News Brevi – 31.03.2022

WIZZ AIR ANNUNCIA DUE NUOVE ROTTE DA TORINO E NAPOLI – Wizz Air ha annunciato che da agosto saranno attive le nuove rotte che collegheranno gli aeroporti di Torino Caselle e Napoli Capodichino a quello di Cluj-Napoca in Romania. I biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia e tramite l’app WIZZ. Paulina Gosk, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Oggi, siamo entusiasti di annunciare altre due nuove rotte in partenza dall’Italia per la Romania che ci auguriamo possano rafforzare ulteriormente l’interscambio tra questi due Paesi. Per noi è anche un altro modo per sottolineare il nostro impegno verso i clienti italiani continuando ad offrire le tariffe più basse possibili, abbinandole anche ad un’eccellente esperienza a bordo”.

AIRBUS: IL TRANS-ATLANTIC TEAM SVILUPPERA’ UN TECHNICAL CONCEPT PER L’ASFC NATO – Airbus Defence and Space, insieme a Northrop Grumman Corporation e sette attori industriali che formano il team ASPAARO (Atlantic Strategic Partnership for Advanced All-domain Resilient Operations), sono stati selezionati dalla NATO Support and Procurement Agency (NSPA) per condurre uno dei tre Risk Reduction and Feasibility Studies (RRFS). Gli studi mirano a suggerire soluzioni tecniche per l’ Alliance Future Surveillance and Control (AFSC). Nel novembre 2021 Airbus, con i subappaltatori Northrop Grumman, BAE Systems (Regno Unito), Exence (Polonia), GMV (Spagna), IBM (Stati Uniti), KONGSBERG (Norvegia), Lockheed Martin (Stati Uniti) e MDA (Canada), ha presentato una proposta per la NSPA che delinea come questo transatlantic team affronterebbe le complessità dei futuri requisiti NATO. “La selezione del team ASPAARO come partner di studio rappresenta un passo importante nel fornire alla NATO capacità di sorveglianza tattica, comando e controllo, per superare le sfide del futuro e sostituire l’attuale Airborne Warning and Control System fleet che raggiungerà la fine della sua vita utile intorno al 2035″, afferma Airbus. “Airbus è impegnata in una cooperazione di lunga durata con la NATO e i suoi paesi membri sull’Alliance Future Surveillance and Control (AFSC) programme. L’attuale situazione di crisi ci ricorda che le capacità di sorveglianza e controllo sono di fondamentale importanza per la difesa dell’Alleanza. Airbus Defence and Space guida il team ASPAARO che contribuirà agli studi di riduzione del rischio e fattibilità. L’obiettivo è un sistema completamente distribuito tra domini per creare la soluzione più affidabile, resiliente e capace per la futura sorveglianza e controllo della NATO”, ha affermato Michael Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space. Il risultato dei tre studi aiuterà la NATO e i singoli alleati a prendere decisioni informate sul concetto tecnico finale dell’AFSC e sull’acquisizione di sistemi di sorveglianza.

IL TEAM GUIDATO DA BOEING SI AGGIUDICA UN NATO E-3 REPLACEMENT STUDY CONTRACT – Boeing si è aggiudicata un contratto dalla NATO Support and Procurement Agency (NSPA) per condurre un Risk Reduction & Feasibility Study riguardo future air surveillance, command, and control concepts. Lo studio condotto da un team industriale guidato da Boeing guiderà gli sforzi di sviluppo delle capacità da parte dei membri dell’alleanza prima del previsto ritiro dell’E-3 AWACS della NATO nel 2035. “Ci impegniamo ad aiutare la NATO e i suoi alleati ad affrontare le sfide alla sicurezza in evoluzione”, ha affermato Kim Stollar, Boeing managing director, EU & NATO Government Affairs. “L’esperienza combinata del nostro team ci assicurerà di fornire un concetto tecnico che fornirà i mezzi più efficaci per affrontare le future esigenze di sorveglianza, comando e controllo della NATO”. Boeing ha collaborato con i principali partner industriali della NATO attraverso l’ABILITI team per fornire una esperienza multinazionale e multi-dominio. “Siamo orgogliosi di far parte di questo programma fondamentale che modellerà le capacità future dell’Alleanza”, ha affermato Maria Laine, Boeing vice president, International Business Development. “Boeing è un orgoglioso partner della NATO da oltre 40 anni e non vediamo l’ora di rafforzare la nostra relazione”. La partnership ABILITI è stata costituita nel 2019 con Indra (Spagna), Leonardo (Italia), Inmarsat (UK) e Thales (Francia). Nel 2019, il team ABILITI ha eseguito con successo un contratto per l’AFSC High-Level Technical Concept. Ora è stato ampliato per supportare le fasi dello studio AFSC con l’aggiunta di ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH (Germania), Lufthansa Technik (Germania) e Mott MacDonald (Regno Unito).

