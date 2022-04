News Brevi – 04.04.2022

IL TRAFFICO DI RYANAIR A MARZO 2022 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di marzo. A marzo Ryanair Group ha trasportato 11,2 milioni di passeggeri (marzo 2021: 0,5 milioni), con un load factor dell’87% (77% a marzo 2021). A ottobre Ryanair Group aveva trasportato 11,3 milioni con un load factor dell’84%, a novembre 10,2 milioni con un load factor dell’86%, a dicembre 9,5 milioni con un load factor dell’81%, a gennaio 7,0 milioni con un load factor del 79%, a febbraio 8,7 milioni con un load factor dell’86%. Ryanair ha operato oltre 67.800 voli a marzo. Il traffico di dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022 stato influenzato dalle restrizioni per la variante Omicron. Il traffico di marzo 2022 è stato influenzato dall’invasione russa dell’Ucraina che ha causato la cancellazione di 2.000 voli da/per l’Ucraina a causa della chiusura dello spazio aereo.

RYANAIR: NUOVO RANGE PER LA FY22 GUIDANCE – Ryanair Holdings plc oggi ha informato il mercato che prevede di segnalare una pre-exceptional FY22 (terminato il 31 marzo 2022) net loss compresa tra -€350 milioni e -€400 milioni (il range indicato nella precedente guidance era da -€250 milioni a -€450 milioni). Il traffico per l’intero anno di Ryanair Group ha registrato una forte ripresa superando i 97 milioni (27,5 milioni nel FY21, ma al di sotto dei 149 milioni di traffico pre-Covid). “Il bilancio di Ryanair è uno dei più forti del nostro settore con un BBB (stable) credit rating (S&P and Fitch). L’indebitamento netto a fine anno (31 marzo) è sceso a €1,5 miliardi (€2,3 miliardi l’anno precedente) e circa il 90% della flotta di aeromobili B737 del Gruppo è libera. Dal nostro ultimo aggiornamento del mercato del 31 gennaio, Ryanair ha aumentato la copertura del carburante FY23 (che termina il 31 marzo 2023) all’80%. Quasi il 10% dei Ryanair H1 FY24 fuel requirements è coperto a $760 (tramite jet swap). Il prossimo aggiornamento di mercato di Ryanair Group sarà il 16 maggio, quando pubblicheremo i risultati FY22”, afferma Ryanair.

ITA AIRWAYS: MISSIONE UMANITARIA A LUBLINO – E’ atterrato in Polonia a Lublino, al confine con l’Ucraina, un volo umanitario reso possibile da un’intesa tra ITA Airways, Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, Federazione regionale delle Misericordie della Toscana, da I-Help e dal Coordinamento Misericordie dell’Area Fiorentina, in collaborazione con la Fondazione Ridni. Il volo è partito il 2 aprile da Milano Malpensa con l’Airbus A320 di ITA Airways, messo a disposizione delle Misericordie Fiorentine, del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e del SERMIG Arsenale della Pace di Torino per il trasporto di circa 10 tonnellate di aiuti, tra medicinali, prodotti medicali, generi alimentari, vestiti e beni di prima necessità a sostegno delle popolazioni colpite dal conflitto in Ucraina e per il trasferimento in Italia di cittadini ucraini in fuga dalle zone di crisi e attualmente in Polonia. All’arrivo a Lublino questi materiali, caricati a bordo del volo speciale anche grazie all’assistenza della società di handling ALHA, sono stati consegnati alle organizzazioni che lavorano direttamente con il Sindaco e la città di Leopoli, che si occuperà dei trasferimenti. Lo stesso aeromobile di ITA Airways di ritorno da Lublino è atterrato presso lo scalo di Milano Malpensa con a bordo circa 160 cittadini ucraini, tra cui gruppi familiari, donne e bambini. Grazie all’aiuto dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia (AREU) in collaborazione con la CROSS, alcuni profughi con necessità di ricovero sono stati presso le strutture ospedaliere lombarde. Il resto del gruppo appena fuggito dalle zone del conflitto è stato accolto dal Comune di Lucca e ospitato in apposite strutture di accoglienza. Quest’operazione è nata ed è stata resa possibile grazie alla sensibilità e all’impegno di Andrea Longinotti Buitoni, un cittadino comune che ha creato le basi per mettere in piedi e rendere reale questo progetto insieme alla disponibilità di ITA Airways e Misericordie.

