Wizz Air annuncia nuovi collegamenti dall’Italia verso Grecia e Germania

A poche settimane dall’annuncio dell’orario invernale, Wizz Air annuncia che saranno attivati tre nuovi collegamenti che potenzieranno il network italiano.

Da luglio, chi vorrà raggiungere l’isola di Skiathos potrà farlo anche dall’aeroporto internazionale di Milano Malpensa. Per chi invece volesse raggiungere Kos, l’isola del Dodecaneso celebre per le sue spiagge di sabbia finissima, da giugno sarà attiva la nuova tratta Roma Fiumicino – Kos. Entrambe le tratte saranno servite da voli a cadenza bisettimanale.

Da settembre e per tutto l’anno, chi viaggia verso in Germania lo potrà fare sulla nuova rotta che collegherà l’aeroporto di Roma Fiumicino e di Dortmund, la storica città del bacino della Ruhr. Questa nuova tratta verrà effettuata tre volte alla settimana.

I biglietti sono disponibili da oggi sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ a partire da 19,99€.

Paulina Gosk, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Noi di Wizz Air stiamo concentrando molti sforzi sull’Italia e sul nostro network nel Paese. Queste nuove rotte vogliono agevolare i viaggiatori e aumentare le loro occasioni di viaggio integrando la nostra offerta non solo verso alcune delle mete più gettonate per l’estate 2022, ma anche verso la Germania e la città di Dortmund in particolare”.

Roma Fiumicino – Kos – Lunedì, venerdì, dal 6 giugno 2022.

Milano Malpensa – Skiathos – Martedì, sabato, dal 5 luglio 2022.

Roma Fiumicino – Dortmund – Lunedì, mercoledì, venerdì, dal 5 settembre 2022.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)