ACI World unisce le forze con EASA per migliorare airport safety and certification in Latin America

ACI World e l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) hanno firmato un Memorandum of Cooperation (MoC) che vedrà le due organizzazioni lavorare insieme su vari programmi e iniziative per migliorare airport safety and aerodrome certification, principalmente nella Latin America region.

Riunendo ACI World come associazione di categoria degli aeroporti del mondo e EASA come regolatore della sicurezza del trasporto aereo in Europa, questo accordo consentirà ad ACI World e EASA di condividere risorse, conoscenze e dati per realizzare risultati e benefici concreti per la sicurezza aerea e la sostenibilità globale del sistema aeronautico. Questa collaborazione includerà:

– La fornitura di assistenza agli aeroporti della regione dell’America Latina per garantire un elevato livello di conformità al quadro normativo applicabile, consentendo una migliore Aerodrome Certification nella regione.

– Sviluppo e fornitura di supporto tecnico specifico e consulenza su questioni relative agli aeroporti, inclusa la conformità con le ICAO Standards and Recommended Practices, management and technical training, implementazione di Safety Management Systems (SMS) e attività di sviluppo e promozione per aeroporti e Stati che mirano a sostenere un aumento del numero di aeroporti certificati nella regione.

– Avanzamento dell’ACI World Airport Excellence Program (APEX) safety program nell’estendere le sue raccomandazioni, per includere principalmente gli standard ICAO e integrando l’EASA aerodrome regulatory material pertinente e le migliori pratiche.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General Luis Felipe, ha dichiarato: “Questo è un importante passo avanti per il miglioramento della sicurezza in America Latina. Poiché il sistema dell’aviazione globale è altamente interconnesso, il miglioramento della sicurezza in una regione avvantaggia e rafforza l’intero sistema. Siamo orgogliosi di collaborare con EASA e di sfruttare le nostre risorse e competenze collettive per supportare sia gli aeroporti che gli stati dell’America Latina e oltre. Siamo anche lieti di vedere che il programma APEX di ACI, che fornisce revisioni aeroportuali in loco guidate da colleghi ed esperti del settore e ha aiutato oltre 150 aeroporti in tutto il mondo, farà parte di questo accordo. La cooperazione e la collaborazione tra regioni e organizzazioni è il modo con cui continueremo ad alzare ulteriormente il livello di sicurezza, poiché la sicurezza per i nostri viaggiatori e il personale è la priorità numero uno del nostro settore”.

Rafael Echevarne, ACI Latin America-Caribbean (ACI-LAC) Director General, ha dichiarato: “ACI-LAC è lieta di unire le forze con EASA per continuare a supportare i nostri membri aeroportuali in America Latina e nei Caraibi per garantire un elevato livello di conformità, poiché la sicurezza è la nostra massima priorità”.

Luc Tytgat, EASA Director of Strategy and Safety Management, ha dichiarato: “Siamo lieti di questa partnership con ACI World, poiché sappiamo che questa cooperazione supporterà gli aeroporti internazionali della regione per raggiungere un livello di sicurezza più elevato. Faciliterà ulteriormente la diffusione di nuove tecnologie nella regione e fornirà una base per lo scambio delle migliori pratiche, per migliorare la sostenibilità delle operazioni aeroportuali. Queste azioni si uniranno per rafforzare la sicurezza e la sostenibilità complessive dell’aviazione”.

