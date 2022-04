De Havilland Canada lancia il DHC-515 Firefighter

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) annuncia di aver lanciato il programma De Havilland DHC-515 Firefighter (precedentemente noto come CL-515).

“Dopo un’ampia revisione aziendale e tecnica, siamo lieti di annunciare di aver lanciato il programma De Havilland DHC-515 Firefighter, che comporterà la negoziazione di contratti con i nostri clienti europei e l’aumento della produzione”, ha affermato Brian Chafe, Chief Executive Officer of De Havilland Canada.

“Il DHC-515 Firefighter si baserà sulla storia degli iconici velivoli Canadair CL-215 e CL-415, che sono stati una parte fondamentale delle flotte antincendio aeree europee e nordamericane per oltre 50 anni. Sono in corso importanti aggiornamenti che aumenteranno la funzionalità e l’efficacia di questo leggendario velivolo antincendio.

I clienti europei hanno firmato lettere di intenti per l’acquisto dei primi 22 aeromobili in attesa dell’esito positivo dei negoziati tra governi e attraverso l’agenzia appaltante del governo canadese, la Canadian Commercial Corporation (CCC). De Havilland Canada prevede le prime consegne del DHC-515 entro la metà del decennio, con le consegne degli aeromobili 23 e oltre che inizieranno alla fine del decennio, offrendo ad altri clienti l’opportunità di rinnovare le flotte esistenti o procedere con nuove opportunità di acquisizione.

De Havilland Canada ha acquisito il Canadair CL program nel 2016 e sta contemplando un ritorno alla produzione dal 2019. Il nuovo DHC-515 Firefighter eguaglia gli altri velivoli della flotta De Havilland in termini di durata, robustezza e qualità dell’ingegneria aerospaziale canadese. L’assemblaggio finale del velivolo avrà luogo a Calgary, Alberta, dove attualmente si svolgono i lavori sui velivoli CL-215 e CL-415. Si prevede che più di 500 persone dovranno essere reclutate nei prossimi anni per portare a termine con successo questo programma”, afferma De Havilland Canada.

“Portare in produzione il DHC-515 è importante non solo per la nostra azienda, ma anche per i paesi di tutto il mondo che fanno affidamento sui nostri aerei per proteggere le loro persone e le foreste”, ha affermato Chafe. “Comprendiamo l’importante ruolo svolto dai precedenti velivoli nella protezione delle persone e delle proprietà e poiché il nostro clima continua a cambiare e le estati aumentano sia in termini di temperatura che di lunghezza, il DHC-515 sarà uno strumento importante per i paesi di tutto il mondo da utilizzare per spegnere gli incendi”.

“L’annuncio di oggi è un esempio di come la Canadian Commercial Corporation (CCC) supporta gli innovatori canadesi a crescere, raggiungere nuovi mercati e avere un impatto globale positivo. Questa è una grande notizia non solo per le esportazioni canadesi, ma per tutti i paesi che trarranno vantaggio dai suoi progressi tecnologici e dalle soluzioni di livello mondiale”, afferma Mary Ng, Minister of International Trade, Export Promotion, Small Business and Economic Development.

“Poiché gli effetti del cambiamento climatico continuano ad avere un impatto sui paesi di tutto il mondo, CCC e il governo del Canada sono orgogliosi di stare al fianco di De Havilland Canada nel fornire questa soluzione di livello mondiale ai nostri partner e alleati dell’UE. Non vediamo l’ora di supportare DHC mentre altri governi che desiderano acquistare questi velivoli antincendio aerei di nuova generazione si fanno avanti”, afferma Bobby Kwon, President and CEO of the Canadian Commercial Corporation (CCC).

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: N.Fazos – De Havilland Canada)