Paese verso l’hub di Lisbona, offrendo 28 collegamenti a settimana da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, 14 da Venezia, 8 da Firenze, in aggiunta a 7 da Bologna e 8 da Napoli.

Il network di TAP è inoltre capillare in Italia. Grazie al codeshare fra TAP e ITA Airways, i passeggeri italiani possono scegliere di partire oltre che dai sei aeroporti serviti direttamente dal vettore portoghese, anche da Brindisi, Bologna, Bari, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Lamezia Terme, Torino, Trieste e Verona. La competitività sul mercato italiano è inoltre rafforzata dall’accordo con AccesRail e il conseguente Codeshare con Trenitalia, che consente di avere nello stesso biglietto la combinazione treno ad alta velocità-aereo, iniziando o terminando il viaggio nelle stazioni centrali di numerose città”, afferma TAP Air Portugal.

“TAP è la compagnia aerea dell’Atlantico. Il suo hub di Lisbona è un punto di snodo privilegiato da e per l’Europa all’incrocio fra l’Africa e le Americhe. Operativa dal 1945, è inoltre leader globale nelle operazioni tra Europa e Brasile. Attualmente TAP opera 1.230 voli settimanali su un ampio network, servendo 10 aeroporti in Nord America, 12 in Centro e Sud America, 20 in Africa e Medio Oriente e 44 in Europa, in aggiunta ai collegamenti interni in Portogallo e le sue isole.

TAP ha assunto un chiaro impegno di modernizzazione della propria flotta per offrire ai propri passeggeri il miglior prodotto del settore. La compagnia aerea portoghese gestisce una delle flotte più all’avanguardia al mondo, con aeromobili NEO di nuova generazione, tutti Airbus: A320neo, A321neo, A321LR e A330neo, dall’efficienza superiore e livelli ridotti di emissioni. Attraverso TAP Express, gestisce, inoltre, una flotta regionale di aeromobili Embraer e ATR.

TAP Air Portugal è stata premiata come Compagnia Aerea Leader in Europa per l’Africa e per il Sud America ai World Travel Awards nel 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021”, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)