Volotea celebra il decimo anniversario in Sardegna

Volotea spegne le sue prime 10 candeline in Italia, riconfermando lo speciale legame instaurato con la Sardegna. La compagnia, presente a livello locale sin dal 2012, riconferma l’isola come area di interesse strategico e, recentemente, ha rafforzato l’offerta dedicata alle tratte da e per gli scali sardi, contribuendo in modo significativo al miglioramento della connettività della Regione. Volotea ha confermato, infine, che continuerà a volare da Cagliari e Olbia verso Milano Linate e Roma Fiumicino anche dopo il 14 maggio: i biglietti saranno in vendita tra il 6 e il 7 aprile.

“Dall’inizio delle sue attività, Volotea ha trasportato a livello regionale oltre 4,2 milioni di passeggeri, grazie ai numerosi collegamenti lanciati presso gli aeroporti sardi: per la stagione estiva, infatti, sono raggiungibili 20 destinazioni da Cagliari, 20 da Olbia e 5 da Alghero, per un’offerta complessiva di 2,9 milioni di posti in vendita e 16.000 voli. Un chiaro segnale di quanto la compagnia voglia continuare a investire, valorizzando il potenziale turistico delle destinazioni sarde.

La presenza di Volotea in Sardegna, oltre a massimizzare il traffico passeggeri, ha contribuito anche a rafforzare il tessuto economico sardo: grazie, infatti, all’inaugurazione delle sue basi di Cagliari (2019), Olbia e Alghero (2021), il vettore stima di aver concretizzato un totale di circa 200 opportunità lavorative, tra piloti e personale di bordo. Non va dimenticato, poi, l’indotto economico generato dai flussi turistici in transito”, afferma Volotea.

“Un importante tassello della crescita di Volotea in Sardegna è stata la gestione dei voli in continuità territoriale: prima low-cost a essersi aggiudicata il bando di gara, dallo scorso ottobre Volotea garantisce collegamenti puntuali e comodi tra gli scali sardi e Roma Fiumicino e Milano Linate. A marzo, per esempio, il vettore ha registrato eccellenti performance, totalizzando un tasso di puntualità (OTP 15) del 97,3% sui voli in regime di continuità: ciò significa che più di 9 aerei su 10 sono stati operati con la massima puntualità. L’impegno del vettore non termina con lo scadere dell’attuale periodo di continuità territoriale: Volotea, infatti, conferma che opererà collegamenti da Cagliari e Olbia verso Roma Fiumicino e Milano Linate, anche dopo il 14 maggio. I voli, che verranno operati per 12 mesi senza alcuna compensazione economica, permetteranno di rafforzare la connettività isolana, facilitando gli spostamenti dei passeggeri sardi. Da Cagliari sono previsti tra i 3 e i 5 voli quotidiani verso a Roma Fiumicino, mentre sono in calendario 1 – 2 voli al giorno verso Milano Linate. Da Olbia, invece, sarà possibile decollare verso Roma Fiumicino 2-3 volte ogni giorno e verso Milano Linate saranno operate 2 frequenze quotidiane.

Per i prossimi 12 mesi, a partire dal prossimo 15 maggio, Volotea non sarà l’unico player a garantire collegamenti tra i due scali sardi e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. La low cost e ITA Airways, come da disposizioni presenti nel bando sulla continuità territoriale dettato dalla Regione Sardegna, condivideranno sinergicamente la gestione di queste rotte, senza compensazioni economiche. I team delle due compagnie aeree hanno collaborato negli scorsi giorni per articolare una programmazione in grado di assicurare voli agevoli, puntuali e comodi a tutti i passeggeri che viaggeranno tra la Sardegna e la penisola italiana. L’impegno comune di entrambi i vettori è di sostenere e rafforzare la connettività isolana, a vantaggio di tutti i passeggeri”, prosegue Volotea.

“L’incontro di oggi è l’occasione per celebrare il consolidato rapporto che lega Volotea e la Sardegna, un rapporto cominciato dieci anni fa. Abbiamo trovato sull’isola partner strategici affidabili che ci hanno accompagnato nel nostro percorso di crescita e ringraziamo il management degli scali sardi e tutte le autorità locali per aver creduto nel nostro progetto”, ha dichiarato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea. “Non abbiamo mai smesso di investire sul territorio locale, che rappresenta uno dei più importanti mercati a livello internazionale: abbiamo contribuito in modo significativo a sostenere la Regione Sardegna e la sua economia, anche attraverso la creazione di numerose opportunità di impiego. A riprova del costante impegno nel supportare il territorio annunciamo con orgoglio che continueremo a volare da Cagliari e Olbia verso Milano Linate e Roma Fiumicino: tra oggi e domani sarà possibile acquistare i biglietti per volare anche dopo la scadenza dell’attuale continuità territoriale. I voli verranno operati senza alcuna compensazione economica, per i prossimi 12 mesi. Ci auguriamo che il forte legame creatosi in questi primi dieci anni possa consolidarsi sempre di più e contiamo di poter annunciare presto importanti novità in Sardegna”.

“Partecipiamo con piacere ai festeggiamenti del decimo anniversario di Volotea in Sardegna: queste celebrazioni sono il sinonimo di una Regione attrattiva e ricca di potenzialità”, ha dichiarato Giorgio Todde, Assessore dei Trasporti Regione Sardegna. “Siamo felici, inoltre, che Volotea abbia deciso di operare dodici mesi di voli senza compensazione, supportando così il tessuto economico locale”.

“Quella di oggi è una tappa importante e voglio esprimere la gratitudine della Regione Sardegna nei confronti di Volotea, una compagnia che ha saputo dare lustro al nostro territorio”, ha dichiarato Gianni Chessa, Assessore del Turismo Regione Sardegna. “Volotea sta garantendo un grande servizio di continuità nei trasporti e ci permette di sostenere la crescita economica del territorio grazie ai collegamenti operati. Anche nei momenti più difficili, Volotea ha saputo adeguarsi alle esigenze di voli dei passeggeri sardi in tempistiche velocissime e con numerosi servizi aggiuntivi. A nome di tutta la Sardegna ringraziamo Volotea per il servizio offerto a supporto della connettività isolana”.

Durante l’estate 2022, Volotea offrirà un ampio ventaglio di destinazioni estive a prezzi competitivi, proponendo rotte in grado di soddisfare le esigenze di viaggio dei cittadini sardi. Da Cagliari sono disponibili collegamenti verso 20 destinazioni, 20 da Olbia e 5 da Alghero.

