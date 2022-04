Milena Lerario nominata amministratore delegato di Airbus Italia S.p.A.

Airbus ha annunciato venerdì 1° aprile la nomina di Milena Lerario ad amministratore delegato di Airbus Italia S.p.A., la consociata italiana di Airbus Defence and Space. Milena succede a Franco Fossati, che perseguirà altre sfide all’interno dell’azienda.

“Nel suo nuovo ruolo Milena avrà il compito di guidare tutti gli aspetti legati alla strategia, alla performance e alla pianificazione aziendale a lungo termine di Airbus Italia. Supervisionerà gli sforzi di trasformazione del business dell’azienda e avrà la responsabilità esecutiva di sviluppare le attività di Airbus Italia in un momento in cui il Gruppo continua a essere focalizzato su sicurezza e qualità, migliorando le proprie prestazioni e trasformando l’azienda per il futuro. Milena riporterà ad Andreas Lindenthal, Head Of Business Operations & Products”, afferma Airbus.

“Milena Lerario assume questo incarico dopo 10 anni di carriera diversificata e di successo in Airbus, dove ha ricoperto ruoli operativi e manageriali di alto livello in diversi settori. Il suo percorso professionale in Airbus inizia nel 2008 come ingegnere strutturista per il piano di coda verticale dell´A380 per poi proseguire tra Germania, Spagna e Regno Unito lavorando ai test delle ali dell’A350, l’aeromobile di punta di Airbus.

Nel 2014 Milena si trasferisce a Tolosa, dove ricopre la posizione di Senior Corporate Audit, prima di assumere il ruolo di Head of Transversal Resource and Development & Airbus Helicopters gestendo Contingency Workforce e Master Service Providers del Gruppo. Nel 2018 si trasferisce in Spagna con il ruolo di Head of Spacecraft Plants Production, ed è responsabile della trasformazione dei processi industriali e della riorganizzazione delle modalità di lavoro dell’impianto, implementando gli standard di Airbus”, prosegue Airbus.

Milena Lerario è laureata in Ingeneria Aerospaziale presso l’Università di Pisa e ha successivamente conseguito un Master in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi.