AIR CANADA ANNUNCIA UNA INTERLINE PARTNERSHIP CON AEROMAR – Air Canada e Aeromar hanno annunciato il lancio di una partnership interline che offre una connettività senza interruzioni per i clienti tra le destinazioni in Messico e la rete globale di Air Canada, attraverso Città del Messico, Puerto Vallarta e Cancun. I clienti possono ora prenotare voli su entrambe le compagnie aeree con un unico itinerario, con check-in, imbarco e trasferimento bagagli senza interruzioni durante l’intero viaggio. Air Canada serve sette destinazioni in Messico (Città del Messico, Cancun, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cozumel, Ixtapa/Zihuatanejo e Huatulco) da Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Ottawa, Halifax, Quebec e Winnipeg, con collegamenti attraverso la sua rete globale rete verso più di 185 destinazioni in tutto il mondo. La capacità complessiva di Air Canada verso il Messico supererà i livelli pre-pandemia quest’estate, mentre il prossimo inverno aumenterà ulteriormente a oltre 100 voli settimanali. Le destinazioni di collegamento di Aeromar includono Acapulco, Aguascalientes, Colima, Ciudad Victoria, Flores/Tikal, Guadalajara, L’Avana, Ixtapa/Zihuatanejo, Ixtepec, Piedras Negras, Puerto Escondido, Tepic e Villahermosa.

GULFSTREAM NOMINA BETH O’NEILL NEL TEAM DI VENDITA – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato la nomina di Beth O’Neill come regional vice president of Sales for metropolitan New York. O’Neill sostituisce Michael Swift, che è stato recentemente promosso regional senior vice president of Sales for Europe, the Middle East, Africa and the Indian Subcontinent. O’Neill arriva in Gulfstream con oltre 20 anni di esperienza nel finanziamento di aeromobili, recentemente come Bank of America Merrill Lynch’s director of corporate aircraft finance-northeast. “Beth O’Neill ha una vasta conoscenza del settore aeronautico e finanziario e sono lieto di darle il benvenuto in Gulfstream”, ha affermato Scott Neal, senior vice president, Worldwide Sales, Gulfstream. O’Neill avrà sede presso il Manhattan Sales and Design Center di Gulfstream. Situato a Midtown Manhattan, il Sales and Design Center offre un dedicated Gulfstream interior designer, selezioni di materiali e strumenti avanzati di configurazione virtuale.

ASIANA AIRLINES ESTENDE IL CONTRATTO CON LUFTHANSA TECHNIK PER I MOTORE CF6-80 – Il vettore sudcoreano Asiana Airlines e Lufthansa Technik AG hanno esteso il contratto per la riparazione e la revisione dei motori CF6-80 di Asiana che equipaggiano le flotte Boeing 747 e 767 della compagnia aerea. Il 5 year non-exclusive contract copre un totale di 17 aeromobili B767-300 e B747-400. Questa estensione rafforzerà l’attività di Lufthansa Technik nel mercato asiatico, una delle regioni in più forte crescita, e genererà un workload stabile per la linea di prodotti CF6 nei prossimi anni. “Ci sono stati numerosi buoni motivi per scegliere nuovamente Lufthansa Technik come nostro partner MRO preferito”, ha affermato Hoon Bae, General Manager of Aircraft & Supplies Purchasing at Asiana Airlines. “Grazie al supporto e ai servizi forniti senza interruzioni, siamo molto fiduciosi che Lufthansa Technik farà sempre del proprio meglio per farci volare”. “Siamo molto orgogliosi che Asiana Airlines abbia deciso di estendere la nostra collaborazione di fiducia. Non vediamo l’ora di supportarli ulteriormente con il nostro know-how e le nostre engine service capabilities”, afferma Kijung Shin, Corporate Key Account Manager at Lufthansa Technik. Lufthansa Technik e Asiana Airlines collaborano già da oltre 25 anni. Lufthansa Technik fornisce anche component maintenance per la Asiana Boeing 777-200ER fleet, un integrated Total Component Support per le Airbus A320F and A350 fleets della compagnia aerea, CF6 engine support and heavy maintenance per la Airbus A380 fleet del vettore.

EMBRAER PRESENTE A FIDAE 2022 – Embraer promuoverà il suo portafoglio completo di prodotti e soluzioni innovative per i mercati della difesa e della sicurezza alla FIDAE (Feria Internacional del Aire y del Espacio) 2022, che si svolgerà dal 5 aprile al 10° all’Aeroporto Internazionale Arturo Merino Benítez di Santiago del Cile. Il velivolo multi-missione KC-390 Millennium dell’aeronautica militare brasiliana (FAB) e il velivolo da attacco leggero e addestramento A-29 Super Tucano dell’aeronautica militare cilena (FACh), saranno in mostra statica. “Siamo lieti di tornare a questo importante evento per l’America Latina, che è una grande opportunità per incontrare partner, fornitori e clienti del settore”, ha affermato Jackson Schneider, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Con prodotti in oltre 60 paesi, Embraer Defense & Security ha un portafoglio moderno, pronto a soddisfare le richieste del mercato globale con soluzioni complete che vanno ben oltre gli aerei per soddisfare gli ambienti terrestri, marittimi, spaziali e informatici”.

