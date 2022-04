Pratt & Whitney Canada amplia la PT6 E-Series™ Family e introduce il nuovo PT6E-66XT per il Daher TBM 960

Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato un nuovo modello di motore per la sua PT6 E-Series™ engine family. Il motore PT6E-66XT è costruito appositamente per l’ultimo very fast single-engine turboprop airplane di Daher, il TBM 960.

“Siamo lieti che Daher abbia scelto il motore PT6E-66XT per equipaggiare il suo nuovo TBM 960″, ha affermato Nicholas Kanellias, vice president, General Aviation, Pratt & Whitney Canada. “L’introduzione del motore PT6E-66XT riafferma il nostro continuo impegno per l’innovazione e il nostro desiderio di offrire soluzioni proattive ai nostri clienti. Il motore PT6E-66XT, guidato da oltre 100 digital data inputs, offre la combinazione ottimale di precisione, performance ed efficienza, per un’esperienza di volo elevata e semplificata”.

La PT6 E-Series™ è la prima famiglia di motori con dual-channel integrated electronic propeller and engine control system nel General Aviation turboprop market.

“Lavoriamo a stretto contatto con Pratt & Whitney Canada da oltre 30 anni nell’integrazione dei PT6 turboprop engines sulle nostre famiglie di aeromobili TBM e Kodiak”, ha affermato Nicolas Chabbert, Senior Vice President of Daher’s Aircraft Division. “Con la sua versione PT6E-66XT, il team Pratt & Whitney Canada ha portato l’innovazione a un nuovo livello, fornendo digital power al nostro TBM 960 single-engine turboprop aircraft di punta, rendendolo ancora più facile da operare”.

“Il motore motore PT6E-66XT, realizzato per i piloti di oggi e di domani, con l’innovativo Engine and Propeller Engine Control System, offre una pilot experience migliorata e semplificata. La digitally enabled single lever semplifica le engine operations, con una true precision-controlled auto-throttle. Ciò fornisce un modo più intuitivo di volare, dall’engine start fino a propeller and engine control, che riduce il pilot workload.

L’engine control system fornisce uno start ottimale e rivede ed elabora costantemente tutti i parametri del motore e dell’aeromobile, apportando regolazioni fini a fuel flow and propeller blade angle per fornire potenza ed efficienza ottimali durante tutte le fasi del volo.

L’intelligenza dietro il control system utilizza i dati per fornire performance del motore precise e costanti a ogni altitudine e temperatura, su ogni volo. Altri vantaggi includono una maggiore engine take-off and climb power (+45 SHP mechanical horsepower) e una maggiore thermodynamic power (fino al 4% in International Standard Atmosphere conditions)”, afferma Pratt & Whitney Canada.

“Il PT6E-66XT è anche connesso digitalmente tramite la sua Data Collection and Transmission Unit (DCTU), rendendo i dati del motore a volo completo accessibili su più piattaforme, inclusi i dispositivi mobili. Una volta che l’aereo è atterrato, gli engine flight data possono essere scaricati in modalità wireless, fornendo agli operatori e ai manutentori informazioni dettagliate sulle performance e sulla salute del motore.

Le caratteristiche di progettazione migliorate e le capacità digitali del motore PT6E-66XT aumentano la disponibilità del velivolo. Gli scheduled maintenance intervals sono stati aumentati, compreso il time between overhauls, da 3.500 a 5.000 ore. L’electronic control system rimuove hardware dal motore, con una conseguente riduzione combinata del 40% in scheduled maintenance”, prosegue Pratt & Whitney Canada.

“Il motore PT6E-66XT incarna il DNA dell’iconico motore PT6. Questa famiglia ha accumulato oltre 430 milioni di flying hours e ha un pedigree di affidabilità che non è secondo a nessuno. La sua versatilità e le performance comprovate lo hanno reso il motore preferito per missioni e applicazioni di ogni tipo. La PT6 è anche l’unica turboprop engine family ad aver ottenuto il Single Engine Instrumental Flight Rules status for passenger revenue activity. L’ultima aggiunta alla famiglia PT6 E-Series™ si basa su questa eredità di successo.

Inoltre, gli operatori PT6E-66XT sono supportati da Pratt & Whitney owned and designated service facilities in tutto il mondo, field support representatives, un Customer First Center 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che fornisce un rapido supporto di esperti e advanced diagnostic capabilities per il general aviation market”, conclude Pratt & Whitney Canada.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)