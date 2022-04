Urto aereo easyJet a Milano Malpensa: il commento di easyJet

In merito alla notizia diffusa oggi sull’urto avvenuto presso l’aeroporto di Milano Malpensa che ha coinvolto un aereo easyJet, di seguito il commento ufficiale di easyJet:

“easyJet conferma che l’aereo che avrebbe dovuto operare il volo EJU2563 da Milano Malpensa a Tel Aviv oggi, 4 aprile, è stato danneggiato mentre era parcheggiato nell’area di sosta (stand) dell’aeroporto di Malpensa, quando un altro aereo, non easyJet, in rullaggio verso lo stand adiacente, è entrato in contatto con la parte terminale della sua ala.

Tutti i passeggeri sono sbarcati normalmente ed è stato predisposto un aereo sostitutivo per consentire ai passeggeri di proseguire il proprio viaggio verso Israele.

La sicurezza e il benessere dei passeggeri e dell’equipaggio sono la massima priorità per easyJet. Ringraziamo i passeggeri del volo per la loro pazienza e ci scusiamo per l’inconveniente causato”.

(Ufficio Stampa easyJet)