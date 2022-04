American Airlines annuncia l’inizio dell’operativo estivo 2022

American Airlines ha inaugurato la stagione estiva 2022 con cinque voli in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino (FCO) verso gli Stati Uniti d’America.

Questa mattina da Roma (FCO) sono decollati i voli stagionali giornalieri verso New York (JFK), Chicago (ORD), Dallas – Fort Worth (DFW) e Charlotte (CLT), completando l’offerta della compagnia che include il collegamento diretto, giornaliero e annuale, tra Roma (FCO) e Philadelphia (PHL), reintrodotto all’inizio del mese di marzo 2022.

Tutti i voli American Airlines tra Roma Fiumicino (FCO) e gli Stati Uniti d’America saranno operati da moderni aeromobili Boeing 777-2 e Boeing 787-8 che offrono ai passeggeri un’esperienza completa di alto livello che include poltrone di Business Class e Premium Economy, interni all’avanguardia, streaming TV in diretta, Wi-Fi ad alta velocità e centinaia di film e spettacoli televisivi on-demand fruibili da ciascuna poltrona.

“American Airlines collega direttamente l’Italia con il maggior numero di hub degli Stati Uniti d’America, più di qualsiasi altra compagnia aerea”, ha commentato Rhett Workman, Managing Director – Europe, Middle East and Asia Operations di American Airlines. “il collegamento diretto con cinque hub statunitensi consente ai passeggeri di poter contare su un potente network che offre numerosi voli in coincidenza tra l’Italia e l’America, rendendo American Airlines un partner strategico per le economie di entrambi i territori”.

Operativo estivo 2022 in Italia

American Airlines offre ai passeggeri in partenza dall’Italia la possibilità di raggiungere numerose destinazioni tra Stati Uniti, Canada, Caraibi e America Latina grazie a cinque hub statunitensi collegati direttamente con l’Italia nel corso della stagione estiva.

Dopo oltre due anni di sospensione, il 7 maggio American reintrodurrà la rotta stagionale tra Venezia (VCE) e Philadelphia (PHL) (leggi anche qui), che andrà ad aggiungersi al collegamento annuale tra Milano (MXP) e New York (JFK). Grazie a questo incremento, nel corso della stagione estiva 2022 la compagnia opererà sette voli al giorno tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America.

American sta rendendo più semplice il viaggio per i passeggeri con l’app VeriFLY, progettata per aiutare i viaggiatori a conoscere i requisiti e la documentazione relativa al COVID-19 necessaria per la loro destinazione. Grazie a VeriFLY i passeggeri possono facilmente dimostrare di essere in linea con i requisiti necessari grazie ad un pass digitale semplice e intuitivo.

I passeggeri possono utilizzare VeriFLY su tutti i voli internazionali verso gli Stati Uniti e sui voli, sia diretti che con scalo, in partenza dagli aeroporti statunitensi verso numerose destinazioni internazionali.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)