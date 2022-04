Saab: arrivano in Brasile i primi serial production Gripen E

I primi due serial production Gripen E fighters, chiamati F-39 Gripen dalla Brazilian Air Force (FAB), sono in Brasile. Sono arrivati nel Paese lo scorso venerdì, al porto di Navegantes, e ieri hanno completato il primo volo nel Paese. I due velivoli sono volati dal Navegantes International Airport al Gripen Flight Test Center presso l’Embraer plant di Gavião Peixoto.

I voli sono stati condotti da due piloti dell’aeronautica militare brasiliana, che hanno partecipato all’addestramento in Svezia. Il volo per Gavião Peixoto è durato circa 50 minuti e si è svolto come previsto.

Per il Commander of the Brazilian Air Force, General Carlos de Almeida Baptista Junior, l’arrivo dei primi due velivoli operativi rappresenta una pietra miliare per la difesa dello spazio aereo nazionale brasiliano: “L’arrivo dei velivoli è il risultato di un progetto che ha cercato fin dall’inizio di aumentare le nostre capacità di deterrenza, oltre ad avere l’obiettivo di promuovere la ricerca e lo sviluppo industriale in Brasile. Ora disponiamo di un state-of-the-art multi-mission aircraft, che sarà il principale asset per garantire la sovranità dello spazio aereo brasiliano”.

I nuovi fighter rimarranno presso il Gripen Flight Test Center fino a quando l’aereo non otterrà il Military Type Certificate, quindi saranno trasferiti ad Anápolis per i final stages della delivery phase.

“Il Brasile partecipa attivamente allo sviluppo, alla flight test campaign e alla produzione di fighter jets, come parte dell’ampio pacchetto di trasferimento tecnologico alla Brazilian defence industry. L’arrivo dei due serial production aircraft è il risultato di questa grande collaborazione”, ha sottolineato Jonas Hjelm, Senior Vice President and Head of Business Unit Aeronautics at Saab.

I due fighter jets fanno parte dei 36 velivoli Gripen acquisiti dalla Brazilian Air Force nel 2014.

La Saab Digital Tower ottiene un’approvazione significativa dall’UK Military Regulator

Saab inoltre ha raggiunto un altro importante risultato, riguardante la sua tecnologia Digital Tower. Saab è stata accreditata con successo nell’ambito dell’Air Traffic Management (ATM) Equipment Approved Organisation Scheme (AAOS) dalla UK Military Aviation Authority ed è approvata per lo sviluppo, la fornitura, l’installazione e la manutenzione di ATM equipment per clienti nell’UK Ministry of Defence sotto il Regulatory Article 1027. Questo è un passo importante necessario per poter fornire ATM equipment alle UK Armed Forces.

L’approvazione dell’AAOS è stata ottenuta dopo uno sforzo durato un anno di lavoro a fianco della Military Aviation Authority (MAA) del Regno Unito. È degno di nota come questo sia il primo AAOS mai emesso per military Digital Tower ATM equipment, un risultato unico per Saab.

“Questo è un passo importante per noi per supportare il MOD del Regno Unito con l’espansione delle Digital Towers e siamo orgogliosi di avere l’unica soluzione accreditata conforme alle loro normative”, afferma Per Ahl, CEO of Saab Digital Air Traffic Solutions.

Il MAA, istituito nell’aprile 2010, è uno dei principali organismi di sicurezza dell’aviazione nel settore della difesa, riconosciuto a livello globale per i suoi standard elevati e l’attenzione alla sicurezza. Questa approvazione rafforza ulteriormente le credenziali di Saab in UK, basandosi sull’approvazione della Civil Aviation Authority ottenuta nel 2018.

Altre approvazioni per la Saab Digital Air Traffic Solution includono la certificazione per fornire Air Traffic Services and MET-observation services in accordo alla EU-regulation (EU) 2017/373, fornendo digital ATC as a service in quattro aeroporti svedesi. Saab Digital Air Traffic Solutions possiede anche la certificazione ISO 9001, 14001 e 27001.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: João Paulo Moralez – Saab)