Bombardier celebra la consegna del 100° Global 7500 con VistaJet

La celebrazione presso il Laurent Beaudoin Completion Center di Bombardier a Montréal il 29 marzo ha segnato la centesima consegna di Bombardier dell’ultra-long-range jet Global 7500 e la decima di VistaJet, rendendolo il più grande operatore di aeromobili Global 7500 al mondo.

L’evento ha sottolineato il rapporto di lunga data tra i due brand e dimostrato il successo di questo business jet. VistaJet prevede di accogliere un totale di 17 aeromobili Global 7500 nella sua flotta entro la fine del 2022.

Thomas Flohr, Fondatore e Presidente di VistaJet, commenta: “Siamo estremamente orgogliosi di questo momento fondamentale con Bombardier, poiché facciamo crescere la nostra flotta Global 7500 e soddisfiamo la crescente domanda di soluzioni a lunghissimo raggio. VistaJet si impegna per un futuro sostenibile dell’aviazione e supporta la global business industry con questa espansione. La nostra offerta di prodotti migliorata a bordo del Global 7500 garantisce inoltre che i nostri clienti, sia viaggiatori d’affari che di piacere, ricevano l’esperienza di volo migliore e più fluida. Non vediamo l’ora di accogliere più membri e supportare il mondo degli affari, mentre la nostra flotta in crescita di aeromobili Global 7500 apre una nuova era per i viaggi privati a lungo raggio”.

Éric Martel, Bombardier’s President and Chief Executive Officer, aggiunge: “Sono entusiasta di celebrare la centesima consegna del velivolo Global 7500 con il nostro stimato cliente, VistaJet. VistaJet ha riconosciuto presto che questo aereo avrebbe trasformato l’industria dei business jet. Vorrei ringraziare i nostri team di Montréal, Toronto e Wichita per aver progettato, costruito e testato questa straordinaria impresa tecnologica. È grazie al loro talento e alla loro dedizione che questo velivolo ha alzato il livello dell’eccellenza in questo settore”.

“Con un range di oltre 7.700 nm, il Bombardier Global 7500 apre l’accesso globale ai viaggi privati a lungo raggio. La rete senza precedenti di VistaJet offre al business jet Global 7500 lo spazio per operare al suo apice e apre un mondo esteso di possibilità non-stop per i suoi membri. Con VistaJet, i passeggeri possono viaggiare a lungo raggio sul Global 7500 verso 187 paesi in tutto il mondo, sbloccando l’accesso al 96% del mondo e ad alcune delle aree più difficili da raggiungere in un solo volo.

La flotta Global 7500 di VistaJet ha già completato una serie di voli non-stop, tra cui San Paolo – Maldive (15 ore e 43 minuti di volo), Los Angeles – Hong Kong (14 ore e 50 minuti), St Maarten – Seychelles (14 ore 45 minuti), Phuket – Vancouver (13 ore 50 minuti), Liegi – Giacarta (13 ore 30 minuti), Honolulu – Helsinki (13 ore 30 minuti) e molti dal Medio Oriente, tra cui Abu Dhabi – Washington DC (13 ore 50 minuti), Abu Dhabi – Sydney (13 ore e 30 minuti di volo) e Abu Dhabi – New York (13 ore e 10 minuti).

Il velivolo Global 7500 di Bombardier è il primo business jet con una Environmental Product Declaration, che offre completa trasparenza sulle sue performance. Vola a un’altitudine più elevata (fino a 51.000 piedi) rispetto ai jet commerciali, dove l’aria è più rarefatta, consentendo così all’aereo di volare più velocemente consumando meno carburante. Ciò è in linea con l’impegno di VistaJet di diventare la prima carbon neutral business aviation company entro il 2025”, afferma Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)