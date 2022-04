Condor lancia una nuova brand identity

Condor, Germany leisure airline, svela la sua nuova brand identity. “In futuro, Condor indosserà strisce in cinque colori. Ispirata da ombrelloni, teli da bagno e sedie a sdraio, Condor si sta evolvendo in una compagnia aerea distintiva e unica per le vacanze”, afferma Condor.

“Condor ha subito una trasformazione negli ultimi due anni e mezzo: da filiale di un vertically integrated travel group a compagnia aerea indipendente che guarda con orgoglio alla sua storia e tradizione, mentre allo stesso tempo intraprende la strada verso il futuro, Vogliamo esprimere questo inequivocabilmente attraverso la nostra corporate identity: Condor è vacanza e Condor è inconfondibile, come il nostro nuovo design, con il quale ci stiamo lanciando ora nel futuro”, afferma Ralf Teckentrup, CEO di Condor. “Il nostro nuovo trademark sono le strisce, il nostro figurative mark sta per la nostra origine e i colori per la diversità. Questa triade è nuova, ciò che resta è la nostra passione. Ha sempre reso unica Condor e quindi si riflette anche nel nostro claim: Passion is our compass”.

L’ideazione e la creazione della nuova brand identity è avvenuta sotto la direzione di Remo Masala, titolare dell’agenzia creativa vision alphabet a Berlino. “Revisionare la brand identity di Condor con la sua lunga tradizione è una delicata interazione basata sul rispetto delle sue origini e dei requisiti per il futuro. Il nostro obiettivo era quello di dotare Condor di una speciale indipendenza visiva, la cui logica è unita nell’essenza del brand Condor: l’invenzione del vacation flight e il codice effettivo delle vacanze, le strisce dell’estate, della gioia e della libertà”.

“I colori principali della corporate identity sono il giallo e il blu. Sono stati completati dal colore grigio a contrasto. Il Condor signet, il condor in un cerchio, risale a uno dei designer più influenti della Germania, Otl Aicher. Il figurative mark è stato rinnovato, con linee più fini e dinamiche. Può essere ritrovato nella coda dell’aereo. Anche la scritta Condor è stata adattata: ora è più compatta e il nuovo lower case ha reso il word mark più indipendente e coerente con l’immagine. Il logo appare in nero ad alto contrasto sulla fusoliera dell’aereo.

Inizialmente, gli aerei Condor avranno cinque colori in uno striped look: giallo, rosso, blu, verde e beige rappresentano le sfaccettature della diversità degli ospiti, dei dipendenti di Condor e della moltitudine di opportunità per scoprire il mondo con Condor”, afferma Condor.

“Le divise dell’equipaggio, gli accessori come fazzoletti da collo, cravatte e spille brilleranno anch’esse nel nuovo design, che farà il suo ingresso anche a bordo, negli aeroporti, sul sito e sui social: nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, tanti articoli a bordo verranno sostituiti, oltre a tutto il materiale a terra come carte d’imbarco, ID cards e segnaletica aeroportuale. La sostituzione verrà eseguita in successione, senza che nulla del vecchio design venga eliminato. Entro il 2024 circa l’80% della flotta sarà ridipinto, perché comunque sono previsti nuovi lavori di verniciatura. Condor sta quindi scegliendo il modo più sostenibile per ridisegnare brand identity and fleet”, prosegue la compagnia.

“Il nuovo design è stato presentato a Tolosa con il primo A330neo, che in autunno decollerà per Condor. Il primo aereo di questo tipo decollerà ovviamente con strisce verdi. Già domani sarà in rotta il primo velivolo Condor nel nuovo look: l’Airbus A321 con marche di registrazione D-AIAD indosserà strisce gialle e volerà a Lanzarote il 5 aprile a mezzogiorno. Nelle prossime settimane, altri cinque Boeing 757 e Airbus A320/1 saranno ridipinti, in modo che sei aerei voleranno con il nuovo design nel summer flight schedule. Voleranno principalmente a Maiorca, in Grecia, nelle Isole Canarie e in Egitto”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)