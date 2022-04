News Brevi – 05.04.2022

PROGETTI INNOVATIVI ITALIANI NELLA PUNTATA DI “ROMA DRONE WEBINAR CHANNEL” – Un drone italiano per il controllo delle sorgenti radioattive, anche in casi di emergenza. E’ quanto sta studiando l’ENEA come capofila del progetto europeo “INCLUDING” (INnovative CLUster for raDIological and Nuclear emerGencies), nato nell’ambito del programma “Horizon 2020” della Commissione Europea per la prevenzione e la risposta ad emergenze radiologiche e nucleari. Questo sistema è stato già sperimentato con l’utilizzo di un drone “DJI Inspire” dotato di un contatore Geiger: in fase operativa, potrà consentire la misurazione delle radiazioni ionizzanti in una specifica area senza esporre alla contaminazione radioattiva eventuali tecnici e soccorritori. Il progetto sarà presentato nella prossima puntata di “Roma Drone Webinar Channel” (RDWC), il canale online su normativa, tecnologia e business degli Unmanned Aerial System (UAS), sul tema “Droni e innovazione. Università, laboratori e start-up lanciano nuovi progetti e applicazioni degli UAS”, che sarà trasmessa dopodomani giovedì 7 aprile (dalle ore 16) in diretta streaming sulla pagina Facebook @RomaDrone. Nella prossima puntata di RDWC saranno anche presentati altri progetti ‘made in Italy’ nel settore dei droni. Tra questi, il sistema “ASPRID” (Airport System PRotection from Intruding Drones), sviluppato dal Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) per la protezione degli aeroporti dal volo di droni non-autorizzati, la piattaforma “360°TRW” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il monitoraggio con drone del territorio e dei bacini idrici in situazioni di emergenza come piene e inondazioni, e il sistema “Hangar” realizzato dalla ADPM di Roma che riguarda una docking station intelligente per la gestione autonoma delle operazioni di decollo, atterraggio, ricarica e trasmissione dati di droni. Tutte le informazioni sulla terza stagione di RDWC sono disponibili qui: https://romadrone.it/webinar/stagione-3.html.

ANDREA GILARDI NUOVO BUSINESS AVIATION, MARKETING & COMMUNICATION DIRECTOR DI F.A. – Il Consiglio di Amministrazione di F.A. – Forlì Airport S.r.l. – comunica di aver nominato Andrea Gilardi come nuovo Business Aviation, Marketing & Communication Director. “Ringrazio i Soci ed il Consiglio di Amministrazione per la fiducia che hanno riposto nella mia persona. Mi sento fortemente motivato e pronto a raccogliere questa grande sfida. L’incremento dell’attività aeroportuale sia in termini di outgoing sia di incoming e la qualità del servizio rappresenterà l’obiettivo principale della mia attività. Gli importanti investimenti fatti dalla compagine azionaria negli ultimi anni in termini di rilancio dell’infrastruttura sono un patrimonio di tutto il territorio che merita di tornare a ricoprire un ruolo centrale anche nel panorama aeroportuale italiano”, dichiara Andrea Gilardi.

AIR CANADA CARGO AMPLIA LA SUA OFFERTA DIGITALE – Air Canada Cargo ha annunciato di aver selezionato la CargoAi eBooking & eQuote platform per gli spedizionieri, mentre continua a investire nella sua trasformazione digitale. “Continuiamo a investire nella nostra trasformazione digitale, che è un pilastro fondamentale della strategia di Air Canada Cargo. Non vediamo l’ora di sfruttare ulteriormente le nostre capacità e l’opportunità di raggiungere altri utenti tramite il CargoAi marketplace. Stiamo continuando ad ampliare la nostra portata di distribuzione e siamo fiduciosi che le funzionalità disponibili su CargoAi si adatteranno bene all’ampia gamma del nostro portafoglio di prodotti”, ha affermato Matthieu Casey, Managing Director, Commercial – Cargo, Air Canada. CargoAi consente agli utenti di gestire l’intero air cargo booking process tramite un unico strumento. Gli spedizionieri registrati non solo hanno la possibilità di effettuare e gestire prenotazioni istantanee per le loro spedizioni, ma possono anche sfruttare lo strumento integrato eQuote per inviare richieste di preventivo ad Air Canada Cargo.

BRITISH AIRWAYS LANCIA UN FONDO COMUNITARIO PER OFFRIRE OPPORTUNITÀ ALLE COMUNITÀ IN TUTTO IL REGNO UNITO – British Airways ha lanciato la sua nuova community-based initiative, il BA Better World Community Fund. Il fondo, che fa parte del BA Better World sustainability programme della compagnia aerea, sosterrà ulteriormente organizzazioni e progetti che hanno un impatto positivo nelle comunità all’interno del Regno Unito, consentendo a British Airways di sostenere progetti che offrono benefici per il clima, le comunità, i colleghi e la natura, tutti in linea con i suoi obiettivi di sostenibilità. Consente inoltre a British Airways di schierare le sue persone e le sue risorse per aiutare le comunità. Le organizzazioni possono utilizzare i finanziamenti per creare un ulteriore impatto positivo nelle loro comunità, ad esempio sviluppando un nuovo approccio, prodotto o tecnologia, implementando una nuova iniziativa o anche espandendo i servizi esistenti in una nuova area per raggiungere più persone. Il nuovo Fondo integra il programma Flying Start, la partnership di beneficenza globale della compagnia aerea con Comic Relief che ha raccolto oltre 26 milioni di sterline dal suo inizio nel 2010, aiutando oltre 925.000 persone in alcune delle comunità più svantaggiate del Regno Unito e nel mondo.

