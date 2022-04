Eurowings riceve il suo primo A320neo

Eurowings ha preso in consegna il suo primo aeromobile Airbus A320neo con il nuovo Airspace cabin design. Eurowings è un operatore all-Airbus di lunga data, con 75 aeromobili della famiglia Airbus A320 sul suo network europeo.

“La Airbus Airspace cabin porta la pluripremiata widebody passenger experience nel single-aisle market, elevando il comfort, l’atmosfera e i servizi a un livello superiore. Un’illuminazione unica e personalizzabile crea la giusta atmosfera durante tutte le fasi del volo, ottimizzando il relax dei passeggeri nella cabina più silenziosa della sua classe. Le cappelliere della Airspace cabin ospitano il 60% di bagagli in più, mentre i pannelli laterali ridisegnati massimizzano lo spazio personale. Airspace offre anche hygienic space and antimicrobial surfaces in tutti i lavatories”, afferma Airbus.

“La A320neo Family è la famiglia di aeromobili di maggior successo di sempre, con una operational reliability del 99,7%. L’A320neo offre agli operatori una riduzione del 20% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, grazie alle ultime tecnologie come motori di nuova generazione e Sharklet wing tip devices. La famiglia A320neo di Airbus offre un comfort impareggiabile in tutte le classi e 18-inch wide seats in economy come standard”, conclude Airbus.

A fine febbraio 2022, la Famiglia A320neo aveva ricevuto quasi 7.900 ordini da oltre 125 clienti in tutto il mondo.

Il primo A320neo di Eurowings atterra a Düsseldorf



Eurowings ha preso in consegna il suo primo Airbus A320neo, con registrazione D-AENA, a Tolosa e lo ha portato con un ferry flight a Düsseldorf, la più grande base Eurowings. Con numero di volo EW6971, il jet è decollato alle 11:59 ed è atterrato alle 13:33 all’aeroporto di Düsseldorf, dove l’ultimo arrivato nella flotta è stato debitamente accolto con un water cannon. Dopo l’atterraggio, il neo (che sta per “new engine option”) è stato ufficialmente consegnato a Eurowings Technik. L’operazione tecnica a Düsseldorf effettuerà i restanti upgrade dell’aeromobile nelle prossime settimane. Il primo volo commerciale con passeggeri dovrebbe aver luogo all’inizio di giugno.

“Il neo è il segno più visibile finora di una serie di oltre 50 progetti di sostenibilità presso Eurowings”, afferma Jens Bischof, CEO di Eurowings. “Significativamente più silenzioso, con un notevole risparmio di carburante e minori emissioni, il velivolo è una leva decisiva nell’attuazione dei nostri ambiziosi obiettivi ambientali. Il neo contribuirà a garantire che noi, insieme a Lufthansa Group, guideremo la sostenibilità”.

“L’Airbus A320neo è di gran lunga il jet a corto e medio raggio più efficiente e silenzioso al mondo. Con la tecnologia leader di Airbus e CFM LEAP, l’aereo ha performance ambientali notevolmente migliorate rispetto alle generazioni precedenti di aeromobili: con emissioni acustiche ridotte del 50%, fino al 20% di risparmio nei consumi, emissioni di carbonio ugualmente ridotte e un investimento di oltre USD 110 milioni per aeromobile, l’aggiunta della nuova flotta è il progetto di sostenibilità più costoso nei quasi 30 anni di storia aziendale di Eurowings”, afferma Eurowings.

“Siamo molto lieti dell’atterraggio del primo A320neo di Eurowings all’aeroporto di Düsseldorf. Questo è un passo importante sulla strada per un traffico aereo rispettoso del clima. Insieme al nostro airline partner, abbiamo mantenuto lo sguardo sulla protezione del clima e dell’ambiente e abbiamo fissato obiettivi chiari per noi stessi. L’aeroporto vuole essere climaticamente neutro entro l’anno 2035”, sottolinea Thomas Schnalke, CEO of Düsseldorf Airport.

“Eurowings è la prima e unica compagnia aerea di Lufthansa Group ad equipaggiare tutti e 13 i neo con il motore LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion) di CFM. I nuovi motori significativamente più grandi possono far risparmiare altre 3.700 tonnellate di carbonio equivalente per aeromobile e anno. Grazie al ridotto consumo di carburante, il neo ha anche un’autonomia aumentata di circa 500 chilometri rispetto al suo predecessore. Le 2.40-metre-long wing tips, le cosiddette Sharklets, faranno risparmiare ulteriori 800 tonnellate di carbonio equivalente per aeromobile all’anno.

Eurowings riceverà un totale di otto aeromobili A320neo con 180 posti e cinque aeromobili A321neo con 232 posti. Un totale di sette aerei A320neo verranno aggiunti alla flotta nel 2022, un altro nel 2024 e cinque Airbus A321neo saranno consegnati a Eurowings nel corso del 2023. La messa in servizio dell’aeromobile fa parte delle numerose attività e misure di Eurowings per ridurre significativamente l’aircraft noise”, prosegue Eurowings.

“Le persone sono desiderose e pronte a viaggiare di nuovo e possono farlo al meglio nella single aisle cabin più ampia del cielo, dotata della nuova e premiata Airbus Airspace cabin. Ci congratuliamo con Eurowings per la sua decisione di costruire la sua futura flotta sull’A320neo, che opera con un risparmio del 20% nei consumi e nelle emissioni di CO2, dimezzando il rumore rispetto agli aeromobili della generazione precedente”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus e Head di Airbus Group International. “Siamo onorati di accogliere Eurowings come ultimo operatore della Famiglia A320neo”.

“L’Eurowings A320neo sarà configurato con 180 posti. L’A321neo avrà una capienza di 232 posti a sedere e sarà operato su voli intensivi per le vacanze, ad esempio per Palma di Maiorca. Tutti i neo includeranno le familiari tariffe Eurowings: BIZclass, SMART e BASIC.

I nuovi scomparti bagagli nella cabina Airspace hanno un volume maggiore del 40% e possono contenere anche il 60% in più di valigie, poiché possono essere riposte verticalmente. Un altro punto forte è il nuovo sistema di illuminazione flessibile, che si adatta ai bioritmi dei passeggeri a seconda della fase del volo e dell’ora del giorno, illuminando la cabina con tonalità calde di arancione o blu più fredde”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Airbus – Eurowings – Photo Credits: Airbus)