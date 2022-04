News Brevi – 07.04.2022

QATAR AIRWAYS: OFFERTE ESCLUSIVE PER I SOCI PRIVILEGE CLUB – Qatar Airways informa: “Per un periodo di tempo limitato, i soci del Privilege Club possono usufruire di tariffe speciali, con uno sconto fino al 20% per volare a maggio e giugno 2022 verso destinazioni come Maldive, Seychelles, Zanzibar e molte altre. Accedendo al proprio account Privilege Club e utilizzando il codice MEM22 al momento della prenotazione, si può accedere a queste tariffe esclusive per i soci. Chi non è ancora socio Privilege Club si può iscrivere ora e approfittare di quest’offerta esclusiva per soli soci. Qatar Airways continua a essere al fianco dei suoi clienti come Compagnia Aerea dell’ Anno 2021, offrendo una sicurezza senza precedenti e un servizio pluripremiato tramite l’Hamad International Airport, il Miglior Aeroporto del Mondo. È possibile prenotare ora e approfittare della flessibilità garantita fino al 30 settembre 2022, che include cambi illimitati di date, destinazioni e rimborsi gratuiti. Queste offerte speciali sono valide solo fino al 19 aprile 2022”.

GUSTI E SAPORI DEL PIEMONTE: PRESENTATO IL NUOVO ASSORTIMENTO REGIONALE NEL DUTY FREE HEINEMANN ALL’AEROPORTO DI TORINO – Si è svolta presso il Duty Free shop Heinemann di Torino Airport la presentazione del nuovo assortimento merceologico che arricchisce l’offerta di prodotti regionali all’interno dell’Aeroporto. La nuova offerta, che si estende su circa 200 mq e comprende 23 fornitori con oltre 300 nuovi prodotti selezionati, intende rappresentare al meglio le eccellenze enogastronomiche del Piemonte. Gebr. Heinemann, gruppo attivo a livello mondiale nel settore del Travel Retail, gestisce dal 2015 con la sussidiaria Heinemann Italia circa 1000 mq di spazio commerciale “walk-through” situati nell’area partenze dell’Aeroporto di Torino, subito dopo i controlli di sicurezza, e rafforza così la partnership con Torino Airport e con il territorio. “Siamo felici di poter offrire ai nostri passeggeri un ventaglio di proposte enogastronomiche del Piemonte anche presso il Duty Free shop Heinemann dell’Aeroporto”, commenta Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport.

SAS: TRAFFICO IN MIGLIORAMENTO A MARZO 2022 – Nel mese di marzo più di 1,4 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS, con un aumento del 360% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La capacità di SAS è aumentata contemporaneamente di circa il 190% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto al mese scorso, il numero totale di passeggeri è aumentato di oltre il 50% e la capacità è aumentata del 30%. Il load factor di marzo è stato del 69%, con un miglioramento di 38 punti percentuali rispetto a marzo dello scorso anno. “Il numero di passeggeri di questo mese è il più alto da quando la pandemia ha colpito nel marzo 2020. L’aumento continua e stiamo incrementando la nostra capacità verso l’alta stagione estiva, anche sulla scorta del miglioramento delle tendenze delle vendite. Abbiamo aggiunto voli e destinazioni nel Mediterraneo e nel Nord America, che saranno operati con il nostro nuovo aeromobile A321LR a basso consumo di carburante. Allo stesso tempo, permane la necessità di trasformare la nostra compagnia e continuiamo con il piano SAS FORWARD, per garantire una SAS competitiva e finanziariamente solida per il futuro”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

