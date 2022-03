Ryanair lancia l’operativo estivo più grande di sempre a Genova

Ryanair ha dato il via oggi (30 marzo) all’operativo più grande di sempre su Genova, con oltre 40 frequenze settimanali, 12 rotte in totale, inclusi tre nuovi collegamenti estivi per Manchester e Lamezia, entrambi bisettimanali, e Vienna dal 2 giugno (2 frequenze settimanali).

“Ryanair è uno dei maggiori investitori stranieri in Italia con 25 nuovi aeromobili basati per la Summer 22 (incluso l’ultimo e più ecologico Boeing 8-200 “Gamechanger”), che porta la flotta basata in Italia a oltre 90 aeromobili, un investimento di oltre 9 miliardi di dollari, sostenendo oltre 3.000 posti di lavoro nel settore dell’aviazione altamente retribuiti e oltre 40.000 posti di lavoro indiretti in 29 aeroporti italiani”, afferma Ryanair.

“L’operativo di Ryanair più grande di sempre per l’estate 2022 su Genova offrirà 12 rotte, di cui 3 nuove rotte estive da/per Manchester, Lamezia e Vienna. Ryanair opererà su oltre 40 frequenze settimanali per l’estate 2022 per offrire ai viaggiatori in partenza da Genova un’ampia scelta tra le principali destinazioni europee, dando inoltre una spinta tanto necessaria al turismo ligure dopo due estati perse.

Affinché Ryanair possa continuare a supportare il turismo italiano post Covid e la ripresa del lavoro, la compagnia aerea si rivolge ancora una volta al Governo italiano chiedendo di eliminare l’addizionale municipale su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025”, prosegue Ryanair.

Mauro Bolla, Country Manager Italia di Ryanair ha dichiarato: “In qualità di compagnia n. 1 in Europa e in Italia, siamo lieti di dare il via al nostro operativo da record su Genova che offre oltre 40 frequenze settimanali su 12 rotte, comprese 3 nuove per Manchester, Lamezia e Vienna.

Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive forniscono le basi da cui Ryanair può offrire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner all’aeroporto di Genova per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Genova e la regione Liguria, e chiediamo ancora una volta al governo italiano di eliminare l’addizionale municipale non competitiva per accelerare il traffico italiano, il turismo e la ripresa del lavoro.

Per consentire ai nostri clienti da/per Genova di prenotare la loro vacanza estiva al prezzo più basso, stiamo lanciando una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99€ per viaggi fino a ottobre 2022, che devono essere prenotati entro venerdì 1 aprile”.

Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova, ha dichiarato: “Con l’avvio dei nuovi voli per Manchester e Lamezia Terme, Ryanair si conferma un partner fondamentale nella strategia di ripresa del traffico dell’Aeroporto di Genova. Ryanair è oggi la prima compagnia a Genova per numero di rotte. Il network di Ryanair sul “Cristoforo Colombo” ha una duplice valenza: da un lato consentirà a sempre più liguri e piemontesi di partire dal nostro aeroporto verso destinazioni nazionali ed estere a tariffe estremamente competitive, dall’altro permetterà a decine di migliaia di viaggiatori stranieri di raggiungere la nostra regione da città come Londra, Manchester, Bruxelles e Vienna, tutti importanti bacini di traffico per il turismo incoming.

L’incremento dei voli, nell’ottica di recuperare il percorso di crescita che l’aeroporto aveva avviato prima della pandemia, è anche frutto del supporto e della collaborazione con Camera di Commercio e Comune di Genova, così come con il tavolo del turismo savonese. Siamo grati a Ryanair per il suo investimento sul nostro territorio, che avrà benefici sempre più grandi su connettività ed economica locale”, commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova.

(Ufficio Stampa Ryanair)