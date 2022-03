ENAC eroga i primi 34 milioni di euro alle società di handling e di catering come anticipo del 50% dei ristori per danni da Covid-19

ENAC prosegue nella sua azione di sostengo alla ripresa nel settore dell’aviazione civile. Dopo l’anticipo del 50% già erogato a favore dei gestori aeroportuali, sta erogando ai prestatori dei servizi di assistenza a terra e alle società di catering una quota pari al 50% dei ristori previsti per il loro settore, colpito duramente dall’arresto del trasporto aereo nel corso della crisi sanitaria COVID 19.

In coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sarà distribuita una tranche di 34 milioni, come iniziale contributo post pandemia per le ingenti perdite derivate dal periodo di quasi assoluta inattività di molti operatori aeroportuali.

“Si tratta di un sostegno rilevante a un comparto che occupa migliaia di lavoratori – afferma il Presidente dell’ENAC, avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma – e che contribuisce in modo determinante alla qualità dei servizi aeroportuali. Sosteniamo con fiducia e impegno la ripartenza del settore, ed ENAC resterà in prima fila, come sempre, a fianco degli operatori del trasporto aereo”.

L’erogazione avviata dall’ENAC deriva dall’attuazione di quanto disposto dalla legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) che ha previsto l’istituzione di un fondo dal valore totale di 800 milioni di euro, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per l’attribuzione di contributi in favore degli operatori aeroportuali per compensare i danni subiti a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Completata l’istruttoria ENAC trasmetterà al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nei tempi previsti, le proprie risultanze per il completamento della procedura.

(Ufficio Stampa ENAC)