SAS NOMINA ANN-SOFIE HÖRLIN COME HEAD OF SUSTAINABILITY – SAS ha nominato Ann-Sofie Hörlin Head of Sustainability. Ann-Sofie Hörlin ha una vasta esperienza nel campo della sostenibilità nell’industria aeronautica, da ultimo come Head of Sustainability presso Malmö Aviation e BRA. Negli ultimi anni, Ann-Sofie ha lavorato come Investment Manager presso Almi Invest e ha ricoperto diversi incarichi nel consiglio di amministrazione di società in crescita. Negli ultimi dieci anni, SAS ha guidato gli sforzi per rendere i viaggi aerei più sostenibili. La trasformazione in corso di SAS verso un’aviazione sostenibile è stata precedentemente guidata da Lars Andersen Resare, che ha lasciato SAS per altre opportunità al di fuori della compagnia. “Sono molto lieto di dare il benvenuto ad Ann-Sofie Hörlin in SAS. Ann-Sofie porterà alla nostra compagnia una vasta esperienza e sarà assolutamente determinante nel guidare l’ambiziosa agenda di sostenibilità di SAS, per ridurre le emissioni di CO2 di SAS del 25% entro il 2025″, afferma Carina Malmgren Heander, Executive Vice President and Chief of Staff at SAS.

EMIRATES SUPPORTA ‘PEOPLE OF DETERMINATION” – Emirates collabora con Mawaheb Art Studio per supportare ‘People of Determination’. Emirates ha iniziato la sua relazione con Mawaheb due anni fa, collaborando congiuntamente alla creazione di uno special edition Ramadan box, servito a bordo durante il mese del Ramadan. Quest’anno la compagnia aerea onora lo spirito del Ramadan e sostiene l’impatto positivo che l’arte ha sulla cultura e sulla società, collaborando con Mawaheb, che significa “talento” in arabo, per aiutare a vendere i pezzi dei suoi artisti sulla global Emirates Official Store platform, mettendo in mostra la loro creatività e, infine, collegandoli agli amanti dell’arte di tutto il mondo. Gli artisti, con sede a Dubai, hanno disabilità e sono conosciuti come ‘People of Determination in the UAE’, in riconoscimento dei loro successi in diversi campi e dei contributi produttivi alla società. Tutti i proventi andranno a Mawaheb, uno studio artistico senza scopo di lucro, e tutte le vendite sosterranno direttamente le sue operazioni e aiuteranno a mantenere attivi i suoi diversi programmi ‘People of Determination’. Emirates è un sostenitore della cultura e delle arti negli Emirati Arabi Uniti e in tutto il mondo e da oltre 20 anni si connette con le comunità e aiuta ad alimentare il loro spirito creativo sponsorizzando e promuovendo diversi eventi e piattaforme attraverso la letteratura, la musica e l’arte.

BOEING: OLTRE UN MILIONE DI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA DREAMLEARNERS – The Boeing Company annuncia che il programma DreamLearners della società ha raggiunto oltre 1 milione di partecipanti dall’inizio nel 2012. Funzionari eletti, rappresentanti di Boeing e del Charleston County School District (CCSD) hanno celebrato la pietra miliare alla North Charleston Elementary School mercoledì, dove sono stati raggiunti da dozzine di studenti che hanno partecipato a una sessione di DreamLearners. DreamLearners, iniziato dieci anni fa presso Boeing South Carolina, è un programma didattico basato su elementi di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM). Gli studenti partecipano ad attività pratiche di gruppo, scoprono diverse carriere in Boeing e i vantaggi di un’istruzione incentrata sulle materie STEM. Il programma è aperto a studenti di tutte le età. “L’istruzione STEM sblocca le innovazioni di domani, incoraggiando scoperte e progressi che non possiamo nemmeno immaginare oggi”, ha affermato Ziad Ojakli, Executive Vice President of Government Operations at Boeing. “Boeing celebra l’ispirazione e il senso di realizzazione che i programmi STEM possono portare alle giovani menti e siamo orgogliosi di sostenere un programma unico come DreamLearners”.

