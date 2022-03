ASL ordina fino a 20 ulteriori 737-800 Boeing Converted Freighters

ASL Aviation Holdings (ASL), con base a Dublino, e Boeing hanno annunciato oggi un ordine per un massimo di 20 ulteriori 737-800 Boeing Converted Freighters (BCF). L’accordo prevede 10 ordini fermi e 10 diritti di acquisto.

“Questo nuovo ordine è un elemento importante del nostro programma di rinnovo della flotta e siamo lieti di espandere la nostra partnership con Boeing sul 737-800BCF”, ha affermato Dave Andrew, Chief Executive, ASL Aviation Holdings. “Il 737-800BCF offre maggiore affidabilità e performance, e allo stesso modo il minor consumo di carburante riduce la nostra impronta ambientale. Questo è molto importante per ASL in quanto gruppo aeronautico impegnato nella sostenibilità ambientale nel settore dell’aviazione”.

Questo è il secondo ordine di ASL per il 737-800BCF e, includendo le opzioni, porterà il totale dei 737-800BCF orders and commitments della compagnia con Boeing a 40 aeromobili. L’aereo sarà convertito da Boeing in siti MRO approvati, tra cui STAECO a Jinan, Cina, e presso la Boeing London Gatwick MRO facility, Regno Unito.

“Siamo onorati di svolgere un ruolo cruciale nel rinnovamento della flotta in corso durante le operazioni di ASL Aviation Holdings”, ha affermato Jens Steinhagen, director of Boeing Converted Freighters. “Boeing Converted Freighters sostiene il progresso verso gli obiettivi di sostenibilità, fornendo ad operatori come ASL Group un modo economico per sostituire i freighter meno efficienti di vecchia generazione”.

Il 737-800BCF trasporta più payload – fino a 23,9 tonnellate (52.800 libbre) – e vola più lontano – 2.025 miglia nautiche (3.750 km) rispetto ai 737 Classic freighters.

“Boeing ha più di 40 anni di esperienza nelle passenger-to-freighter conversions, basandosi su dati di progettazione originali e una profonda comprensione delle esigenze del settore dell’air cargo industry, per fornire un prodotto integrato superiore, inclusi manuali completamente integrati e servizio di supporto tecnico. Boeing Converted Freighters offre anche il vantaggio di essere associato al più ampio portafoglio di servizi, supporto e soluzioni del settore”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)