flydubai annuncia il nuovo operativo in partenza da Pisa e la ripresa dei voli da Catania a partire dal 24 giugno 2022

flydubai, compagnia aerea basata a Dubai, ha annunciato oggi che lancerà un nuovo volo in partenza da Pisa, diventando così la prima compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti a operare questa rotta da Dubai. La compagnia riprenderà anche i voli da Catania, allargando il suo network in Italia a 3 collegamenti, incluso Napoli.

I voli verso l’aeroporto internazionale di Pisa (PSA) e l’aeroporto internazionale di Catania (CTA) inizieranno il 24 giugno 2022 con 3 voli alla settimana. Emirates opererà in codeshare con flydubai su queste rotte e i voli partiranno dal Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Dubai, offrendo ai viaggiatori maggiori collegamenti attraverso l’hub internazionale di Dubai.

Hamad Obaidalla, Chief Commercial Officer di flydubai, ha affermato: “Siamo molto contenti di iniziare ad operare la terza rotta verso l’Italia quest’estate. Pisa sarà una destinazione molto richiesta per i viaggiatori dagli Emirati Arabi Uniti e dal GCC alla scoperta delle bellezze della regione Toscana. Abbiamo registrato un’ottima crescita del numero di passeggeri in seguito all’allentamento delle restrizioni di viaggio e la crescita della domanda nel settore travel sta tornando ai livelli pre-pandemia. Ci aspettiamo un’estate straordinaria in seguito all’aumento delle destinazioni presenti nel nostro network e all’aumento della frequenza dei voli in alcune delle nostre rotte già esistenti”.

Commentando il lancio dei voli, Jeyhun Efendi, Senior Vice President, Commercial Operations e E-commerce di flydubai, ha affermato: “Il nuovo operativo di 3 frequenze settimanali verso Pisa, oltre agli operativi verso Catania e Napoli, offre ai passeggeri in provenienza dagli Emirati Arabi Uniti e da tutta la regione, una maggiore scelta per viaggiare in Europa quest’estate. I nostri passeggeri in provenienza dall’Italia potranno godere di voli diretti verso Dubai a tariffe competitive tutto l’anno. I nostri voli saranno operati da Boeing 737 MAX con sedili completamente reclinabili in Business Class e maggiore comfort in Economy Class”.

“I passeggeri che viaggiano su aeromobili Boeing 737 MAX possono godere di maggiore comfort e avere una migliore esperienza di volo. La nuova cabina offre sedili completamente reclinabili in Business Class e, oltre allo spazio extra e alla privacy, i passeggeri possono dormire comodamente durante il volo. L’Economy Class offre nuovi sedili RECARO, che sono studiati per ottimizzare lo spazio e la comodità così che i passeggeri possano reclinare i sedili, rilassarsi e godersi il volo.

L’aeromobile flydubai Boeing 737 MAX offre anche un’ampia scelta di intrattenimento grazie a schermi full HD di 11.6 pollici e un’ampia selezione di film, programmi TV, musica e giochi in inglese, arabo e russo. I passeggeri in Business Class possono godere dell’intrattenimento gratuito, mentre i passeggeri in Economy Class possono acquistare il pacchetto di intrattenimento a tariffe molto convenienti.

I passeggeri devono assicurarsi di essere aggiornati con i regolamenti del Travel Centre IATA e IATA destination tracker, per l’intera durata del volo. Inoltre devono seguire le linee guida emesse dalle autorità e dalla compagnia aerea. I passeggeri possono anche visitare il centro informazioni COVID-19 presente sul sito web flydubai.com per maggiori informazioni”, afferma flydubai.

Dettaglio dei voli:

I voli in partenza dal Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Dubai (DXB) verso l’aeroporto internazionale di Pisa (PSA) opereranno 3 volte alla settimana il mercoledì, il venerdì e la domenica.

Per il piano voli completo e le tariffe, visita il sito https://www.flydubai.com/en/plan/timetable.

Qui sotto il piano voli per l’operativo Dubai – Pisa:

FZ1295 DXB-PSA 07:15 – 12:00

FZ1296 PSA-DXB 13:00 – 21:30

(Ufficio Stampa flydubai)