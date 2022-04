Qatar Airways: nuovi In-Flight Menu per i North American Flights

Qatar Airways ha creato nuovi menu per i suoi North American flights, ispirandosi ai 13 gateway che serve negli Stati Uniti e in Canada, utilizzando ingredienti locali per migliorare l’esperienza gastronomica dei passeggeri a bordo.

Mary-Jane Bonnaud, first female head chef per Qatar Airways e first female chef a progettare un in-flight menu per la compagnia, ha creato i nuovi menu per riflettere la filosofia di Qatar Airways, pasti di qualità realizzati in modo sostenibile.

“I menu sono in fase di implementazione in tutto il North American network per i passeggeri di Business ed Economy Class e saranno completamente integrati in tutti i voli verso il continente entro metà aprile 2022.

I menu riflettono le influenze culinarie locali dei gateway e catturano la diversità culturale in tutto il continente, introducendo elementi della cucina araba del Qatar. In linea con la filosofia alimentare della compagnia, i menu presentano i migliori ingredienti freschi e locali provenienti da fornitori sostenibili negli Stati Uniti e in Canada e ruotano frequentemente, per garantire che ai passeggeri venga presentata una varietà di cibi e bevande. I menu sui voli di andata e ritorno saranno diversi, per far sperimentare ai passeggeri una vasta gamma di sapori”, afferma Qatar Airways.

Rossen Dimitrov, Chief Officer Customer Experience, Qatar Airways, ha dichiarato: “I nostri passeggeri sono appassionati di cibo e Qatar Airways ha tenuto conto di questa passione quando ha sviluppato i nostri nuovi menu per i gateway nordamericani. Abbiamo realizzato i piatti per rendere omaggio ai cibi unici e deliziosi per cui i nostri gateway sono famosi. Mettiamo l’accento sulla qualità del cibo che serviamo ai nostri ospiti, cercando sempre di offrire un’esperienza di volo eccezionale”.

Mary-Jane Bonnaud, Qatar Airways Culinary Development Manager, ha dichiarato: “Durante la creazione del menu, volevamo rimanere fedeli ai nostri pilastri chiave e produrre cibi deliziosi che fossero autentici, contemporanei, sostenibili e amati localmente. Abbiamo adottato un approccio moderno alla combinazione degli ingredienti per creare piatti fedeli alla cultura locale, unici e salutari”.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la propria rete, che attualmente conta quasi 150 destinazioni, con 13 gateway nordamericani. Qatar Airways offre oltre 100 voli settimanali attraverso il Nord America verso i gateway di Atlanta (ATL), Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas-Fort Worth (DFW), Houston (IAH), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK), Philadelphia (PHL), San Francisco (SFO), Seattle (SEA), Washington, D.C. (IAD), Montreal (YUL).

(Ufficio Stampa Qatar Airways)