QANTAS: COLLABORAZIONE PER I BIOFUEL – INPEX, ANZ e Qantas hanno annunciato di aver stipulato un memorandum d’intesa (MoU) per portare avanti la valutazione di un progetto che riunisce carbon farming e biofuel rinnovabili nella regione di Wheatbelt, Australia occidentale. Il progetto offre l’opportunità di sostenere la riforestazione e la decarbonizzazione utilizzando colture arboree autoctone resistenti alla siccità, integrate con i sistemi agricoli esistenti. Dopo aver completato un’ampia valutazione iniziale del progetto, le parti intraprenderanno uno studio di fattibilità più dettagliato sulla raccolta e la lavorazione di colture di biomassa autoctona e residui di rifiuti agricoli selezionati, per produrre biofuel rinnovabili a basse emissioni di carbonio.

QANTAS GROUP DELINEA IL PERCORSO VERSO NET ZERO – Qantas Group ha delineato i passi specifici che sta adottando per raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050, incluso un obiettivo provvisorio per ridurre le emissioni di carbonio del 25% entro il 2030. Il vettore ha pubblicato il suo Qantas Group Climate Action Plan, rendendo la sostenibilità un pilastro fondamentale del processo decisionale in tutte le aree del business. Come parte del piano, Qantas ha annunciato obiettivi chiave per la fuel efficiency e l’adozione di SAF, che saranno fondamentali per raggiungere emissioni nette zero, nonché ridurre gli sprechi e continuare a far crescere il programma di compensazione del carbonio del Gruppo. L’annuncio odierno di un obiettivo intermedio di riduzione del 25% entro il 2030 (basato sui livelli del 2019) è progettato per accelerare tale progresso e fornire un focus a breve termine per il Gruppo.

IATA ANNUNCIA LA IGHC CONFERENCE A PARIGI – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la 34a IATA Ground Handling Conference (IGHC) si terrà a Parigi dal 31 maggio al 2 giugno 2022. Sotto il tema ‘People, Purpose and Passion – Building a sustainable future for ground operations’, l’evento si concentrerà sul miglioramento delle procedure e delle operazioni di implementazione, sulla creazione di nuovi accordi sostenibili e sul potenziamento della forza lavoro per fornire soluzioni durature e rispettose dell’ambiente. “La ripresa dal COVID-19 porta le sue sfide, inclusa la necessità di affrontare la fidelizzazione e l’attrazione del personale, una formazione efficace e principi di cultura giusta. L’aumento delle operazioni per soddisfare la domanda è anche un’opportunità per migliorare l’efficienza, aumentare la conformità agli standard globali, migliorare la sicurezza e le performance ambientali e accelerare i guadagni di efficienza con la digitalizzazione e l’automazione. Le discussioni all’IGHC di quest’anno aiuteranno tutte le parti interessate in questa parte critica della catena del valore dell’aviazione ad allinearsi sulle componenti chiave della sua sostenibilità a lungo termine”, ha affermato Monika Mejstrikova, IATA’s Director of Ground Operations.

ICAO: ALLA 24° LCAC ASSEMBLY SI E’ DISCUSSO DI SOSTENIBLITA’ E RECUPERO – L’Aviation’s Long Term Aspirational Goal (LTAG) for CO2 emissions reduction e il ruolo dei SAF nel raggiungimento degli obiettivi futuri, sono stati in primo piano tra gli altri temi di sostenibilità e recupero del trasporto aereo discussi la scorsa settimana tra l’ICAO e i Leader dell’aviazione latinoamericana. I relativi incontri con l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano e il Secretary General Juan Carlos Salazar, si sono svolti in concomitanza con la 24a Ordinary Assembly of the Latin American Civil Aviation Commission (LACAC), che si è conclusa venerdì a Montevideo. Sul tema della sostenibilità del trasporto aereo, oltre agli aggiornamenti sul processo LTAG e sul ruolo che dovrebbe essere svolto dai SAF, i funzionari ICAO hanno anche chiesto la piena partecipazione degli Stati al Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). Sul tema della ripresa dell’aviazione, la leadership ICAO ha sottolineato l’importanza fondamentale di un migliore coordinamento tra governi e industria per aumentare la resilienza del settore contro futuri eventi pandemici.