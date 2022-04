SWISS festeggia il suo 20° anniversario

Swiss International Air Lines (SWISS) celebra il 20° anniversario della sua fondazione. Il primo volo SWISS in assoluto è stato effettuato da Basilea a Zurigo il 31 marzo 2002. Da allora la compagnia aerea mantiene la Svizzera connessa con il mondo, riunendo le persone e contribuendo in modo fondamentale alla promozione del Paese.

“Se non fosse per la grande fedeltà dei nostri clienti, il forte impegno dei nostri dipendenti in volo e a terra, le nostre fruttuose collaborazioni con i nostri partner aeroportuali e i nostri fornitori e, non ultimo, il fermo supporto che abbiamo ricevuto dal popolo svizzero, dal mondo politico svizzero e dalle banche, anche nell’attuale periodo di pandemia, SWISS semplicemente non sarebbe una delle compagnie aeree leader oggi”, afferma il CEO, Dieter Vranckx. “Abbiamo tutti ottenuto così tanto insieme. E vorrei ringraziare sinceramente tutti coloro che ci hanno dato un supporto così forte e solido negli ultimi 20 anni e ci hanno aiutato a garantire che SWISS continui a volare con orgoglio e con gratitudine in tutto il globo”.

“I primi anni di SWISS, dopo la sua creazione sulle basi di Crossair e delle operazioni di volo di Swissair, sono stati caratterizzati da rigorose ristrutturazioni. Una flotta di aeromobili inizialmente sovradimensionata ha dovuto essere sostanzialmente ridimensionata, insieme alla forza lavoro originale, prima che la nuova società potesse generare profitti dalle sue operazioni di volo. La nuova SWISS non aveva nemmeno la massa critica necessaria per sopravvivere da sola nel mercato dei viaggi aerei, fortemente competitivo. Tale massa critica è stata assicurata nel 2005, tuttavia, attraverso l’integrazione in Lufthansa Group. Da quel momento in poi, SWISS ha potuto beneficiare della forza e delle sinergie del Gruppo e già l’anno successivo ha raggiunto la sua svolta finanziaria.

La successiva pietra miliare di SWISS è stata nel 2006, quando la compagnia è entrata a far parte di Star Alliance, il più grande gruppo di compagnie aeree del mondo. Un anno dopo Delhi è diventata la prima nuova destinazione intercontinentale ad essere aggiunta alla rete di rotte SWISS dalla fondazione della compagnia aerea. Seguono Shanghai (2008), San Francisco (2010), Pechino (2012) e Singapore (2013), tutti punti chiave per la Svizzera e tutti serviti con voli diretti. Altre due destinazioni a lungo raggio – Washington e Osaka – avrebbero dovuto essere aggiunte nel 2020, ma tali piani sono stati accantonati per la pandemia”, afferma SWISS.

“SWISS serve oggi 92 destinazioni dal suo hub di Zurigo e 46 da Ginevra. Trasporta più passeggeri e merci di quanto qualsiasi compagnia aerea svizzera abbia mai trasportato in passato. Insieme alla compagnia aerea gemella Edelweiss, anch’essa entrata a far parte di Lufthansa Group nel 2008, la compagnia è molto ben posizionata nei premium business and leisure air travel segments.

Il decollo di SWISS in una nuova era è stato rispecchiato nel 2011 dall’adozione di un nuovo brand aziendale. Nel decennio successivo sono stati investiti circa 8 miliardi di franchi nell’acquisizione degli aeromobili più avanzati ed efficienti in termini di consumo di carburante, nell’ampliamento sostanziale del portafoglio di destinazioni da Zurigo e Ginevra e nell’ulteriore miglioramento del suo prodotto premium sotto forma di nuove lounge e cabine degli aeromobili.

SWISS continuerà a promuovere tali investimenti nella sostenibilità e nei suoi prodotti negli anni a venire. La compagnia si è posta i due obiettivi di dimezzare le sue emissioni di anidride carbonica rispetto al livello del 2019 entro il 2030 e di rendere le sue operazioni carbon neutral entro il 2050”, prosegue la compagnia.

“La sostenibilità è uno dei nostri pilastri strategici chiave”, spiega il CEO Vranckx. “Negli ultimi 20 anni abbiamo ridotto le nostre emissioni di anidride carbonica per passeggero-chilometro di circa il 30%. Continuiamo a lavorare per migliorare la nostra efficienza nei consumi e, tra le altre iniziative, stiamo anche esercitando forti pressioni per lo sviluppo e l’introduzione sul mercato di carburanti sostenibili, per aiutarci a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi ecologici”.

Entro la fine del 2025 SWISS avrà inoltre accolto nella sua flotta 25 Airbus A320/321neo all’avanguardia. Questi aeromobili emettono circa il 20% in meno di anidride carbonica rispetto ai modelli precedenti.

“Nei 20 anni dalla sua fondazione, SWISS ha effettuato 2,8 milioni di voli su una distanza complessiva di 3,8 miliardi di chilometri. Questi voli hanno trasportato poco meno di 266 milioni di passeggeri – circa 40 volte la popolazione della Svizzera – e 5,6 milioni di tonnellate di merci, l’equivalente in peso di circa 560 Tour Eiffel.

SWISS festeggia il suo 20° anniversario con un’ampia gamma di attività e offerte interessanti. Sarà lanciata una vendita di 48 ore dal 2 aprile in cui i clienti potranno usufruire di tariffe vantaggiose su tutta la rete europea. Inoltre, da qui alla fine dell’anno, 20 degli avanzati Airbus A220 di SWISS prenderanno ufficialmente il nome dalle località turistiche svizzere. Le cerimonie di nomina si terranno in località selezionate in tutta la Svizzera.

Altre attrazioni per l’anniversario includono uno speciale video che cattura i momenti salienti dei 20 anni di storia di SWISS fino ad oggi. Anche i viaggiatori SWISS potranno immergersi nella storia di SWISS: da luglio a settembre, ai passeggeri sarà offerta un’edizione speciale dello SWISS Magazine a bordo, che offre interessanti spunti sull’affascinante mondo SWISS degli ultimi due decenni. È inoltre previsto un grande concorso per il 20° anniversario che offre vari premi”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)