PARTNERSHIP TRA AIRBUS FOUNDATION E AECID PER UNIRE GLI SFORZI NELLE HUMANITARIAN MISSIONS – Airbus Foundation e la Spanish Agency for International Development and Cooperation (AECID) hanno firmato un Memorandum d’intesa (MoU) per aumentare la cooperazione tra emergency responders e sviluppare capacità logistiche. L’impegno stabilisce processi per aumentare l’efficienza delle missioni umanitarie nell’immediato periodo successivo a una calamità naturale. Il protocollo d’intesa è stato firmato da Antón Leis García, Director of AECID e Rachel Schroeder, Managing Director of the Airbus Foundation. “La combinazione dell’ampia rete umanitaria di AECID e delle sue risorse con i prodotti e i servizi di Airbus Foundation ci aiuterà a stabilire un approccio comune per ottenere il miglior impatto possibile per ogni missione umanitaria”, ha affermato Antón Leis García. “Il protocollo d’intesa aumenterà la capacità di Airbus Foundation e AECID di rispondere subito dopo un disastro naturale. Vorrei ringraziare tutti i team coinvolti per i loro grandi sforzi nel rendere possibile questo MoU”, ha affermato Rachel Schroeder. Nell’ambito del MoU, Airbus Foundation e AECID ufficializzano la collaborazione nell’ambito delle immagini satellitari per valutare le esigenze umanitarie, il trasporto di merci con Airbus test aircraft e la fornitura di Airbus helicopter flight hours utilizzando operatori locali.

GULFSTREAM RICONOSCE I SUOI FORNITORI CON I SUPPLIER OF THE YEAR AWARDS – Gulfstream Aerospace Corp. ha premiato i suoi migliori fornitori, presentando gli annuali Supplier of the Year Awards a 24 destinatari per il 2020 e il 2021. Tre dei fornitori sono stati riconosciuti da Gulfstream come Small Business Suppliers of the Year. I premi vengono assegnati ai fornitori che superano i requisiti di Gulfstream. Gulfstream valuta le performance dei fornitori in base alla qualità dei prodotti, alla puntualità delle consegne, all’affidabilità, alla progettazione e all’assistenza clienti. “Gulfstream lavora in collaborazione con i fornitori che mettono i nostri clienti al primo posto”, ha affermato Dennis Stuligross, senior vice president, Program Management, Quality and Supply Chain, Gulfstream. “La nostra stretta collaborazione con i fornitori ci consente di continuare a superare le aspettative dei nostri clienti in termini di qualità ed eccellenza”.

EMIRATES SI COLLOCA TRA LE 100 MOST REPUTABLE COMPANY NEL 2022 GLOBAL REPTRAK® 100 – Emirates si è classificata tra le top 100 most reputable organizations in the world nel 2022 Global RepTrak® 100. La compagnia aerea con sede a Dubai è l’unica compagnia della Middle East and North Africa region nella lista, con un reputation score di 72,7. “Essendo il più grande reputation database al mondo con oltre 20 anni di dati, la piattaforma RepTrak confronta aziende di diversi settori in tutto il mondo, analizzando milioni di punti di percezione e sentiment da sondaggi online. I punteggi che le aziende ottengono rappresentano ciò che i loro stakeholder pensano e sentono riguardo al loro brand. Emirates è rinomata per i suoi prodotti e servizi esclusivi. Durante la pandemia Emirates ha guidato il settore in molte iniziative per supportare la ripresa dell’industria dei viaggi e del turismo. La compagnia opera una delle flotte di aeromobili più moderne ed efficienti composta da Airbus A380 e Boeing 777 e ha recentemente introdotto il prodotto Premium Economy. Sul fronte ambientale, Emirates ha continuato a impegnarsi a ridurre la propria impronta di carbonio e l’impatto ambientale attraverso iniziative sostenibili, comprese le coperte realizzate con bottiglie di plastica riciclate al 100% e la riduzione della plastica monouso a bordo”, afferma Emirates.

EASA E JCAB APPROVANO MODIFICHE ALA TECHNICAL IMPLEMENTATION PROCEDURE – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e il Civil Aviation Bureau of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan (JCAB) hanno approvato il 1 aprile 2022 la modification 1 alla Technical Implementation Procedure (TIP). La Modification 1 è limitata a informazioni aggiuntive e chiarisce il processo di updating del Validated Type Certificate Data Sheet (VTCDS).

BOMBARDIER: SPECIAL CELEBRATION A WICHITA – Martedì 19 aprile 2022, Bombardier ospiterà una celebrazione speciale per delineare il futuro del suo sito a Wichita e mettere in evidenza le molteplici opportunità di lavoro disponibili. Saranno presenti Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier, membri dell’Executive Leadership Team di Bombardier e ospiti speciali.