Qatar Airways celebra 25 anni di voli verso il Regno Unito

Qatar Airways ha celebrato un’importante pietra miliare nella sua storia in quanto ha segnato 25 anni di servizi nel Regno Unito con un volo speciale il 30 marzo 2022.

“Il 30 marzo 1997 Qatar Airways ha lanciato il suo servizio da Doha a Londra Heathrow, utilizzando un aereo A300-600R. 25 anni dopo, Qatar Airways è ora una delle più grandi compagnie aeree del mondo, operando 35 voli a settimana da Doha a Londra Heathrow e più di 50 a settimana per il Regno Unito.

La compagnia aerea ha volato con il suo Boeing 777-300 in livrea retrò per commemorare quel primo volo. Il volo Qatar Airways 007 è stato accolto a Londra Heathrow con un tradizionale saluto con water cannon e uno speciale evento celebrativo per i passeggeri.

La compagnia aerea ha celebrato questa occasione con un menu a bordo progettato per evocare i sapori tradizionali britannici. I passeggeri seduti nelle cabine Premium sono stati invitati a cenare con l’esclusivo menu à la carte “25 Years of Excellence in London” con famosi piatti inglesi. I passeggeri della Economy Class hanno ricevuto piatti britannici su misura preparati per la celebrazione”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Questo è un punto di riferimento importante nella nostra storia, mentre celebriamo l’anniversario di una delle nostre rotte più longeve e più popolari. Gli ultimi 25 anni ci hanno visto crescere da piccola compagnia aerea a una delle più grandi al mondo. Londra rimane oggi una pietra miliare della nostra rete globale. Questa pietra miliare mostra anche l’eccezionale rapporto del Qatar con il Regno Unito”.

John Holland-Kaye, Chief Executive Officer of Heathrow, ha dichiarato: “Vogliamo congratularci con Qatar Airways per un quarto di secolo di collegamento tra Londra e Doha attraverso Heathrow. Lavorando insieme a partner come Qatar Airways, possiamo mantenere e sfruttare i collegamenti vitali del Regno Unito con le principali città del mondo, a beneficio dei passeggeri e delle imprese”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)