Embraer: la flotta A-29 Super Tucano raggiunge le 500.000 ore di volo

Embraer ha annunciato, durante l’edizione 2022 di FIDAE (Feria Internacional del Aire y del Espacio) in Cile, che la flotta mondiale dell’A-29 Super Tucano aircraft ha raggiunto le 500.000 ore di volo. Con oltre 260 unità consegnate, il velivolo è già stato selezionato da più di 15 forze aeree in tutto il mondo, tra cui la United States Air Force (USAF), così come diversi paesi dell’America Latina, tra cui Cile, Colombia, Ecuador, Repubblica Dominicana, e il Brasile, primo operatore dell’aereo al mondo.

“Siamo lieti di condividere questo importante traguardo con l’aeronautica militare cilena, nostro cliente di lunga data”, ha affermato Bosco Costa Junior, Chief Commercial Officer, Embraer Defense and Security. “Oltre a 500.000 ore di volo, l’A-29 ha accumulato anche più di 60.000 ore in combat. In effetti, è l’unica advanced light attack, reconnaissance and training turboprop platform attualmente in produzione, con comprovate capacità in tutto il mondo”.

“Dall’arrivo delle prime unità di questi velivoli nell’Aeronautica Militare cilena, nel 2009, l’A-29 Super Tucano si è distinto per versatilità operativa, robustezza e costi operativi. Ringrazio Embraer per aver scelto FIDAE per celebrare questo importante traguardo nella storia operativa del Super Tucano”, ha affermato il Commander-in-Chief of the Chilean Air Force, Air Force General Arturo Merino Núñez.

“Sviluppato in risposta ai severi requisiti della Brazilian Air Force (FAB), l’A-29 Super Tucano può svolgere un’ampia gamma di missioni che includono light attack, aerial surveillance and interception, counterinsurgency. L’A-29 è robusto e versatile, essendo in grado di operare da piste remote e non asfaltate su advanced operational bases in ambienti ostili con scarso supporto, il tutto con bassi costi operativi e alta disponibilità (oltre il 90%).

Oltre ai combat roles, l’aereo è ampiamente utilizzato come advanced trainer. La sua capacità di simulare missioni e caricare e scaricare dati di volo l’ha reso una piattaforma di addestramento altamente efficace. In quanto vero velivolo multi-missione, l’A-29 è abbastanza flessibile da fornire alle forze aeree una single platform for light attack, armed reconnaissance, close air support, advanced training, ottimizzando così le loro flotte.

È dotato di una varietà di sensori e armi all’avanguardia, tra cui electro-optical/infrared system con laser designator, night vision goggles, secure communications, data-link package. I suoi sistemi consentono la raccolta e la condivisione di informazioni critiche dal punto di vista temporale e l’aeromobile può operare come parte di un ambiente in rete”, afferma Embraer.

Altri clienti includono Indonesia, Libano e Filippine. In Africa, i clienti includono Burkina Faso, Mali, Mauritania, Angola e, più recentemente, Nigeria.

