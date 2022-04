Pratt & Whitney e Air bp firmano un protocollo d’intesa su Sustainable Aviation Fuel Testing and Research

Pratt & Whitney ha annunciato un memorandum d’intesa con Air bp in merito a vari flussi di lavoro relativi all’applicazione di sustainable aviation fuel (SAF) blends fino al 100% nei test sui motori Pratt & Whitney e sulla ricerca. L’accordo riflette l’impegno di Pratt & Whitney per sostenere l’ambizioso obiettivo dell’industria aeronautica di raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di CO2 per i viaggi aerei entro il 2050.

“L’industria dell’aviazione commerciale deve utilizzare più approcci quando si tratta di affrontare le sfide dell’aviazione sostenibile. Un’opportunità immediata è ridurre radicalmente la nostra dipendenza dai combustibili fossili mentre continuiamo a migliorare l’efficienza dei motori”, ha affermato Graham Webb, Chief Sustainability Officer, Pratt & Whitney. “Collaborare con una grande azienda energetica integrata altamente focalizzata sulle iniziative SAF consente la valutazione, il test e la convalida necessari per garantire che i nostri motori siano pienamente in grado di funzionare con 100% SAF”.

Come parte dell’accordo, le parti lavoreranno in collaborazione per esplorare la possibile fornitura a Pratt & Whitney di SAF blend fino a 100% SAF per i test di motori e sistemi di propulsione fino al 2024. Inoltre, le due società mirano a collaborare sulle performance derivanti da 100% SAF nei sistemi di propulsione, per fornire approfondimenti e dati sulle prestazioni del carburante e sulla riduzione delle emissioni.

Andreea Moyes, Sustainability Director, Air bp, ha dichiarato: “Siamo lieti di lavorare con Pratt & Whitney per testare i SAF nelle U.S. engine testing facilities. Mentre continuiamo a sviluppare nuove tecnologie e materie prime, alcune delle quali potrebbero essere uniche per la disponibilità negli Stati Uniti, sarà molto utile per entrambe le società collaborare per testare e comprendere le performance del carburante, lavorando per aumentare l’utilizzo del SAF nei motori fino al 100%”.

“In combinazione con i continui progressi tecnologici nell’efficienza degli aeromobili e dei motori, i SAF hanno un ruolo fondamentale da svolgere nella decarbonizzazione dei viaggi aerei, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili. Pratt & Whitney è stata attivamente coinvolta nei test e nelle certificazioni SAF per oltre un decennio e ha aiutato le autorità di regolamentazione a stabilire gli standard che oggi consentono di utilizzare il SAF come carburante “drop-in”, miscelato fino al 50% con jet fuel convenzionale. Pratt & Whitney sta lavorando per convalidare operazioni dei suoi motori con 100% SAF e l’azienda continua a collaborare strettamente con la Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative (CAAFI) e ASTM International per raggiungere tale obiettivo.

Pratt & Whitney si impegna a garantire che le future generazioni di motori siano pronte a funzionare con il 100% SAF, incluso il motore GTF AdvantageTM. Oltre a consentire un maggiore utilizzo del SAF, Pratt & Whitney sta sviluppando una gamma di tecnologie per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 dai futuri progetti di aeromobili, comprese advanced gas turbine technologies, hybrid-electric systems, hydrogen fuel technologies”, afferma Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)