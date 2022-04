IATA: il recupero dei passeggeri accelera a febbraio

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che i viaggi aerei hanno registrato un forte rimbalzo a febbraio 2022 rispetto a gennaio 2022, poiché gli impatti relativi a Omicron si sono moderati al di fuori dell’Asia. La guerra in Ucraina, iniziata il 24 febbraio, non ha avuto un grande impatto sui livelli di traffico.

IATA sta tornando ai confronti del traffico anno su anno, invece dei confronti con il periodo 2019, se non diversamente specificato.

Il traffico totale a febbraio 2022 (misurato in RPK) è aumentato del 115,9% rispetto a febbraio 2021. Si tratta di un miglioramento rispetto a gennaio 2022, in aumento dell’83,1% rispetto a gennaio 2021. Rispetto a febbraio 2019, tuttavia, il traffico è stato in calo del 45,5%.

Il traffico domestico a febbraio 2022 è aumentato del 60,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, basandosi su un aumento del 42,6% a gennaio 2022 rispetto a gennaio 2021. C’è stata un’ampia variazione nei mercati monitorati da IATA. Il traffico domestico a febbraio è stato del 21,8% inferiore ai volumi di febbraio 2019.

Gli International RPK sono aumentati del 256,8% rispetto a febbraio 2021, migliorati rispetto a un aumento del 165,5% anno su anno nel gennaio 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tutte le regioni hanno migliorato le proprie performance rispetto al mese precedente. Gli International RPK di febbraio 2022 sono diminuiti del 59,6% rispetto allo stesso mese del 2019.

“La ripresa del trasporto aereo sta prendendo piede poiché i governi in molte parti del mondo revocano le restrizioni ai viaggi. Gli Stati che persistono nel tentativo di bloccare la malattia, piuttosto che gestirla, come facciamo con altre malattie, rischiano di perdere gli enormi benefici economici e sociali che porterà un ripristino della connettività internazionale”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno registrato un aumento del traffico del 380,6% rispetto a febbraio 2021, migliorato rispetto all’aumento del 224,3% di gennaio 2022 rispetto allo stesso mese del 2021. La capacità è aumentata del 174,8% e il load factor è salito di 30,3 punti percentuali, al 70,9%.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del traffico del 144,4% rispetto a febbraio 2021, leggermente in aumento rispetto al guadagno del 125,8% registrato a gennaio 2022 rispetto a gennaio 2021. La capacità è aumentata del 60,8% e il load factor è aumentato di 16,1 punti percentuali, al 47,0%, il più basso tra le regioni.

Il traffico delle compagnie aeree mediorientali è aumentato del 215,3% a febbraio 2022 rispetto a febbraio 2021, in aumento rispetto all’incremento del 145,0% di gennaio 2022 rispetto allo stesso mese del 2021. La capacità a febbraio è aumentata dell’89,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e il load factor è aumentato di 25,8 punti percentuali, al 64,7%.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del traffico del 236,7% a febbraio 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, significativamente aumentato rispetto all’aumento del 149,0% di gennaio 2022 rispetto a gennaio 2021. La capacità è aumentata del 91,7% e il load factor è salito di 27,4 punti percentuali, al 63,6%.

Il traffico di febbraio delle compagnie aeree latinoamericane è aumentato del 242,7% rispetto allo stesso mese del 2021, ben oltre l’aumento del 155,2% di gennaio 2022. La capacità a febbraio è aumentata del 146,3% e il load factor è aumentato di 21,7 punti percentuali, al 77,0%, che è stato il load factor più alto tra le regioni per il 17° mese consecutivo.

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento del 69,5% degli RPK di febbraio rispetto a un anno fa, un notevole miglioramento rispetto all’aumento del 20,5% anno su anno registrato a gennaio 2022 rispetto allo stesso mese del 2021. La capacità a febbraio è aumentata del 34,7% e il load factor è salito di 12,9 punti percentuali, al 63,0%.

“Con l’accelerazione della tanto attesa ripresa del trasporto aereo, è importante che i nostri fornitori di infrastrutture siano preparati per un enorme aumento del numero di passeggeri nei prossimi mesi. Stiamo già assistendo a segnalazioni di code inaccettabilmente lunghe in alcuni aeroporti a causa del numero crescente di viaggiatori. E questo anche prima dell’ondata di viaggi delle vacanze di Pasqua in molti mercati la prossima settimana. Il picco della stagione dei viaggi in estate sarà fondamentale per i posti di lavoro lungo tutta la catena del valore dei viaggi e del turismo. Ora è il momento di prepararsi. I governi possono aiutare garantendo che le posizioni di frontiera siano dotate di personale adeguato e che i controlli di sicurezza siano gestiti nel modo più efficiente possibile”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)