LOCKHEED MARTIN SELEZIONATA COME STRATEGIC PARTNER IN AUSTRALIA – Lockheed Martin è stata selezionata come Strategic Industry Partner nello sviluppo della Australian Guided Weapons and Explosive Ordnance (GWEO) Enterprise. L’annuncio apre la strada e pone le condizioni per l’autosufficienza dell’Australia, sostenendo le capacità di difesa di cui il paese ha bisogno per mantenere un vantaggio decisivo in tutti i domini. La divisione Missiles and Fire Control di Lockheed Martin, con sede a Grand Prairie, Texas, lavorerà con Lockheed Martin Australia.

SIKORSKY PROCEDE NEL PROGRAMMA RAIDER X® – Il Sikorsky RAIDER X® competitive prototype (CP) per l’U.S. Army’s Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) è completo per oltre l’85%, con un progresso del 50% più veloce attraverso la produzione e l’assemblaggio rispetto ad altri programmi. Sikorsky, una società Lockheed Martin, ha compiuto progressi significativi su RAIDER X. La tecnologia Sikorsky X2™ è alla base del design RAIDER X. “La compound coaxial technology dell’X2 offre un potenziale e un margine di crescita impareggiabili per una maggiore velocità, range e payload. Ciò consente una gamma più ampia di configurazioni per requisiti di missione specifici”, afferma Sikorsky. “Il nostro RAIDER X trasformativo offrirà ampi vantaggi all’esercito, tra cui il minor rischio di pianificazione e la massima maturità tecnica”, ha affermato il presidente di Sikorsky, Paul Lemmo. “Con la tecnologia X2, RAIDER X ha la capacità di crescere, a differenza di una single-main rotor configuration”. Inoltre, la costruzione della seconda FARA fuselage di Sikorsky è ora completa.

PRATT & WHITNEY PROSEGUE IL SUO IMPEGO VERSO SOSTENIBILITA’ E TUTELA AMBIENTALE – Pratt & Whitney prosegue l’impegno per operazioni sostenibili e lavora per dimostrare che è un leader del settore nella tutela ambientale. Il Sustainability Employee Action Group dell’azienda si basa sulla lunga storia di Pratt & Whitney nello sviluppo di tecnologie e pratiche aeronautiche sostenibili. I membri tengono sessioni virtuali sulla sostenibilità e ospitano esperti all’interno dell’azienda per discutere di argomenti come synthetic aviation fuels and hybrid electric engines. Il gruppo rappresenta anche l’azienda in vari college e università, partecipando a forum sulla sostenibilità e connettendosi con studenti che potrebbero prendere in considerazione una carriera in Pratt & Whitney. I membri del Sustainability Employee Action Group si sono anche uniti agli sforzi di volontariato a favore delle comunità.

BOEING SPECTROLAB FORNISCE LE CELLE SOLARI ALLA NASA PER IL ROMAN SPACE TELESCOPE – Spectrolab, Inc., una consociata interamente controllata di Boeing, produrrà, integrerà e testerà circa 4.000 XTJ Prime solar cells per il Nancy Grace Roman Space Telescope della NASA. “Utilizzando le celle solari XTJ Prime di Spectrolab, la NASA sarà in grado di massimizzare la produzione di energia del telescopio spaziale, consentendo una maggiore capacità di raccolta dei dati mentre opera in un ambiente di missione unico nell’L2 Lagrange point”, afferma Tony Mueller, president of Spectrolab. Le celle solari NeXt Triple Junction (XTJ) Prime di Spectrolab forniranno energia al telescopio, inclusi i suoi due strumenti principali, Wide Field Instrument e Coronagraph Instrument, nonché lo specchio primario di 2,4 metri di diametro. Il pannello solare è costituito da sei pannelli, ciascuno di circa 3 m per 2,5 m e consiste in 4.000 celle solari. Destinato al lancio entro maggio 2027, il NASA Roman Space Telescope cercherà pianeti lontani oltre il nostro sistema solare. Il telescopio prende il nome da Nancy Grace Roman, NASA’s first chief astronomer, che ha aperto la strada ai telescopi spaziali focalizzati sull’universo più ampio.

ETIHAD AIRWAYS: MENU SPECIALE PER IL RAMADAN – Per celebrare il Ramadan, Etihad Airways, compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, ha collaborato con lo chef degli Emirati Khaled Alsaadi per offrire un menu di volo appositamente curato per il mese del Ramadan. Terry Daly, Executive Director of Guest Experience, Brand and Marketing, Etihad Airways, ha dichiarato: “Questo Ramadan volevamo sorprendere i nostri ospiti con un menu speciale che adotta un approccio moderno alle ricette tradizionali, per rendere ogni iftar a bordo di Etihad Airways un’esperienza memorabile”. Il sistema di intrattenimento in volo della compagnia aerea, E-box, verrà aggiornato con una selezione di contenuti per il Ramadan.