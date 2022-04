Eurowings: più di 400 voli al giorno durante le vacanze di Pasqua e nuove destinazioni ad aprile

Eurowings, insieme agli aeroporti, ai fornitori di servizi di terra e al controllo del traffico aereo, si è preparata ampiamente per la prima grande ondata di viaggi dell’anno e ha adottato precauzioni per garantire la puntualità delle operazioni di volo. Eurowings sta aumentando il numero del personale impiegato ai banchi check-in e ai gate, una delle oltre venti iniziative per garantire la stabilità delle operazioni nel summer flight schedule.

“Il focus è in particolare sulle prime partenze della giornata: solo se la cosiddetta “prima ondata” parte puntuale si possono evitare ritardi di rotazione nel corso della giornata. Per questo motivo sono state individuate e assegnate priorità a rotazioni particolarmente critiche dal punto di vista temporale ed è stata anche aumentata la frequenza delle comunicazioni con i fornitori di servizi. Inoltre, Eurowings mantiene in standby un numero sufficiente di aeromobili di riserva”, afferma Eurowings.

Durante le vacanze di Pasqua, Eurowings opererà più di 400 voli al giorno per la prima volta in due anni e prevede più di 160.000 passeggeri su oltre 1.300 partenze solo nel primo weekend di vacanza. Particolarmente richieste durante le vacanze di Pasqua sono destinazioni come le Isole Canarie, Creta o Palma di Maiorca, ma anche i city break a Londra, Praga, Vienna e Roma. Per settimane, Eurowings ha registrato prenotazioni a un livello costantemente alto: un buon segno per una stagione di viaggio promettente.

“Eurowings ha notevolmente ampliato il suo programma turistico e, come Germany’s No. 1 holiday airline, ha di gran lunga l’offerta più ampia con oltre 140 destinazioni. Questi includono molti nuovi collegamenti come Amburgo-Chania o Larnaca-Salisburgo. La destinazione principale continua ad essere Palma di Maiorca: da aprile a ottobre 2022, Eurowings volerà circa 3,4 milioni di passeggeri da 24 aeroporti a Maiorca e ritorno. Dal 3 maggio, i passeggeri viaggeranno per la prima volta senza scalo anche da Memmingen verso la popolare isola delle vacanze.

Novità di aprile da Amburgo: per la prima volta, Eurowings volerà dalla città anseatica a Bilbao in Spagna (dal 4 aprile) e a Verona in Italia (dal 15 aprile). Dal 30 aprile i passeggeri viaggeranno anche con un volo diretto verso la popolare metropoli di Lisbona e verso l’isola delle vacanze di Creta (Chania).

Da Colonia/Bonn Eurowings trasporterà di nuovo i passeggeri senza scalo a Edimburgo (dall’8 aprile), alla soleggiata Larnaca a Cipro (dal 9 aprile) e alla capitale dell’Albania, Tirana (dal 10 aprile). Da Düsseldorf, i passeggeri viaggeranno nuovamente con volo diretto verso l’isola di Minorca, Baleari (dal 10 aprile) e verso Kosice in Slovacchia (dal 15 aprile). Torna in programma anche la città portuale francese di Marsiglia (dal 15 aprile).

Altre nuove destinazioni nella rete di collegamenti Eurowings: per la prima volta ci sono voli da Bruxelles a Pristina (dal 01 aprile), da Norimberga a Pristina (dal 10 aprile) e da Salisburgo a Larnaca (dal 09 aprile). Tornano anche i voli diretti da Stoccarda a Dubrovnik in Croazia (dal 09 aprile)”, afferma Eurowings.

Eurowings consiglia ai propri ospiti di utilizzare l’ampia gamma di servizi online per il check-in e per il controllo dei documenti richiesti dalle normative di viaggio che continuano ad applicarsi. Con myHealthDocs, Eurowings integra la registrazione dei dati sanitari nella catena di viaggio digitale. A bordo vale ancora l’obbligo di indossare la mascherina.

L’Eurowings Travel Advisor fornisce ai passeggeri aggiornamenti quotidiani su tutte le modifiche importanti alle destinazioni Eurowings e tutte le ultime informazioni importanti sullo stato attuale delle normative di ingresso. Questi preparativi garantiscono un processo regolare ai controlli, durante l’imbarco e portano a una partenza puntuale.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)