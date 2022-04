Vueling offre numerose rotte verso le città simbolo del patrimonio culturale italiano

Vueling, compagnia del gruppo IAG, celebra l’Italia e il suo patrimonio culturale ogni giorno. Lo farà con ancora più entusiasmo il prossimo 18 aprile, in occasione del World Heritage Day, la giornata mondiale del patrimonio culturale.

“Culla da millenni di arte, tradizioni e cultura, il Belpaese si differenzia dal resto del mondo per la più elevata presenza di siti patrimonio dell’Unesco, ben 1.154 per la precisione, più del 50% dell’interno patrimonio mondiale.

Molti di questi nella splendida Sicilia, terra che nel corso dei secoli ha ospitato e subìto l’influenza di tantissimi popoli e si presenta oggi, grazie a questo crogiolo unico, come uno dei fiori all’occhiello del turismo italiano.

Interessanti proposte anche in Sardegna, nella storica città di Olbia, a pochi chilometri dai millenari siti archeologici dei nuraghi. Chi desidera visitare questa unicità può approfittare delle numerose rotte messe a disposizione da Vueling – sia nel periodo pasquale che in quello estivo – per scoprire le due isole e le loro bellezze storiche, artistiche e culturali”, afferma Vueling.

“Le protagoniste del tour culturale di Vueling sono loro, Catania e Palermo, comodamente collegate con l’aeroporto di Firenze, hub italiano della compagnia aerea spagnola, con 6 voli alla settimana per tutto il periodo pasquale e in seguito per l’intero periodo estivo.

L’Heritage Day sarà l’occasione perfetta per lasciarsi trasportare nel barocco siciliano del Duomo di Sant’Agata a Catania e tra i mosaici dorati della Cappella Palatina e del Palazzo dei Normanni a Palermo.

Alle due città simbolo della Sicilia va ad aggiungersi poi l’isola di Lampedusa, comodamente raggiungibile dall’aeroporto di Roma Fiumicino per tutto il periodo estivo. Perla del Mar Mediterraneo, la maggiore delle isole Pelagie è conosciutissima per le sue bellezze paesaggistiche, le acque cristalline e le spiagge bianche, ma è anche testimone di una storia millenaria.

Quarta tappa dell’Heritage Tour di Vueling è, infine, Olbia, ben collegata all’aeroporto di Firenze da marzo fino a ottobre. Città simbolo di alcune delle tradizioni culturali più interessanti della Sardegna, è conosciuta per la transumanza, attività agropastorale che affonda le sue radici nel passato e recentemente proclamata patrimonio immateriale dell’umanità”, prosegue Vueling.

Vueling è stata recentemente riconosciuta, per la prima volta nella sua storia, come “Best Low-Cost Airline in Europe 2021”. Questo è l’esito finale della classifica dei World’s Best Airlines di Skytrax – conosciuto anche come “Oscar dell’industria dell’aviazione” – che ogni anno premia le migliori compagnie aeree al mondo raccogliendo milioni di voti provenienti da passeggeri di tutte le nazionalità.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)