IDROSCALI: PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER 35 GIOVANI PUGLIESI E GRECI – Trentacinque giovani pugliesi e greci hanno partecipato al corso di formazione per “Operatore sotto-bordo di idro-superfici e idro-basi”, che si è svolto nell’ambito del progetto europeo SWAN (Sustainable Water Aerodrome Network). Questo progetto prevede la realizzazione di un sistema di nove idrobasi e idrosuperfici tra l’Italia e la Grecia per incentivare il trasporto rapido e il turismo sostenibile tramite idrovolanti. Il corso di formazione è stato affidato dal Comune di Nardò, quale titolare del programma, all’associazione Aviazione Marittima Italiana, presieduta da Orazio Frigino, con la collaborazione di tutor specializzati nel settore del volo idro, antincendio, navigazione aerea e marittima. L’adesione dei partecipanti è stata formalizzata con un bando di manifestazione d’interesse da parte di Comune di Nardò, Comune di Gallipoli, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, Autorità Portuale e Comune di Corfù. Giovedì 7 aprile, presso il Bellavista Club del Gruppo Caroli a Gallipoli (Sala Ponte, ore 18:30), si svolgerà la consegna degli attestati di partecipazione al corso a 26 giovani pugliesi, della fascia d’età tra il 25 ed i 35 anni, tutti provenienti da Gallipoli, Nardò e Taranto. Interverranno autorità della Regione Puglia e i sindaci delle città pugliesi coinvolte. L’attestato ai 9 partecipanti greci sarà invece consegnato a giugno durante un meeting italo-greco a Gallipoli.

SAS: IL CHIEF COMMERCIAL OFFICER KARL SANDLUND LASCIA LA COMPAGNIA – Karl Sandlund, SAS Executive Vice President and CCO, ha annunciato che lascerà SAS per una nuova posizione al di fuori della compagnia. “Karl è in SAS dal 2004 ed è con rammarico che lo vedo partire. Negli ultimi 18 anni è stato un attore chiave in molte aree diverse dell’azienda. Sia a livello personale che professionale sono grato per come Karl mi ha fatto conoscere SAS quando mi sono unito l’anno scorso. Gli auguro tutto il meglio per i suoi impegni futuri”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “È con sentimenti contrastanti che lascio SAS. È stato un viaggio fantastico e nel corso degli anni ho ricoperto diverse posizioni entusiasmanti all’interno della compagnia. I cambiamenti che abbiamo visto e il movimento verso un’industria aeronautica più sostenibile con SAS in posizione di leadership mi stanno a cuore. Ora ho accettato un’opportunità irresistibile in un’azienda che promuove l’eccellenza e le opportunità per la nostra prossima generazione, cosa che apprezzo molto. Ringrazio i miei colleghi di SAS per il loro impegno e supporto nel corso degli anni e seguirò da vicino gli sviluppi di SAS FORWARD, il nostro piano che garantirà un futuro sostenibile a questa fantastica compagnia”, afferma Karl Sandlund, CCO of SAS. SAS avvierà ora il processo di reclutamento del suo successore. Karl lascerà la compagnia al più tardi all’inizio di ottobre.

PARTNERSHIP TRA LOCKHEED MARTIN E INTEL PER ADVANCED 5G COMMUNICATIONS – Lockheed Martin e Intel Corporation stanno sfruttando la loro esperienza nella tecnologia e nelle comunicazioni per riunire soluzioni innovative compatibili con il 5G, consentendo più rapidità e azioni decisive per la sicurezza del 21° secolo. Un memorandum d’intesa (MOU) amplia la relazione strategica in corso tra le due società per allineare 5G-enabled hardware and software solutions per il Department of Defense (DOD).

LOCKHEED MARTIN RILASCIA UN OPEN-SOURCE INTERFACE STANDARD FOR ON-ORBIT DOCKING – Lockheed Martin ha rilasciato uno open-source, non-proprietary interface standard per supportare l’on-orbit docking. Lockheed Martin ha pubblicato questo Mission Augmentation Port (MAP) interface standard online per supportare gli approcci del settore a on-orbit servicing and mission augmentation. Coloro che sono interessati a incorporare lo standard nei loro space veichles possono scaricare i documenti necessari su www.LockheedMartin.com/MAP. Lo standard MAP fornisce un mechanical interface design per docking spacecraft. Dotare i satelliti di docking adapters offre un nuovo modo per aggiungere nuove capacità di missione a una piattaforma dopo il lancio. L’Augmentation System Port Interface (ASPIN) di Lockheed Martin è progettata per essere conforme allo standard MAP. ASPIN adapter fornisce un’interfaccia elettrica e dati tra un host spacecraft e un satellite augmentation vehicle (SAV).

