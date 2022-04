SAS aggiunge più rotte estive

In risposta alla crescente domanda di viaggi, quest’estate SAS introduce più rotte dirette.

“Mentre il mondo si sta finalmente riaprendo e la domanda di viaggi è in aumento, SAS sta aggiungendo diverse nuove rotte estive, volando più di 200 rotte dirette dalla Scandinavia verso oltre 100 destinazioni.

In risposta alla crescente domanda di voli per l’Europa meridionale, SAS sta aggiungendo più partenze verso famose destinazioni del Mediterraneo e quest’estate offrirà fino a 350 voli settimanali tra la Scandinavia e la Spagna”, afferma SAS.

A partire da fine giugno, SAS volerà verso 11 destinazioni in Italia e sette destinazioni in Grecia. Vengono lanciate tre nuove rotte da Copenhagen a Santorini, Heraklion e Corfù.

Saranno inoltre lanciate rotte da Oslo e Stoccolma a Tivat, Montenegro. SAS ha iniziato a volare da Copenhagen a Tivat la scorsa estate.

SAS sta anche aggiungendo una rotta stagionale da Stoccolma alla località balneare baltica di Pärnu, “capitale estiva” dell’Estonia e seconda destinazione turistica più grande del paese dopo la capitale Tallinn.

Per soddisfare ulteriormente la crescente domanda di viaggi intercontinentali, SAS sta espandendo la sua rete in Nord America e avvierà rotte dirette per Toronto da Copenhagen e Stoccolma a giugno, come comunicato in precedenza. SAS opererà tre voli settimanali da Copenhagen e quattro voli settimanali da Stoccolma con il nuovo aereo A321LR. La rotta verso Toronto consentirà una connettività fluida con altre città canadesi come Montreal e Vancouver.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)