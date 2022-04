Emirates intensifica le operazioni globali con il riavvio dei servizi verso quattro destinazioni

Emirates ha annunciato che aumenterà le sue operazioni globali con il riavvio dei servizi verso quattro destinazioni, tra cui: Bali (1 maggio), Londra Stansted (1 agosto), Rio de Janeiro (2 novembre), Buenos Aires (2 novembre). La compagnia aerea ha anche annunciato che aumenterà i servizi verso Nigeria, Mauritius e Singapore per soddisfare la domanda del mercato. In linea con l’allentamento delle restrizioni di viaggio in tutto il mondo, Emirates continua a ricostruire ed espandere la propria rete globale per soddisfare la domanda di viaggio.

A partire dal 1 maggio 2022 Emirates opererà cinque voli settimanali per Bali, utilizzando un Boeing 777-300ER a due classi. La compagnia aerea aumenterà anche le sue operazioni dal 1° luglio 2022 per servire la destinazione con un servizio giornaliero. Bali è considerata una delle principali destinazioni turistiche mondiali.

A partire dal 1 agosto 2022 Emirates riprenderà le operazioni di volo per Londra Stansted con cinque voli settimanali, utilizzando i Boeing 777-300ER Emirates dotati del ‘Game Changer’ First Class product. Dal 1 settembre la compagnia aerea aumenterà i propri servizi per offrire un volo giornaliero. Entro ottobre 2022 la compagnia aerea servirà il Regno Unito con 110 voli settimanali, tra cui: sei volte al giorno per Londra Heathrow; doppio servizio giornaliero A380 per Gatwick; tre volte al giorno per Manchester, incluso un doppio servizio giornaliero con A380 (a partire dal 1 ottobre 2022); doppio servizio giornaliero per Birmingham; cinque voli settimanali per Newcastle (con il quinto volo settimanale a partire dal 1 luglio 2022); un servizio giornaliero per Glasgow.

Emirates opererà quattro voli settimanali per Buenos Aires via Rio de Janeiro, sul suo Boeing 777-300ER dal 2 novembre 2022, offrendo ai clienti provenienti da Argentina e Brasile la connettività diretta a popolari destinazioni d’affari e leisure in Medio Oriente, Africa e Asia. Dal 1° febbraio 2023 Emirates amplierà le sue operazioni a un servizio quotidiano, offrendo ai clienti maggiore comodità, scelta e flessibilità durante la pianificazione del viaggio.

Emirates sta potenziando i suoi servizi per Lagos con 11 voli settimanali, a partire dal 1° luglio 2022. La compagnia aerea aumenterà le sue operazioni verso la città nigeriana per offrire un doppio servizio giornaliero a partire dal 1° settembre 2022, portando i servizi della compagnia aerea a livelli pre-pandemici. Emirates aumenterà anche i suoi servizi verso la capitale della Nigeria, Abuja, per offrire 5 voli settimanali a partire dal 1° maggio 2022 e poi un servizio giornaliero dal 1° settembre 2022.

In linea con l’aumento della domanda, la compagnia aerea aumenterà i voli per Mauritius da tutti i giorni a nove voli settimanali tra il 9 aprile 2022 e la fine di giugno 2022, per poi passare a doppi voli giornalieri da luglio 2022. Il secondo volo giornaliero di Emirates fornirà un importante impulso al turismo verso la destinazione dell’Oceano Indiano che ora ha allentato le restrizioni all’ingresso per i viaggiatori. In base all’accordo di codeshare con Air Mauritius, i clienti di entrambe le compagnie aeree possono godere di un maggiore accesso e di una connettività senza interruzioni da e verso la nazione insulare.

La compagnia aerea aumenterà anche i servizi passeggeri per Singapore da sette voli settimanali a 14 voli settimanali, a partire dal 23 giugno 2022. Il servizio aggiunto soddisferà la crescente domanda di viaggi, poiché il paese ha riaperto in sicurezza ai turisti internazionali e ha allentato le restrizioni di viaggio.

Con la ripresa dei servizi verso altre quattro destinazioni, l’ampia rete di Emirates si estenderà a oltre 130 destinazioni. La compagnia aerea continua a dare la massima priorità al viaggio sicuro con l’implementazione di una serie completa di misure a terra in tutti i punti di contatto e a bordo, per fornire ai suoi passeggeri i più elevati standard di sicurezza e igiene in ogni fase del viaggio. I clienti che viaggiano da Dubai possono anche sfruttare la tecnologia contactless all’avanguardia per facilitare il loro viaggio attraverso l’aeroporto.