BOEING DIMOSTRA GROUND BASED ANTI-JAM SATCOM CAPABILITY – Boeing ha recentemente dimostrato la riuscita integrazione dei suoi Protected Tactical Enterprise Service (PTES) software elements con l’user terminal di un partner del settore, dimostrando maturità tecnica per l’U.S. Space Force pathfinder program. “La Space Force e i nostri partner industriali stanno impiegando l’integrazione continua, la prototipazione rapida e lo sviluppo agile in tutto il programma PTES per garantire il dispiegamento di successo di questa capacità critica, a velocità rilevanti per la missione”, ha affermato Charlotte Gerhart, Space Systems Command’s Tactical SATCOM division chief. PTES fornisce ground-based Protected Tactical Waveform (PTW) processing, consentendo operazioni sicure e una copertura delle comunicazioni tattiche protette sui Wideband Global SATCOM (WGS) satellites, ed eventualmente su satelliti commerciali, senza modifiche allo spacecraft.

ROLLS-ROYCE LANCIA R2 FACTORY – Rolls-Royce ha lanciato R2 Factory, una digital transformation members community che aiuterà altre organizzazioni ad affrontare le loro sfide industriali più complesse. Creato da R2 Data Labs, in-house digital culture, data analytics and artificial intelligence (AI) unit, il team R2 Factory invita le organizzazioni a collaborare per creare soluzioni per le loro sfide di trasformazione digitale. All’evento di lancio del 31 marzo, Caroline Gorski, Chief Executive Officer, R2 Factory, ha dichiarato: “Nei cinque anni nel nostro viaggio di trasformazione digitale in Rolls-Royce, abbiamo imparato alcune lezioni preziose, inclusa la necessità di guardare all’esterno, collaborare e cambiare la cultura oltre che la tecnologia. La trasformazione digitale è difficile e spesso senza successo, quindi abbiamo creato R2 Factory come uno spazio sicuro per fare cose difficili, dove possiamo condividere i nostri successi ed esperienze in Rolls-Royce con gli altri”. Rivolto alle attività industriali globali basate sui processi fisici, che richiedono risorse e il cui lavoro è mission-critical, il team R2 Factory lavorerà con i membri attraverso collaborative residency programmes, incentrati su soluzioni in ricerca e sviluppo, resilienza della supply chain, produzione, regolamentazione e conformità, assistenza e manutenzione, intelligenza artificiale e cultura. Grazia Vittadini, Group Chief Technology and Strategy Officer, Rolls-Royce e Chair of the R2 Factory Board, ha dichiarato: “Caroline e il suo team sfrutteranno la Rolls-Royce experience of digital culture and technologies a vantaggio dei membri di R2 Factory, aiutandoli a trovare soluzioni alle loro sfide digitali”.

DELTA INCREMENTA LE FREQUENZE DELLA ROTTA LOS ANGELES – SYDNEY – Delta Air Lines aumenterà la frequenza del suo servizio diretto tra l’aeroporto internazionale di Los Angeles (LAX) e l’aeroporto internazionale di Sydney (SYD) a partire dal 16 dicembre 2022. Delta opererà 10 voli a settimana sul suo aeromobile Airbus 350-900, con suite Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin services. Grazie all’ampia rete di Delta da Los Angeles, i clienti possono connettersi a quasi 50 città negli Stati Uniti e in America Latina.

QATAR AIRWAYS INVITA I TIFOSI IN QATAR PER LA FIFA WORLD CUP QATAR 2022™ – Qatar Airways informa: “Con il FIFA World Cup Qatar 2022™ Final Draw completato e il torneo a 32 squadre che inizierà il 21 novembre, Qatar Airways è pronta ad accogliere team e tifosi nel paese. La compagnia aerea invita i fan di tutto il mondo ad acquistare i loro all-inclusive Qatar Airways travel packages per assicurarsi i biglietti per tifare la loro squadra, visitando qatarairways.com/FIFA2022, poiché il Qatar prevede di ospitare oltre 1,5 milioni di fan. Da oggi fino al 30 aprile, i membri idonei Privilege Club Qatar Airways che prenotano un volo individuale o un pacchetto di viaggio durante il FIFA World Cup™ period (15 novembre – 18 dicembre 2022) guadagneranno 5.000 bonus Avios al completamento del viaggio”.

QATAR AIRWAYS SI PREPARA AL RAMADAN – Qatar Airways accoglie il Ramadan e prepara i suoi voli e il servizio e all’Hamad International Airport (HIA). Ai passeggeri verrà presentato un trattamento Iftar appositamente progettato. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il Ramadan è un momento speciale per molti dei nostri passeggeri e vorremmo cogliere questa opportunità per abbracciare l’unità che accompagna le tradizioni di questo Mese. In qualità di migliore compagnia aerea del mondo, è importante per noi fornire un servizio personalizzato che soddisfi le esigenze dei viaggiatori e fare il possibile per garantire che il loro viaggio sia senza soluzione di continuità”.